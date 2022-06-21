大陸暫停台灣石斑魚輸入，行禮如儀的是，政府又要台灣老百姓｢吃石斑救台灣｣。

誰都希望台灣好、誰都不願意台灣老發生事故，但政府的態度是，事情發生了不去研究原因，一概導向認知作戰。這次石斑事件亦然，總統、院長率先跳出來指責中國以商逼政；農委會主委更絕，說中國趁他居家隔離期間發動突襲，請問他老幾啊？

報告諸位長官，石斑不比香蕉、鳳梨，學生可以多吃、阿兵哥可以多吃，高官餐桌上才可能有的貨色，學校和軍方會用石斑魚做料理嗎？總統和院長，你們可知高檔石斑魚是什麼價格？別問主計長，他更不知道。

鳳梨被對岸退貨說是政治打壓，結果輸到日本也被驗出毛病，台灣跟日本的關係不是很好麼？311大地震台灣捐給日本68億，日本對台灣感恩戴德，可到目前為止，也僅僅收到日本國內都不願打的AZ疫苗，以及逼台灣人吃日本自己都不敢吃的｢福食｣。求日本幫忙消化石斑吧！去年石斑魚外銷日本只有2公噸，不是日本大哥哥不賞臉，而是驗出台灣石斑有「雪卡毒」，對人體有害。這是農委會副主委親口說的。

好了！大陸人不吃、日本人不吃，只好逼台灣老百姓吃。是怎樣？台灣人現在是｢五毒不侵｣了嗎？先前有朔化劑、萊豬肉、｢福食｣，再加上毒石斑，民進黨是救台灣還是毒台灣？

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