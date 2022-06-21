1959年，中華人民共和國建國十周年紀念大會前夕，陳炳基先生於北京天安門前留影。前總統李登輝生前接受國史館的口述歷史訪談中，承認228後他曾經由密友陳炳基加入「祕密組織」。他也不否認1996年陳炳基返台期間，兩人曾經會晤。

2002年，我在北京對陳炳基先生做了4次的訪談。陳炳基先生詳述了他個人在日本時代的成長和求學經歷，光復後加入中國共產黨，在沈崇事件策動台北學生反美示威，以及後來在228事件中積極投入反抗活動。尤其是關於228事件前後的人事物，中國共產黨組織的具體政治作為，他和李登輝以及其他台灣人中共黨員之間的祕密活動與個人情誼等等，做了十分詳細的描述。此外，陳炳基對於1996年返台與李登輝見面了前後過程，也做了完整生動的說明。

必須說明的是，就歷史研究而言，任何口述歷史的內容，都需要經過其他相關當事人的說法之核對，包括對照已經公開的官方文件，才能達致最接近事實的結論。儘管如此，陳炳基畢竟是投入台灣重大歷史事件的當事人，尤其當年的參與者如今均已作古，已經不可能再做類似的訪談，陳炳基的第一手證詞具有無可替代的文獻價值。他所形容台灣光復前後不少知識分子和境遇，其生動程度彷彿令人重回當年紛亂的狀況。

亳無疑問，陳炳基訪談的紀錄具有極高的歷史文獻價值。甚至在感性層面上，亦可讓今天的台灣人更清楚體會到，那一段時期台灣社會人心的真實狀況。以下訪談全文內容經過陳炳基先生本人確認無誤。

問：日據時代，你的家庭情況如何？

答：我小時候住在萬華，上的是老松公學校。當時我住在萬華媽祖宮後面小街（現西園路小街）附近，經常去媽祖廟聽講古，講「三國演義」、「包公案」、「七俠五義」、「西遊記」等很多中國古代的故事。還有那一帶比較窮，使我對比較窮的人產生同情，所以小時候一方面接受了漢文化的思想，也就是自己的祖先從中國來的，另一方面就是同情窮人的思想。

大約小學五年級的時候，我家又搬到了大稻埕，1940年進入台北二中，考進去以後才真正形成民族意識，原因很簡單，就是日本人對台灣人的嚴重歧視和壓迫。台灣人在社會上沒有地位，學校裡的日本學生趾高氣揚，當時台北二中以台灣學生為主，不過也有三分之一是日本學生，這些學生都是台北一中考不上而硬插進來的，特別是太平洋戰爭末期，這些學生素質很差，有相當多可說是流氓學生，經常欺負我們台灣學生，所以最初我是從打架開始、抱不平，日本人一欺負我們台灣同學，我就開打。

二戰以後，我對日本的民族壓迫、民族歧視有強烈的感受。後來，我又覺得光打架不是辦法，於是跟幾個反日意識較強的同學在一起，考慮要怎麼辦，台灣人才能出頭天，我們認為光靠自己的力量打倒日本是不可能的，後來有一個學長唐志堂告訴我們「開羅宣言」的消息，他說如果日本法西斯垮台，台灣就會歸還祖國，我們聽了欣喜若狂。

問：戰爭時期，日本殖民政府對抗日人士十分注意，日本警察有沒有找上你？

答：我們還沒有到社會上去鬥爭，日本警察還不至於知道，不過學校本身就控制很嚴，把我當思想有問題的學生。我們附近有一個稻江洋服研究培訓學校，老闆是替日本軍隊做衣服的，那裡有很多女工，好多日本軍官禮拜六、禮拜天會去那裡洽商為名去喝酒尋歡作樂。後來，聽說老闆強迫女工讓日本軍官姦污，那時我是台北二中三年級，我弟弟是一年級，他氣得跑到洋服店丟石頭，丟完以後就被抓到那時台北橋的派出所罰站。我回家以後聽到此事，就到派出所去鬧，要他們趕緊放，後來派出所真的放人。

