在四月中，新北市中和區一名兩歲孩童恩恩感染新冠肺炎確診，由於失去意識，分別隔離的父母急著分頭打119、1922、消防局、及衛生所求助，經過多次電話來回，救護車終於在81分鐘後接走小孩送醫。經過6天的搶救，恩恩不幸病亡，這是國內首位兒童染疫引發腦炎致死例子，引起國人注目。恩恩爸爸質疑「消失的81分鐘發生什麼事情？」要求調閱通聯紀錄未果，又有名嘴播出橫向電話錄音，儼然淪為藍綠年底新北市長選舉的前哨戰。

恩恩爸爸無法釋懷的是，事發當天，全國、及新北市的確診率遠低於當下，為何119要花這麼長的時間聯絡衛生局來協調收治醫院？消防局為何未能即時派車？1922扮演的角色又是什麼？恩恩爸爸因此依據「政府資訊公開法」，向衛福部、及新北市政府申請通話錄音、及流程記錄。第一時間，中央流行疫情中心回應沒有調度 119的權限，而指揮官陳時中更直言1922只是疫情通報和諮詢服務中心，發包委託民間經營、不具公權力，民眾傻眼。

新北市長侯友宜在議會備詢允諾，會儘量協助恩恩爸爸還原真相，然而，市政府資料尚未準備齊全就忙著派兩名局長約見，當然被認為是要摸頭而婉拒。最令人訾議的是，市政府以119報案電話涉及雙方個資問題，不願意提供關鍵的五通報案電話錄音檔、只給逐字文；至於橫向聯繫紀錄，消防局長表示家屬不是電話任何一方，因此不便提供，疑點重重。儘管恩恩爸爸苦苦哀求，市府一開頭還拒絕帶走錄音檔，不免啟人疑竇，究竟是否有不可告人之處。

其實，侯友宜市長從頭到尾一貫悲天憫人的態度，姿態之低，不是其他縣市首長能比擬；特別是他一再強調，針對家屬提出來的問題，一定會盡全力協助家屬瞭解。然而，就危機處理的方式來看，侯市長不能儘快說明原委，原本行政調查就可以止血的卻歹戲拖棚，讓人有太多的遐想空間。另外，或許是因為侯市長刑警出身、警消一家親，可以理解愛護下屬心切；然而，以個資保護延宕資料提供，在官民不對稱的關係下，市民的權利彷彿是次要的。

坦誠而言，不管是中央、還是地方，即使經過30年的民主化，民眾跟公家機關互動的經驗，還是很難脫離官府衙門的刻板印象，點滴在心頭，距離民間業者的客服仍有相當努力的空間。由於疫情嚴峻，我們可以理解相關單位業務繁重，難免有疏漏的地方；不過，新北市衛生局竟然宣稱，跟其他行政機關一樣，他們的總機並沒有錄音設備，那是匪夷所思。我們必須指出，每一條人命都是寶貴的，痛定思痛、亡羊補牢，未嘗不是全面檢討通報流程的契機。

由於遭到綠營圍剿，侯友宜市長誓言透過司法還消防同仁清白跟尊嚴，畢竟司法調查曠日廢時，更何況行政疏失未必違法，捨近求遠，徒然讓對手有見縫插針的機會。果真要損害管制，不如退而求其次尋求議會進行調查。在現有的憲政體制下，立法院只有調閱權，而反對黨成立調查小組之議，更受制民進黨國會優勢。儘管「地方制度法」沒有明文授權地方議會，既然國民黨在新北市議會有30席，何不快刀斬亂麻，央求在野議員合組調查小組自清？

（作者為東華大學民族事務暨發展學系教授）

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