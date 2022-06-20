「富樂快篩」出了大問題，顯然是負責審核的食藥署輕忽或者包庇所致，而指揮中心的羅一鈞，居然敢說整個審核機制是「防君子不防小人」，真不知此一如同虛設的審核，究竟有何意義？如是的話，豈非等於開門揖盜而嚴禁君子？食藥署署長吳秀梅更是離譜，分明是自身懈怠公務、未能盡責，反而說「該譴責的是廠商，而非食藥署」，「理直氣壯」到如此囂張的地步，更是令人驚駭莫名。

殆忽職守，已構成下台的充要條件，如係官商勾結、跨部會的沆瀣一氣，更是莫大的醜聞，當事者不但戀棧不走，甚至還說出連小學生都難以接受的推卸之辭，真不知其所仗恃的背後靠山是誰。即使開記者會澄清，依舊是卸責之詞。人民把權力交給你，先是包庇廠商，後是卸責，完全不知道公務員的基本職責所在。

官員無恥，是當今執政黨最大的病灶，可檢調、司法、監察單位，猶然坐視不管。快篩試劑攸關台灣民眾生命安全，黨政竟然丘貉遍布。民進黨執政可以掌控一切至此？百姓何辜，遭此荼毒？

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