沒想到第二天一到學校，我們那個日本體育教員，柔道五段，把我叫去，說我是流氓學生，命令我罰站認錯，我不認錯，他開始用手打，後來再用給籃球灌氣的鐵筒打我。我忍著痛，始終不認錯，結果從上午一直罰站到下午。他一走我就稍息，他一來我又立正，他氣得說要開除我。我說是嗎，好，再見，就真走了。當時我對日本法西斯教育恨透頂了，我想不學就不學了。結果過了一個星期，校長還是找人叫我來上學，從這件事可以看出警察和學校有密切的連繫。

問：不過後來你還是被日本憲兵抓去。

答：是這樣的，我的同學劉英昌和唐志堂兩人快要到被日本徵兵的年齡，於是我們接受謝娥（留日外科女醫生）的意見商定，他們去大陸參加抗日，我們暫時留在學校裡。後來日本憲兵隊知道，先抓了劉英昌、唐志堂和謝娥，再抓了郭宗清、黃雨生和我。那是戰爭末期，日本節節敗退，草木皆兵，到處抓人。

憲兵隊到學校裡把我們祕密拘捕，其他學生都不知道。他們先帶我們回家去搜，然後再押到憲兵隊總部，關進臨時用木頭搭的監牢，人滿為患。很小一個地方，嚴刑拷打，我和黃雨生連續被拷打了兩個禮拜，晚上不讓你睡覺，吊起來打，灌水，我們學生還算好的，那些社會人士是灌汽油的，後來死了很多人。我們進了監獄就更加認識日本帝國主義的殘暴，對它就更加仇恨。

講一個故事，雷燦南就是在監獄裡被活活打死的，他的知識比我們高，對日本憲法和監獄的規定都很清楚，所以他就用法令和日本人鬥爭，結果還是被活活的打死。還有謝娥也受了很大的折磨，作為一個年輕女性被凌虐，實在不敢想像，可以說日本監獄增加了我們的民族意識。

問：那時你幾歲？

答：17歲，憲兵隊把我脫光吊起來，椅子擺在腳尖剛好能站住的位置，然後用日本竹刀打，很用力地打，有一次打得我鼻子不停流血，即使到了今天我身上還留下當時的傷痕。

問：你被關到台灣光復嗎？

答：謝娥、劉英昌、唐志堂他們一直被關到台灣光復，我們幾個比較年輕的先被放出來，因為我們學生只是思想上反日，還沒有實際的組織行動，所以要我們繼續上學。

1945年3月，我們快要畢業了，情勢變得更緊張，台北二中被編成一個中隊的學生兵，一個叫佐佐木的日本教員跟其他教員吃肉喝酒。有一次他們在教室裡吃喝，外面一片黑暗，這個佐佐木就說，如果美軍上來，就先把陳炳基和黃雨生殺掉，所以情況是很危險的。幸好不久台灣光復了，劉英昌、唐志堂也被放出來，我就和劉英昌去打那監獄裡很壞的看守。學校那頭也是，我帶了幾個台灣學生去打那些法西斯教員，包括上面講的佐佐木。

另外一個叫高松的教員，這個人平常表現還可以，但他說了一句污辱台灣人的話，他說，你們台灣人不要太高興，台灣地位未定，可能今天踢到中國，以後被踢到那邊，不知道！他說了這個話，是嚴重的問題，我就召集同學們到台北二中大門口，叫他跪著，一面向中華民國國旗跪，另一面向日本跪，為什麼？因為我說你是要把日本人民重新趕入戰爭的災難，所以你要向中華民國的國旗道歉，也要向日本人民道歉。

問：被報復的日本人有沒有抗拒的情形？

答：不敢了啦！所以你說他是什麼武士道精神！我們叫他跪就跪，就真得跪在那裡道歉。過去很多日本流氓學生在學校裡幾次圍打我，這種事情太多，光復後我打回去，他們也都不敢反抗。

問：日本人回去以後，你如何加入左翼學生運動的？

答：抗戰勝利，台灣光復後，我就想從政，「政治興國」，謝娥、劉英昌、唐志堂、李蒼降出來以後，就參加了三青團，並在台北分團部擔任工作。我當時18歲，中學剛畢業沒事，就經常去找他們。光復當初開始學一些國語，也學三民主義，拚命地學。可以說當社會上開始對國民黨很不滿的時候，起初我們還是辯護，認為是祖國軍隊和政府嘛，後來越看越不行。

