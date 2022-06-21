前段時間看到這封郵件，感歎時間過得飛快，原來已經過去兩年了。現在回憶起來還是一段特別有意思的經歷，特別有趣的體驗。

一

興奮的填了報名表參加了佛光山舉辦的四天三夜的青年寺廟體驗營，說白了就是參加很短期的出家活動，去過一下吃齋念佛的生活，人生在於體驗更多的經歷，增加更多的閱歷。

說起來，我跟佛光山真的特別有緣，第一次是和產媒系的老師同學一起春遊到佛光山，有幸見到了星雲大師；第二次是學校組織交換生一起去佛光山參訪，還能得到星雲大師的親自接見；第三次是報名參加了體驗營的活動。看來我對佛光山有著獨特和深厚的愛。

從台北坐了5個多小時的客運到達高雄，在高雄轉公車去佛光山。從晨光搭車出發，夕陽西下到達佛光山時，它是那麼的莊嚴寧靜，人在此中行走都會被這種靜給感染。因是第二天才報到，師父先安排我們提前到達的青年入住。

我、聖祥和曉宇都是一起從佛光大學過來的，晚上結伴去大雄寶殿前吹風，佛光山的夜是如此寧靜，讓人身心放鬆，擯棄雜念。

那一日我閉目在經殿的香霧中，驀然聽見你誦經的真言。安靜的大雄寶殿，人們早已沉沉睡去，只剩我們3個人靜靜的坐著，想著自己的心事，自己的未來。

當初報名一是為了體驗生活，二是想修得內心的寧靜。還未正式開始的第一夜，我已慢慢平靜，開始把那顆浮躁的心放下，去感受周圍這一切。

「隨緣，隨分，隨心，隨眾，能隨順眾生嗎？」默念著，這句話法語，我安靜地進入了夢鄉。

二

第二日早起報到，發海青（我國佛門僧俗二眾禮佛時所穿的衣服），發隊服，發一些資料手冊，分隊。我被分到了感恩隊，知恩法師作為我們的輔導法師。

第一次穿海青真是好新鮮興奮，一個勁的拍照，因為如果再不拍，就要沒收一切電子娛樂設備了。大家趕緊抓住最後的機會，一個勁地拍拍拍。當知恩法師拿著袋子進來，大家略有所悟的垂頭喪氣把手機相機都放進袋子裡時，知恩法師笑著搖搖頭對我們說：「我們會暫時替大家保管好手機相機，讓你們能有一個安靜的氛圍，去用心體會這一切，不受外界因素的干擾，還要時刻記住我們體驗營的宗旨『體驗叢林寺院生活，學習戒齋修道；進而探索佛法智慧，已達到身心安頓』，等體驗營結束之後，我們會將這些東西還給大家。」

這時候，隨隊的副輔導明艷對我們說：「我是你們生活起居的負責人明艷，以後如果有問題都可以和我說。大家剛剛開始可能會不習慣沒有通訊設備的日子，我來佛光山的叢林學院學習已經有一年多了，一年都沒有手機，只有放假的時候才能去電話亭給家人打電話。所以，我相信大家一定可以度過這四天三夜的。」圖片

三

寺院體驗營正式開始。

抄經是第一項任務。不過給我們體驗就只是抄一小段，握著毛筆，一筆一劃地寫下經言，的確是修身養性的好方法，因為天氣炎熱，在抄經閣裡沒有空調也沒有風扇，只能靠自然風和內心的平靜來舒緩此刻的悶熱。心靜自然涼，這句話在此時能真真切切地體會到。抄完經，法師會把那張紙捲好送給本人留作紀念。

每天都會安排幾位德高望重的法師給學員們開示，講佛法，講故事，講道理。智慧的人，說話處處有禪機，要用心聆聽感受思考才能悟出其中的道理。

不得不說一下吃飯。第一次見到這麼壯觀的場面，真是特別的體驗。吃飯的時候是大家一起好排隊有順序的入場。先是法師們進去，再到我們學員，最後是一些外來體驗的遊客和信徒。進到堂內，開闊寬大安靜的環境，按順序坐下後，發現桌面上早已擺好一人一副碗筷碟，這時候我們開始念《供養咒》，那些來此學佛學的志願工作者會把飯菜一一添進你的碗碟裡。

