繼大鑫資訊公司驚爆偽劣快篩劑事件後，媒體再爆另有韓製快篩劑被美國FDA要求下架，但進口商仍打著美國FDA批准的名號宣傳。對近來的快篩劑爭議，衛福部食藥署姿態高傲不肯認錯，民進黨上下唯有立委林淑芬一人提出批評，其餘不是巧言狡辯就是默然噤聲。這個黨執政後不但喪失了靈魂，也泯滅了良知，對無辜折損的人命毫無愧色，還厚著臉皮吹噓所謂的防疫佳績，到底是有多麼鄙視人民才敢如此蠻橫！

放任黑心廠商牟利

民進黨政府整個防疫政策不但寫滿政治盤算，更充斥著啟人疑竇的黑箱操作。為了強推高端疫苗，阻擋BNT疫苗進口，使得疫苗短缺，在去年造成了800多人殞命，大家記憶猶新。今年快篩劑又接連傳出貓膩，資本額只有200萬、由小吃店變身的高登「異軍突起」取得衛福部16.5億的快篩標案；40幾件廠商申請唾液快篩劑案都被卡關，創辦人是高端副董兼總經理的「福又達」卻能火速獲得核准。疫情指揮中心之前遲遲不開放第2輪實名制快篩劑的購買，是否意圖為福又達留下市場空間，也引人揣測。

現在更扯的是，大鑫代理的富樂快篩劑，竟是打著美國FDA核准的名目，私下改換成來自大陸的偽劣貨，民眾使用時，連最基本的一條線也驗出不來，這根本是無良廠商在大騙黑心錢。偏偏這家原本做墨水匣的公司很有本事，一下子就拿到了10幾個部會和縣市的標案，有些地方政府還放進「關懷包」給居隔民眾使用。當民眾怨聲四起時，食藥署長吳秀梅卻聲稱「應被譴責的是違法廠商才對」，彷彿政府主管機關全無責任。她20日特別出席指揮中心記者會，出示公文、函件、包裝盒圖片等資料，說明就其書面資料來看均無問題，至於何以不曾查廠，則答稱為因應緊急公衛需求，依規定可以沒有查廠報告。

換句話說，食藥署完全沒有監管不力的責任，真是這樣嗎？疫情防治攸關人命，偽劣試劑流通市面，置百姓性命於險境，政府主管機關居然大言不慚自認毫無責任。只要書面資料弄得漂漂亮亮，食藥署就買帳，連查核也做不到嗎？吳秀梅說產品有抽樣檢測，怎麼手氣那麼差，就是沒抽到有問題的試劑？3、4月間，美國FDA和大陸生產富樂快篩劑的艾康生技即已示警，稱發現有仿冒品。人家2個多月前就警告過了，食藥署居然無知無覺，任令民眾成為黑心廠商的受害者。

踐踏國民健康無感

日前再爆出韓國「SD Biosensor Inc.」生產的一款快篩劑也被美國FDA發布警訊，指未獲批准在美銷售，廠商應全面下架。這款快篩劑以歐盟許可的型號向食藥署提出申請並獲核准，卻在宣傳時自稱「獲美FDA准許」，已形同不實欺騙，食藥署卻說業者送審資料皆符合審查法規，彷彿食藥署只是個紙上作業的機關，把國民健康交給這樣心態的機關把關，人民對政府會有信心嗎？

近來的快篩劑之亂，絕不只是個別黑心廠商的問題，而是源自於蔡政府防疫政策的扭曲失當。由於一開始刻意壓制篩檢，PCR量能不足，快篩劑甚至不准上市。後來眼見Omicron疫情壓不住了，政府改採與病毒共存的新台灣模式，其實是想放鬆管制，讓指揮中心能如期在6月底解編，衛福部長陳時中則可轉換跑道參選。問題是，此時感染人數暴增，PCR應付不過來，想改採快篩，結果快篩劑嚴重不足，民眾跑斷腿也買不到，最後祭出實名制，讓民眾大排長龍。相較於國外早就在免費發送快篩劑，蔡政府的超前部署牛皮完全被吹爆。而開放家用快篩劑上市後，政府主管機關把關不嚴，且獨厚特定政商人脈良好的廠商，更是令人側目。

請問，對這重重弊端，民進黨上下有多少人提出質疑？至今疫情已折損超過5000條人命，民進黨執政團隊有多少人站在老百姓的立場，持平且不護短地檢視防疫成敗？更令人憂心的是，司法、檢調單位居然沒有半點行動，負責維護官箴的監察院果真是蒼蠅院，完全無動於衷。莫非真如民間所質疑，民進黨內已形成一個跨部會官商勾連的包庇集團，只圖謀自己的利益？司法再不作為，人民只能成為這頭巨獸吞噬下的無辜犧牲者。