問：後來你決定回學校唸書書嗎？

答：我對國民黨政權很失望以後，才趕到必須另找台灣人民出頭天的出路。因此找了一些日文版的馬列主義書籍閱讀。當時結識參加三青團台北分團的幾位反日人士，也引起我研究馬列主義的興趣，想進大學進一步探討而先自己看書，後來才考的。

我讀了河上肇的貧乏物語，覺得很有道理，像辯證法、歷史唯物主義、勞動價值分析等等。我小時住的環境比較窮，看過很窮的人，所以看了社會階級分析覺得很有道理。

不久，我考上台大法商學院社會行政專修班，一是希望將來有工作，二是想繼續研究馬列主義。所以我進學校幾乎沒有上課，主要是自己看一些社會學的書，尤其是河上肇的書反覆地看。另外社會上，省議會開會可以旁聽我就進去，林日高、王添燈質問貪官污吏，我聽了很高興，真是痛快人心。

問：當時馬列主義是怎麼引起台灣學生的興趣的？

答：主要還是「228」事件，「228」是一個分水嶺。

問：當時你見過中共在台地下黨組織的最高負責人蔡孝乾嗎？

答：見過，但沒有說過話，而且他被補以後我才知道他的身分。

問：1947年1月間，台大的左派學生組織了一個沈崇事件的反美示威，你是主要的領導人，這件事的過程如何？

答：應該說這個之前還有一個澀谷事件，那是台灣光復以後第一件大事。日本黑道欺壓台灣籍的中國人，駐日美軍卻站在日本這一邊，計畫把他們驅逐出境。當時，我剛進台大，馬上組織各班代表，發表抗議信，還拿去《新生報》刊登。後來我請三青團的劉英昌幫忙，利用三青團的名義到處動員，到學校裡演講、組織，就這樣搞起來的。

當時我和一些朋友像廖瑞發、黃石巖、吳克泰等人實際上都是中共黨員，可是當時我並不知道。因此，我就自行發動這次學運。現在講沈崇事件，這個事件原來我想發動，但不行，我進學校沒多久，搞了這個運動，那個運動。再來，法商學院正要編入法學院，大家腦子在想編入法學院要幹嘛，所以沒去發動。後來有人通知我，說台大要抗議沈崇事件，之前去杭州上學的李蒼降，給我寄來許多北京等各地掀起反美軍暴行學運的新聞報導。我很著急，因為我沒辦法發動，所以有人通知我去，我馬上就去參加。我問了吳克泰，才知道是外省同學先發動的，而吳克泰又懂台灣話又懂國語，所以成為本省同學和外省同學的橋樑。

而我呢，因為發動了抗議澀谷事件，特別是中學生方面比較有經驗，所以他們就叫我一起幹。我們一起去看台大的準備狀況，記得這個事件以後，本省同學和外省同學就打成一片，因為當時我們本省同學不知道怎麼寫標語和口號，看著外省同學寫標語和口號準備遊行，我就覺得本省人和外省人應該密切配合。台大訓導處幹部張泉和曾想嚇我不要參加，我沒有理他，後來又說當局要鎮壓，風聲很緊，於是我們決定提前發動，1月8日我們臨時在延平學院開了緊急會議。

問：當時你跟李登輝有多熟？

答：我知道他這個人，1月8日晚，我們在延平學院開緊急會議決定第二天就要強行遊行，不然就有被鎮壓搞不成的危險。周志強、李登輝、我和黃雨生等幾個骨幹坐在一起，會上我慷慨激昂地說話，李登輝沒有發言，當時醫學院有兩個代表反對，其中一個陳聖德是當局派來的。他藉口考試，主張延期舉行，不過當時的局勢，如果延期舉行，學運就被壓下去了，所以我的聲音就很大，最後還是決定提前。

至於李登輝，這之前我跟他不熟，當時我比較出風頭，他不是，他從日本回來，當時台大法學院，有一部分學生從海外回來的集中在萬華西門町，過去的第三高女的舊校址上課，作為台大法學院的分校。澀谷事件時，我也去那裡動員過，把分校的同學拉到前台。所以，他們肯定知道我，不過當時，我還不太知道李登輝，就在緊急會議時，互相瞭解他也有馬列思想的志向，因而一見如故成為好朋友。

