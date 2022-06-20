黑心快篩劑事件越滾越大，不僅富樂快篩劑出現混充造假，韓製另一款快篩劑也遭美國食品暨藥物管理局(FDA)示警下架，但負責把關的食藥署不僅對於相關資訊慢半拍，在有廠商主動申請撤銷後仍核准其他業者過關，署長竟然還甩鍋違法廠商，把責任推得一乾二淨。

食藥署長其實只是衛福部下的所屬機關，面對影響國人健康與防疫政策的重大疏失，甚至是醜聞，部長與兩位次長因相繼確診，全部搞起神隱，衛福部像是家裡沒大人一樣，沒人出面扛起責任。爭功諉過如此瀰漫的中央疫情指揮中心，食藥署長會講出這種令人錯愕的卸責之語，其實毫不意外。

衛福部上級官員確診，家裡真的就沒大人嗎？恐怕不是。陳時中部長12日宣布確診，隨後指揮中心發言人莊人祥、醫療應變組副組長王必勝、社區防疫組組長薛瑞元，以及衛福部次長石崇良也相繼確診。行政院長蘇貞昌16日還透過臉書發文，分享確診官員的自拍照，表示他們每天還是會透過視訊參與防疫會議。換言之，陳部長等人雖在家休養，但是否全部停機不問世事，蘇院長的臉書已經給了清楚的答案。

對照曾確診隔離的台北市長柯文哲與副市長黃珊珊，他們不約而同地都對在家上班更累一事大吐苦水，這表示首長即便在家休養，除非身體狀況極度不佳，每天仍有開不完的會與公事必須處理。對於黑心快篩劑這種重創指揮中心與衛福部形象的大事，在家休養的衛福部官員豈有可能置之不理。但如今部次長都不發一語，恐怕更是有意選擇的結果。

原本20日就可以解隔離出關的陳時中部長，因為又驗出「兩條線」而無法出席指揮中心記者會，又要年輕的羅一鈞隻身面對記者疑問的壓力，難免讓人懷疑是否他想「稱病不出」，避免引火上身。

食藥署長吳秀梅雖然成為這次黑心快篩劑的眾矢之的，但是事情是否會向上延燒，恐怕仍有變數。對照過去審查高端疫苗緊急使用授權（EUA）種種啟人疑竇的地方，連原本擔任國產疫苗審查委員的中研院院士陳培哲都憤而辭職；更早之前有關民間自行進口疫苗，當時指揮中心高調嚴審，唱衰卡關多時，直到郭董霸氣下達通牒與台積電出面協助，BNT疫苗最終才順利引進。

此外，進口韓國唾液快篩劑，40餘家廠商申請同樣碰壁卡關，高端副董創立的福又達公司，兩個月即快速得標；高登環球生醫以兩百萬資本額標得中央16.5億快篩劑標案，最後在各界質疑下棄標。吳秀梅如今已成為食藥界的新「卡」神，不止一次「強力把關」的顯赫事蹟，如今竟說自己無法把關，實在難以讓人信服。但學者出身、背景相對單純的她，面對這些龐大的醫療利益，其背後若無影武高人指使撐腰，真能一夫當關，穩坐今日位子？

陳時中部長也許正在思索脫離指揮中心的最佳時機點，但是黑心快篩劑的風暴卻打亂了他華麗轉身投向選戰的步調。此刻，他臉上的「三條線」，或許只能先透過快篩劑的兩條線，繼續暫時迴避一下了。為了民進黨的選情，食藥署長，或許就是下一顆防火棄子！（作者為國家政策研究基金會副研究員）