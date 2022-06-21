1949年（中華民國38年）是中華民族「遺憾」的時代（龍應台女士語）。

這年1月底蔣中正總統因戰事失利下野，國民革命軍遺族學校在南京奉命解散，甫完成高二上學期課程的父親頓時失學，所幸黎離塵校務主任仍負責地帶領著這批抗戰烈士遺孤，輾轉經浙江杭州，繼而江西吉安，最後來到廣東佛山靜候上級命令。在學生們終日無所事事蹉跎之間，黎主任為鼓勵大家各奔前程，踴躍報考各級機關學校軍隊好自謀出路，乃以所攜帶保管之學校關防和校長蔣中正先生印章，為學生開立肄業證明。在4月6日當時約18歲的父親領取了高二修業證明。

未幾，黎主任大概想讓學生們有更寬廣的生涯選擇，於6月1日號稱「19歲」的父親又被「硬塞」了一份高三肄業證明，在如此短短56天內，父親不但虛長一歲且升了一個年級，並獲頒了父親所揶揄的「假證件」（指這份高三肄業證明）。縱然8月初在蔣中正先生安排下乘船安抵台灣的父親很「遺憾「沒有機會就讀高三學程，但他與多位原高二同班的世伯們，直接以「假證件」挑戰報考大學，教育部和學校當局礙於蔣中正先生的官威，只要學生分數達到錄取標準，對這便宜行事的「造假」之作，也就睜一支眼閉一支眼放行通關了。

這兩張伴隨著父親，一同跨越「黑水溝「（台灣海峽舊名）的老證件，道出了蔣氏伉儷對國軍遺族的垂愛，闡敘了黎主任對學生子弟的不離不棄，也為1949年烽火歲月顛沛流離的辛酸提供了最佳見證。

（作者現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】

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