新竹市長林智堅不久前圖謀新竹縣市合併升格直轄市不果，原以為直轄市長夢碎，未料又獲總統、黨主席蔡英文欽定徵召跨區參選桃園市長，政治生命似有敗部復活跡象。林智堅徐圖透過縣市合併再當8年市長的謀算，早引人非議；此時市長任期尚未屆滿就又參選其他縣市首長，民進黨內同志怒指林行徑是韓國瑜翻版，可謂未選先衰。

然而比起韓國瑜，其實林的政治盤算更像是2018年時的高雄市長陳菊。當年陳菊挾五星市長之威，北上進京總統府任秘書長，菊系與新潮流勢力如日中天，風光一時。陳菊的早退被視為理所當然，政治人物為政治生命打算亦無可厚非，甚至離任後的市長大位，也早早就被民進黨當成禁臠，只消黨內初選出爐，差別只是姓劉或姓陳罷了。

然而陳菊被誇大的「德政」，先是在當年中縣市長滿意度從五星跌落四星半，敲響民進黨在高雄執政的喪鐘；隨即夏季的一波淹水災情，讓陳菊千瘡百孔的市政真相，無所遁形公諸於世，最後才有韓國瑜打破眼鏡當選市長的後話。其實哪有什麼韓流，一切都只是陳菊提前早退所生的後果罷了。

林智堅三番兩次為其政治生命「超前部署」，新竹市民與桃園市民焉會不知其用心？顯然林智堅未能從陳菊當年的做法得到教訓，而民進黨採取強硬指定林智堅接班人的方式，也頗有當年高市長綠營初選的禁臠風格。如今就看新竹市民與桃園市民是否會選擇聯手抵制民進黨，讓民進黨再嚐一次2018大敗的滋味了。

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