問：為什麼你們一天之內就可以發動這麼多學生上街遊行？

答：實際上，在緊急會議之前已做了兩天的發動和準備，一個是澀谷事件剛搞過不久，有一個基礎，另一個是對國民黨確實不滿。至於參加遊行的學生，恐怕不像我們對問題認識地那麼清楚，主要還是對國民黨不滿，所以我們一下子就發動5、6千個學生上街，也有人估算有一萬人。這也說明了當時社會上對國民黨的不滿已經像一座要爆炸的火山了。「228」事件中，林江邁只是一個導火線，如果沒有她，其他事情也會觸發。

問：反美示威以後一個多月，「228」爆發了，當時你在哪裡？

答：說起來很湊巧，2月27日我就在天馬茶坊附近，聽到發生事情後我馬上趕去，群眾正圍住警察指責，怒罵聲四起。那些警察見勢不妙，恐慌逃脫，有一個警察躲進十字路口東南角叫「光」的冰淇淋店的辦公屋不出來。我與幾位群眾想把他揪出來問罪未成，他在乘卡車趕來的幾個武裝警察的掩護下，從後門溜走往北逃跑，我也跟著追了一段。結果，他反過來開槍，我就不再跟下去，而是跟幾個人把停在圓環附近的一輛卡車推翻，放火燒。

我預感有一場風暴會發生，第二天，我趕到學校，把這個情況告訴同學們，然後再趕到公賣局台北分局，當時也有一些東西搗毀了，還有一些標語，像懲辦凶手、廢除專賣局等等。後來，有一股群眾說要占領廣播電台，我就說，走就走啊！不過後來我們並沒有占領電台，因為台長不在，拿不到鑰匙，於是群眾就擂鼓敲鈸湧向長官公署（現行政院）去請願，但當先頭的群眾走到公署的入口處時，卻遭到3樓屋頂上的機關鎗掃射，好幾個群眾被打死、打傷。我在離他們不遠處，我趕緊趴下去。後來我就退到現在監察院一帶，群眾開始亂打外省人，包括挑飯的士兵也打，我說不可以亂打，我們只打貪官污吏，後來群眾覺得有道理便不打了。

接著，我又趕回法商學院，馬上召開學生大會，好多進步教員都參加了。我報告了自己看見的情況，說作為「人民公僕」竟然向和平請願的群眾開槍，因此希望大家積極投入鬥爭行列。我一講完，馬上有人找我去開會，會後有一位李中志等我與一位鄭姓師範學院學生，他是中共黨員，不過那時我並不知道。

我們商量要搞一個武裝行動，只有這樣才能達成政治改革的目標。我們邊走邊談，從延平學院走到台北橋，達成了協議。他負責供應武器，我們組織學生隊伍。我想我們有了武器，就不管他的政治背景了。當時，我有想到這背後可能是中共組織，但不確定。

問：所以「228」事件中，中共有進行武裝鬥爭的具體計畫？

答：是臨時性的，李中志領導的後來叫做台北地區武裝起義指揮部，是臨時應急組織起來的，當時中共的力量很小，聽說全台只有幾十個人，南部是厲害啦！打得厲害，張志忠在嘉義指揮。

「228」事件打得最厲害的是在嘉義，領導群眾武裝鬥爭就是省工委武裝部長張志忠，3月2日，李中志的聯絡員葉紀東告訴我，廖瑞發、王萬得向我問好。這些人是舊台共，所以我就猜武裝行動可能跟進步力量有關，可能就是中共地下黨，也因為如此，處理委員會的成立我根本沒有參加。我始終沒有去中山堂，他們在那裡天天吵，天天鬧，我說這都是當局的緩兵之計，不可能解決問題，聽說好幾個學生喊陳炳基、陳炳基，他們喊我去，但我始終沒去。

當時學生治安隊實際上是軍統特務許德輝控制，本省人，流氓啊，他組織了一個忠義服務隊，接收了學生們冒死從警察那裡搶來的武器，所以我們拿不倒武器。我們認為武裝學生隊伍的工作受到很大的干擾，因為處理委員會的喇叭哇啦哇啦，學生搞不清楚，把我們祕密的工作拿去公開說。