《供養咒》念畢，本寺的住持心保和尚會說一些話，然後就可以開動了。吃飯的時候是不可以發出任何一點聲音的，如果覺得飯菜太多吃不完，要提前和工作人員安靜的示意，他們會過來把多的收走，前提當然是你不能碰過飯菜，因為多餘的飯菜會給需要的人。如果飯菜不夠，也要和工作人員安靜的示意，讓他們給你添上。而且對碗筷碟子的擺放也是有要求的。未開動之前，碟子碗筷擺在桌子的上方，碟子在中間，兩個碗分別放在碟子的兩邊，筷子放在碗的旁邊。吃飯時，要把餐具挪放在自己的面前，擺放的方式也是如此。本著不能浪費的精神，一定要把飯菜吃乾淨，這也是念《供養咒》的原因之一。

吃完飯後，要把碗碟疊好放在桌子的右上角，大家都吃得差不多的時候，就開始念《供養咒》的後半段。在這個時候，工作人員會把餐具收走。沒有吃完的人可以繼續吃，吃完的人要按順序依次排隊安靜地離開。雖然是素食，但是為了能給信徒吃好，經常會換著不同的菜式，味道非常不錯。佛光山還在台灣每個地方開了滴水坊素食餐廳，把素食文化發揚起來。因此，我也對素食改觀了，覺得素食不僅美味而且很健康。

飯前飯後念《供養咒》的目的是供養佛，供養法，供養僧，供養一切眾生。讓大家要懂得感恩那些帶給我們衣食的人們，懷著感恩的心，吃每一口飯菜，細嚼慢咽，不浪費一點食物。

吃完午飯和晚飯要去走香，其實就是飯後散步。大步邁開，甩起手臂，走起來。消化食物，有益健康。

一天的課程結束後，晚上10點就要全部熄燈睡覺，不能串門不能說話，只能安安靜靜的伴著暮鼓入睡。

大雄寶殿。（作者提供）

四

早上五點要準時起床洗漱，五點半去大雄寶殿上早課。早課是僧侶們每日清晨必做之事，齊集大殿，誦經念佛。我們第一次上早課，很期待。隊伍到達大雄寶殿後，按順序面向佛祖，先問訊（問訊是先一拜佛，然後跪下拜三拜，最後站起來再一拜），問訊完後跪著誦經，我們誦的是《般若波羅蜜多心經》。由於是第一次誦經，法師會發放小冊子給我們跟著一起念。其他法師和信徒則會背下，不用看經文就能誦。

誦經的時候一定要特別誠心，不能做別的事情。一般好奇的人都會東張西望，像我就會看看旁邊的人，觀察一下周圍環境，有些學員很認真地在跟著念；有些學員則會跟不上速度不知道念到哪裡了，不停地在翻經文力求跟上步伐；有些則和我一樣在觀察眼前的這一切。半個小時的誦經下來，讓我覺得出家真是不容易，而且每天如此，毅力和耐力不是一般人能做到的。

誦經結束後就要去吃早飯，早餐特別清淡，豆漿饅頭稀飯和小菜。早餐一定要吃得飽飽的才有力氣去開始上午的課程。其實這麼多的體驗與課程，我最期待的是朝山和八關齋戒正授。而朝山在今晚，八關齋戒則在明天。

五

朝山，顧名思義，是佛教徒至名山大寺進香，以懺除業障或還願的朝禮行為，又修行者為了表示求道的虔誠，常以跪拜「三步一拜」方式朝禮。就和藏族人一路朝聖到西藏的感覺是一樣的，之前在進藏的路上，看見藏民一路朝聖到西藏，以跪拜的方式到達聖地西藏，我就對他們肅然起敬，不畏艱險，克服困難只為心中的信仰。

而今晚的朝山對我們來說的確是一個不小的挑戰，我們要從山底三步一跪到達山頂。

朝山開始了，先是誦經一段，學員們集體說「南無阿彌陀佛」跪下一拜，站起來，有規律地走三步再跪下，如此循環往復，我們全部學員浩浩蕩蕩的一直從山腳到山頂，也不知道過了多久，走了幾步，跪了幾下，我真的覺得好累，膝蓋特別疼，那些路並不是光滑的水泥路，而是凹凸不平的石子路。一路上時不時都聽到學員的疼痛的聲音，但是我們只能前進，不能後退，更不能中途放棄。

一個人要拋除雜念，才能做到心神合一。可此時的我卻累得氣喘噓噓，膝蓋生疼，心裡一直在想什麼時候才能結束和一些瑣碎的心事。我周圍的學員也快堅持不下去了，因為我們集體向前的速度越來越慢，連「南無阿彌陀佛」都有氣無力地從大家的嘴裡緩緩出來。這樣的朝山真是震撼著我們每一個人，支撐我們堅持下去。

