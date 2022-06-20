新加坡國防部長黃永宏與中國大陸國防部長魏鳳和，在香格里拉會談簽署兩國軍事教育與國防智庫交流合作相關協議。對台灣而言，除了應關注我方與新加坡軍事往來關係是否受到影響之外，更須關注新加坡新一代領導人出爐之後，新加坡與台灣關係以及新加坡在兩岸關係中的角色變化。

黃循財外交路線待觀察

新加坡執政的人民行動黨在4月15日宣布現任財政部長黃循財將成為下一任總理人選，標誌著行動黨領導層新一輪的更替。新冠疫情初期新加坡政府的決策一度讓疫情失守，衛生部長顏金勇認為光靠衛生部無法應對，建議設立跨部門特別工作組，時任國家發展部長的黃循財出任此聯合組長，和衛生部長成為協調對抗新冠疫情的兩位總指揮之一。聯合工作組發揮極大功效，讓新加坡成為抗疫表現最佳的國家之一，防疫成就成為讓黃循財出線的重要原因之一。作為第四代領導人物，第一位建國後出生的政治領袖，黃循財與李氏父子的歷史觀與世界觀有何異同？他要如何在前人的基礎上繼續維持新加坡的繁榮發展？各界拭目以待。

黃循財祖籍大陸海南省，是第二代移民。財經背景的技術官僚出身，雖然經過刻意栽培，歷任教育部、國家發展部、文化、社區及青年部、通訊及新聞部和財政部等職務，但未有外交歷練，目前對其外交主張並不清楚。新加坡國會最遲將於2025年改選，所以離他正式成為總理尚有一段時間。這段期間，他是否會對外交事務發表意見值得觀察。一般認為他應該是會延續新加坡的長期外交路線，即善用自身戰略地位優勢務實地採取平衡外交，不會在中美之間選邊。

至於新加坡對台關係未來的發展，主要仍取決於美中大框架。新加坡會優先考慮其在美中關係的地位，其次才會考量與台灣之間的關係。但鑒於新加坡在東南亞的重要性與雙邊的特殊關係，台灣應主動作為強化台星關係。

民進黨政府在兩岸政策上一面倒依賴美國，在意識形態上又對新加坡政治體制不以為然，所以疏於經營，甚至偶有暴衝的情況。2004年新加坡外交部長楊榮文在聯合國大會支持「一個中國」，遭當時的外交部長陳唐山以「一個鼻屎大的國家」等不雅詞語批評，一度引起外交風波。2020年時我外交部準備100多萬片口罩捐贈提出需求的新南向國家，其中包含新加坡。不過因為之前禁止口罩出口與生產線移回新加坡的爭議，以及相較台灣對其他國家的大量主動捐贈，新加坡總理夫人何晶在轉發相關報導時，寫下「Errrr…（呃…）」的評論。這則貼文遭到台灣網民的圍剿，外交部未意識到自身對東南亞國家的差別待遇，也未及時滅火，以個人言論為由，息事寧人，再度造成雙邊的敵意。

強化台星關係應主動作為

台灣對於國際政治往往見樹不見林，認為新加坡彈丸之地，不放在眼裡。殊不知，新加坡嫻熟的外交手腕、對於國際局勢的精準眼光，以及優秀的論述能力，宛若東協國家的發言人。新加坡雖小，但整體東協國家無論在人口與蒸蒸日上的經濟實力都不容小覷。新加坡總理李顯龍在2020年6月曾於美國期刊《外交事務》中撰文表示，在美中對峙日益緊張的情況下，新加坡等東南亞國家，不希望因為美中衝突而被迫選邊，做出不合意願的抉擇。即是暗示美國，東協國家不會一面倒向美國。今年3月李顯龍受邀訪美，除表示支持對俄羅斯制裁外，對於美國在印太地區的參與表示歡迎，但李顯龍希望美國不僅要確保區域安全和力量平衡，也能推進貿易和投資。並且認為「美國應考慮引導方向，防止擦槍走火。」所以他在與拜登發表的「聯合聲明」中，刻意避免提及中國。

在兩岸關係上，新加坡多次在海峽兩岸官方交流中擔任第三方角色，包括1993年的「辜汪會談」和2015年的「馬習會」。新加坡以細膩外交手腕，協調極具敏感性的兩岸對話，實屬不易。這與領導者個人歷史情感、個人經驗與國際格局不無關係。新一代領導者在兩岸問題上能否延續前人思維，有待觀察。現下新加坡強化與大陸軍事交流，若是和我方漸行漸遠，我們失去的不只是新加坡這個「鼻屎大的小國」，還可能失去與東協國家、與對岸交流的一個難能可貴的平台。