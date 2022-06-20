日前整理幾十年來所累積的舊相片，一本本堆在地上，足足有十幾堆，勾起了許多回憶，不勝唏噓。許多相片幾乎塵封那裡，多少年也難得翻一次，最近決定要作清理，大概保留了十分之一，其餘全數當垃圾處理掉。由於保留了少數精華，反有機會仔細欣賞。

黑白照片塗上彩色

這裡面有一本是我與蘇老師訂婚、結婚的相本，那時因為經濟困窘，辦場婚禮，所費不貲，沒有餘力去拍幾張像樣的結婚照，只能請擅長攝影的同學意思一番。相片都是小張黑白照，沒有一張是彩色的。

唯一有一張大張的黑白結婚照，後來同學幫我們塗上顏色，好像在相片上擦粉、塗口紅一樣。現在回想，多少有些遺憾，如果能有多幾張彩色的照片，該有多好。這種遺憾有時是無法彌補的，再多的金錢也買不到當時的情景！

沒看過照相機

小時候家裡很窮很窮，肚子都快填不飽，沒看過照相機，也沒錢拍照。所以我不知道小時候長什麼樣子，也不知道爸爸和媽媽結婚時是什麼模樣，因為都沒有留念的相片。

國民政府撤退到廣州時，因為學校用粵語上課，我們聽不懂，就不上學，在外遊蕩。有天，有人說當天是兒童節，在我們遊蕩嬉戲的地方有個照相館，兒童可以免費照相，我也進去照了一張大頭照。這是我畢生第一張大頭照，因為在外面玩，全身髒兮兮的，樣子實在不太好看。可是這張相片是我的寶貝，那時我大概九歲。九歲以前，我長的是什麼樣子，就「莫哉樣」了！

替窮苦人家照張相

這樣的經驗，讓我常常想為別人，尤其是窮困地方的人照相，並送給他們留念。也許這張相片，會成為他們一生珍藏的寶貝。在中國大陸，我常有機會拜訪一些偏遠地區的窮困人家，常替他們照相。有機會就邀請他們全家來張合照，洗好送給他們。無法當面交給他們時，就請負責接待的人轉送。

訪問鄉村小學，孩子們都十分活潑可愛,，他們會睜著大眼睛看你，拍照時，有些還會扮鬼臉、搶鏡頭。相片洗好，交給校長分送給孩子。校長說太有意義了，他很誠實的告訴我，像他們這樣偏遠的鄉下，孩子們照相的機會確實很少很少。

留下童年身影

我要為他們留下珍貴的童年身影，我要為他們留下全家福，有天他們成家立業了，可以給孩子看爸爸、媽媽小時候的模樣。照幾張相片能花多少錢呢 ? 對我們來說，這點花費幾乎沒感覺，但是對窮困的人來說，意義可就大了。這些珍貴的紀錄，將來可能是千金都買不到的。我不希望他們有像我一樣的遺憾，所以我要努力的為他們照張相。我也鼓勵別人這麼做。

很多人大概都有這樣的經驗，當你遇到很欣賞的名人，多希望有人替你拍張照留念，因為身上可能沒帶相機，即使有相機，突然要求合影，也不如別人隨手拍來得自然。遇到這種場合，我都會主動提出來張合影。曉得別人的期望，為其完成，這就是一種愛的表現，有愛當然大家都高興。

人生在世，每個時刻，每一個小地方，都能替別人設想，時時感受别人的需要，只要做得到的，都盡量去滿足人家，這就是很寬廣的愛。就從為別人照張相，開始獻出我們的愛心吧！

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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