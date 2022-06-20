台北市長柯文哲因為台灣民眾黨的全台大眾走到了金門一趟，提出「金廈」大橋的概念，讓台灣其他陣營都「驚嚇」到大大批評，有綠委嗆「為解放軍開路」，藍委說「這不是柯文哲想得那麼簡單」。

這令我想到去年因為當選了全國模範勞工，於11月間配合勞動部的國內參訪行程到金門烈嶼，還一起拍了張團體照，背景是遙遠的對岸廈門，隱約看到廈門高樓林立的繁榮，內心突然感慨萬分，也對金門人的尊敬大幅提升。

當然大家都會說廈門那邊是樣板，共產是極權國家，認同本土的民主理念要有信心，這些話我也都內心深刻認同。但是，在此刻的情境，要我都對金門前線的住民同胞說這些話，還真說不出口，因為繁榮高樓終究不是建在此岸，縱使理念再崇高，骨感的現實還是要面對。

烈嶼跟廈門間的海中礁岩，分別豎立「三民主義統一中國」和「一國兩制統一中國」的心戰喊話標語，身為天然台當然是不可能去認同所謂的一國兩制，但是現實上的挫敗還是不斷的提醒我們要認清事實，我們的實力必須再提升，才能面對中國的挑戰。再看到近十幾年對岸從紅色供應鏈崛起，到運用一帶一路開始布局全球，其實更需要台灣務實以對，除了護國神山之外，台灣還能拿什麼來面對挑戰。

以前對峙的年代，金門面臨砲火的摧殘，身處前線的金門人替大家挺過來了，讓處於後方的台灣穩定發展；現今這個對峙的年代，金門直接面對廈門的繁榮，能夠內心堅定的持續挺台灣，這才是金門人最難得的抉擇。

這時也不得不佩服當時的金門防衛部司令官胡璉，除了思考到用軍力規畫防守金門，還替金門開創了高粱酒產業，成為金門居民的穩定經濟支柱，並透過釀酒產業可長可久的防守金門，這樣深謀遠慮才是未來台灣國家發展需要思考的方向。

推動從飛彈走向銀彈的時代巨輪，也許是替兩岸走出共同活路的契機，人類的文化是從野蠻走向文明，上一世紀打了兩次世界大戰，這一世紀真的有必要再走回頭路嗎？斯拉夫民族內耗的悲劇歷歷在目，中華民族體系需要那麼快去學習這個東西嗎？大砲一響、黃金萬兩，同樣是花錢，為什麼不能開始去思考調整到，做更有效益的事情呢？金廈大橋其實驚嚇度不會那麼高，會被嚇到的人，其實是信心不足的膽小鬼。

「兩岸一家親」在未來如果有機會促成兩岸走向銀彈時代，只希望那時候台灣還有產業創新的完整動能，而不會只耽於內耗停滯不前；不然連經濟都輸到被別人買光光，也只能說自己實力不夠、不爭氣。

（作者為新竹縣議員參選人）

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