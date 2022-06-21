現在距離台北市長選戰還有5個多月，各方選舉陣勢已逐漸推出成形。目前國民黨徵召蔣萬安參選，民進黨據聞將推陳時中參選，民眾黨傳出最晚7月初用民調決定，是否支持黃珊珊參選（黃目前還是親民黨）。

日前《震傳媒》公布的台北市長選戰民調，國民黨立委蔣萬安支持度為31.4%、黃珊珊29.0%、陳時中24.2%。本文將以此民調，做為當前說明與分析藍綠白，在台北市長選舉的政治盤算，以供各界參考。

一、國民黨的盤算：有機會，沒把握，輸贏皆得

台北市長的盤過去是藍營的盤，近28年來，只有非藍營的陳水扁和柯文哲當過市長，其餘是馬英九與郝龍斌各做了8年的市長。但是自柯文哲選上並連任市長之後，藍營的盤已經鬆動了。

此次藍營推出蔣萬安參選，是一張有機會，但也不算穩定的牌，就當前《震傳媒》民調來看，蔣黃很接近，蔣陳差7%，差距也不算過大。國民黨推蔣萬安的盤算在於，蔣形象清新、問政優異、人和性溫、婦女票支持率較高等。

這些個人優質條件，固然對選舉有加分作用，但嚴格來看，蔣是屬於幕僚性格，不算是做主官的料。台北市長是地方父母官，台北市更是台灣首都，這是必須具備主官性格，與幹練精粹型的人來做市長比較適合。蔣萬安是民意代表出身，做過市議員、立委等公職，沒有地方主官（區長或公職主管）的歷練，在市長的應急與突發事件處理上，沒有任何經驗，加以蔣個性溫和，要帶領台北市府團隊以及服務民眾，我比較不看好。

基上所述，我認為，藍營打蔣萬安這張牌是，有機會，沒把握，試一試，看狀況，若上就得以培養再往上躍進，若失利，則再輔以成，望在下次。若是此算，亦不失為不能萬全，至少得以發掘養才，算得上是好策。

二、民進黨的盤算：壺不開，卻提壺，敗戰即此

如果綠營只剩陳時中這張牌，那蔣萬安、黃珊珊就不用太辛苦了，因為，不就是所謂「蜀中無大將，廖化作先鋒」了。民進黨推陳時中這張牌，已經有一段時間了，民調也高高降降，這也屬正常。但我一直認為，陳時中是個牙醫背景的衛福部長，在醫師這個群組裡，牙醫好賺，但分量不足。

有一次我去看感冒，我問了醫師，陳時中這個人怎樣？我的醫生朋友說，「不過就是個牙醫，沒什麼好說的。」言下之意，好像是對陳時中不看重，沒把防疫典範部長看在眼裡，就我所知，醫師其實很團結，很護己群，不太會說醫師的缺憾之話。

其實坦白講，陳時中以牙醫身分就任衛福部長，我也覺得條件不夠，不易服眾，亦難堪大任。但在防疫期間他的護主（蔡主）表現與支持國產疫苗，令人目瞪口呆，不知所云，卻深獲主愛，得以躍上檯面，更上一層樓。但因目前防疫如此脆弱與危疑，國人怨聲載道，原本的防疫典範，如今這般走樣令人氣結。

上述，其實已經顯露出陳時中的問題，與不適任防疫指揮官，但民進黨囿於陳時中是蔡總統委以防疫的大將，不敢過於苛責阿中部長。讓防疫破口大爆發，每日幾萬人確診，也有幾百人往生，輕重症不計其數。這都是衛福部的責任，但陳時中始終都不必為防疫失職而受處分，而且還要推陳時中出來參選台北市長，這實在是，壺不開，卻提壺。

三、民眾黨的盤算：掛羊頭，賣狗肉，倒吃甘蔗

黃珊珊迄今還是親民黨黨員，並非民眾黨人，這是我認為民眾黨現在是掛黃珊珊的羊頭，在賣柯文哲的狗肉，這雖然是一件忌諱的事，但柯文哲操作起來卻還蠻順手的。從黃珊珊和蔣萬安的民調這麼接近來看，顯然柯文哲的操作，讓黃珊珊搏到不少版面，露臉機會頗多，而且效果不錯；黃珊珊暗地裡拜託深藍人士支持，也獲得一定程度的支持，這種兩面夾攻的選前策略似乎得到好的效應，有助黃珊珊原本還欠有力的支撐，逐漸進入實質有利的助益。

然而黃珊珊與蔣萬安的藍色重疊性，目前似乎平分秋色，而黃在柯的力挺之下，吸到白票，也能得到深藍和微綠的青睞，這也是黃漸入佳境的成效。但黃珊珊的問題，如果往壞的情勢發展，就必須高度關注此情的變動傾向。亦即，目前藍綠都還未出手打擊她的不藍不白痛點，這是她目前還得以力拚的原因。

但選戰正式進入割喉戰的時候，各種花招與險招出現之後，黃珊珊掛羊頭賣狗肉的策略，恐怕會被攻擊得很厲害。到時選民想清楚黃珊珊的藍白不一的忠誠問題時，率性隨意的支持者，恐怕結合藍綠的攻勢之後，產生選前動搖的棄保效應後，對黃恐怕危險不利，小輸的可能性存在。

但如果往好的情勢發展，則黃珊珊的藍羊頭回鍋支持她，而白的狗肉也對她助力或協力，都能令黃往好而積極的方向前進。若然，黃珊珊掛羊頭，柯文哲賣狗肉的分向合擊之下，倒吃甘蔗地吃到正藍軍的支持，以及白營在柯文哲號召感動之下轉向支持黃，則黃珊珊是可能翻轉藍綠白三方的變動隱藏式情緒，進而像當年韓國瑜翻轉高雄選情，而獲勝的機會也是可能存在的。這是民眾黨的盤算：掛羊頭，賣狗肉，倒吃甘蔗，將是逆轉勝的盤局。

總之，《震傳媒》公布的台北市長選戰民調，蔣黃數據極為接近，陳時中落後的支持率不高，民進黨想要以「三角督」，來借蔣黃的廝殺而獲勝的可能性，機會不大。而台北市民主動願意的積極參選性格，將可能讓陳時中算不到，藏匿在民調背後的台北市民的眼光與務實作法，將讓民進黨的三角督戰法向隅，讓我們拭目以觀。（作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員、中華兩岸與戰略研究協會籌備處發起人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※