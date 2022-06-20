上周起，俄羅斯把藉由北溪1號管線輸送到德國的天然氣減少了6成，西方國家認為俄國把能源供應「武器化」，但事實上，類似作法是由美國先開的惡例。

德國有55%的天然氣來自俄羅斯，在俄烏戰爭爆發後，雖然美國施壓要各國「拒買」俄國天然氣，但鑑於歐洲國家對俄國天然氣的依賴過深，一直無法做到，俄國也藉著歐洲對其能源的依賴，要求買方以盧布支付購買而讓盧布的匯率得到支撐。

但這次俄國突然減少對德國供氣，且減供時機正好在德國總理與法國總統等人一起訪問烏克蘭，表達對烏國支持之時，外界因此認為報復與警告意味十足，西方人士也因此指責俄羅斯把能源「武器化」。

不過，開此先河者應該是美國。川普任內為了壓制大陸，與大陸大打貿易戰、關稅戰、科技戰，其中就包括斷絕全球對大陸的半導體供應。坦白說，美國這些手法中，影響最大的其實不是關稅戰，而是科技戰，因為這是一種拿供應鏈當武器的作法，美國讓供應鏈「武器化」的結果就是破壞已發展數十年的全球供應鏈的信任度，大家都想搞一套「自主產業、本土供應鏈」。

某個角度而言，美國是最常「公器私用」，把某些國際公共財用作打擊異己武器的國家。最明顯的是全球匯兌訊息體系，按理是屬於全球共用的工具，但美國卻利用其惡勢力硬是要把其認定的敵對國家「驅逐出境」，前有伊朗、北韓，後有俄國都被美國趕了出去。

因此真要說把「經貿武器化」，美國堪稱始作俑者，而且用得最多，俄國的「能源武器化」只是小兒科罷了。