3月3日下午，李中志在延平學院主持了武裝起義計畫的會議。那計畫是這樣，3月4日零點開始，說烏來的高山族連繫好了，他們12點會下來，武裝起義指揮部設在新店，先占領新店，再攻打台北。我的工作是組第一大隊，以建國中學為基地，因為校長比較開明，過去默許學生運動，而且經過幾次學運，隊伍比較齊，有幾個骨幹，所以我就把第一大隊設在那裡。不過，那天我在那裡等，卻一直沒有消息，說是3點會發信號彈。我很著急，那天又是滂沱大雨，於是我就暫時交給別人指揮，趕緊騎自行車從建中到台北橋林水旺家去打聽，他也不知道，於是我再趕到師範學院找郭琇琮，問他武裝起義到底幹不幹，他說一定要，有了這話我又回到建中。

根據計畫，我們第一大隊負責先圍攻陸軍醫院，說裡面有軍火庫，有內線會幫我們開門，讓我們拿武器，拿了以後再去攻打警察大隊，然後再去進攻軍營、憲兵司令部，最後各大隊聯合一起攻打占領長官公署，成立人民政權。我主張一定要這麼幹，但也有幾個台大學生說不行，我怕是當局派進來搗蛋的，非常生氣，就說一定要幹。結果後來一位建中的體育教員勸我。他說，你想得很對，如果我們不進攻，敵人就會攻打我們的兄弟部隊，他們就遭殃了，不過你反過來想，如果別人沒有行動，光你行動有用嗎？我那時才19歲，心想這話也有道理，我只想如果我沒起義會影響其他的兄弟部隊。他一句話，我腦筋就清楚了，我就說還是不能莽動，實際上當時確實一把槍都沒有。

問：所以這個武裝行動最後流產了？

答：後來，我就帶著王子英（台大學生）到陸軍醫院的後門觀察，沒有任何動靜，再到警察大隊那裡，也沒有任何風吹草動，李中志還說過拂曉從桃園有兩輛卡車要上來支援我們戰鬥。車停在小南門，我也趕去看，結果沒有，看到這裡已經天亮了。我只好回去，取消武裝起義計畫，解散隊伍。後來才聽說，烏來高山族，他們下來是有條件的，要米、鹽、火柴、有肉，實際上就是要有軍需物資，不然沒這些人家怎麼打仗啊！

問：所以3月9日軍隊進入台北之前，你們沒有籌到武器糧餉？

答：沒有。3月4日武裝起義計畫失敗以後，葉紀東跑到我家裡說還是要繼續幹，繼續組織。由於前幾天我幾乎都沒睡，很累，所以我就先回家睡了一覺，然後再繼續幹，重新組織隊伍。3日當晚，我派中學時期一起反日的黃雨生去聯繫新店的指揮部，後來又派了兩、三個建中學生，但都有去無回，沒有任何消息，事後才證實建中被抓走了一批學生。

所以，第一次武裝起義計畫失敗，第二次實際上也還沒準備就緒國民黨援軍就到台，因此就完了。聽說李中志和李登輝一樣留日的，也是當過日本軍官，不確定是砲兵還是見習士官，不過沒有實戰經驗。當時還說有很多武器，都是空的，王萬得也說當晚能拿到50支手槍，結果也沒有，我們只有酒瓶、木刀、鐵棍。

現在回頭過來看，那位建中的體育教師救了我們的命。當時非常混亂，台北不像台中或別的地方，是黨政軍中心，特別是處理委員會很複雜，消息早就走漏，武裝起義根本不是那麼容易。聽說警察大隊的機關槍早就等著我們，我們拿木棍去，結果不堪設想。軍隊來了以後，我與黃雨聲一起到台北二中的反日先輩林水旺家。就在台北橋附近，我家離那裡不遠，想去商量怎麼辦，吳克泰與周青兩人也不約而同地去林家，我們未商議好怎麼辦？

軍隊在台北橋附近向行人亂打槍，從林水旺家都看得到，大家就趕緊跑。我先回家取一些衣服後先去找住附近的徐征（北京人，國語老師，日據時期的獄友），叫他趕緊跑。徐認為自己沒有參加任何的活動而不肯跑，然後，我就先到社子的台北二中同學陳廷旭家躲避約一周，最後李蒼降通知我說，李登輝叫我到他家躲。

（作者為資深媒體人）

【未完待續】