一路跪拜汗流浹背帶著一些疼痛還有心裡的雜念，等到跪到大佛城的門前，就開始一路走上去了。邊走邊看著兩排的佛像，夜裡的佛像和在白天看到的感覺特別不一樣，經過三步一拜的困難到達此地後，心裡忽然豁然開闊，喃喃念經走到大佛面前跪拜而後閉上眼睛誠心祈願，睜開眼睛看見大佛的那一刻時，內心莫名的感動。突然，一陣風吹過，身心的疲憊悶熱被一掃而空。我想，佛要送我的法語便是「清風自來」。

是你的便會給你，你想要的自會得到，清風自來，不強求。

經過這一次的跪拜朝山，感覺有信仰的人內心真是無比的強大。想到藏民的轉山，不管路途多麼艱辛遙遠，只要始終心懷信仰，就一定能克服困難，最終實現目標，到達目的。

在懷疑的時代，我們更加需要信仰，只要心存信仰才能勇往直前。

慧屏法師的開示，讓我印象最深的一句話是：不管是出家還是出嫁，都要勇敢。

星雲大師也說過：事情永遠都是準備不完的，只要勇敢跨出一步，前方自有路。

佛光山。（作者提供）

六

朝山完畢的後遺症便是，膝蓋特別疼，明天還要再跪一天。而且迎接我們的便是八關齋戒正授。

第三天，知恩法師千叮萬囑要讓我們早飯多吃點午飯多吃點，因為八關齋戒後就不能吃飯菜了，只能喝流食。

八關齋戒，佛陀為了在家弟子眾修行制定的、暫時的出家修行人的戒律與齋法。而我們只需短短體驗一下，也已經讓人印象深刻不已。

在悶熱的大悲殿裡，穿著海青，慧屏法師帶領我們一班學員在佛相前自受，將《受八關齋戒法》一文至誠讀誦一遍，即算受戒。一邊拿著戒法，一邊念，關鍵之處還得跪下叩拜。由於昨天朝山後，今天膝蓋一跪下來就特別疼，此時此刻我也不懂用何種語言來形容自己的心情，只知道堅持堅持再堅持，勇敢用心的做好每一步。畢竟朝山都挺過來，還有什麼能難倒我們呢？

一遍一遍的念經，一遍一遍的跪拜，一遍一遍的堅持。不知過了多久，八關齋戒圓滿達成，受戒成功。

三天的主要課程已經基本完成。

七

第三夜，也就是體驗營的最後一夜。法師組織我們去叢林學院聽晨鐘暮鼓中的暮鼓，坐在叢林學院的階梯上，信徒們早已熄燈休息，黑漆漆的一片，此刻安靜的只有鼓聲和我們輕輕的呼吸聲，抬起頭便是漫天的繁星。經過這三天的洗禮，現在忽然看到了這麼美的星空，耳邊又伴隨著清澈的暮鼓聲，我的心總算安靜下來了。那種感覺真的美妙得無法形容，好像天地間就只有你一個人的存在，我望著星空，靜靜地享受屬於我自己的一刻，寂靜歡喜。這是我目前為止看到的最美星空之一。我將會一輩子記住這片星空。

此刻想起之前在內蒙古的額濟納旗時，在胡楊林裡搭帳篷，因為天氣太冷，凍得睡不著，我就起來跑圈圈，那時候抬頭看到戈壁的星空，那樣開闊明亮，就像打碎的鑽石散滿天空，真的好美，時而還會有流星劃過天際，那一刻真的冷得實在值得，因為看到了胡楊林最美的星空。

而此刻，經過三天的洗禮，內心明澈，星空自然也像內心一樣明淨清澈。我想，這段短暫的體驗我收穫了不少寶貴的東西，我會一直好好保存這一切，因為這是我從這唯一能帶走的財富。

八

第四天是體驗營圓滿結束的日子。法師給我們全體學員最後一次開示，學員們感動滿滿，依依不捨。聚餐結束後，體驗營就圓滿結束了。

雖然結束了這段短暫的體驗營，但是我會一直記得這一切，記得法師帶給我們深刻的開示，記得叢林學院帶給我們特別的體驗，記得佛光山帶給我們滿滿的感動……

（點點）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）