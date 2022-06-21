目前，烏克蘭危機、物價高企、匯率變動、供應鏈脫節等制約經濟增長的因素得到國際社會的普遍關注。各大機構對全球經濟展望也擴大了下調幅度，市場交易也進入風險模式，悲觀情緒加深。如世界銀行在2022年6月初發佈的世界經濟展望將2022年全球經濟增長預測從1月的4.1%下調至2.9%，並發出世界經濟可能進入高通膨、低增長滯脹狀態的警告。特別是烏克蘭危機及美國高通膨被認為是世界經濟增長的主要障礙。全球第二大經濟體——中國的經濟增長乏力，恐也難以支撐起次貸危機時帶領國際經濟走出危機穩定增長的重任。世界經濟進入調整期在所難免，但是不至於跌落到崩盤水平。對此作者有三點判斷。

第一，有關烏克蘭危機的影響。據世界銀行預測，烏克蘭危機對烏克蘭與俄羅斯兩國的經濟增長影響巨大，2022年烏克蘭經濟將減少45.1%，俄羅斯經濟將減少8.9%。但是，兩國對世界經濟的直接影響為拉低0.3%，而發達國家經濟放緩拉低世界經濟0.7%。另外，俄烏兩國屬於能源和農業生產國，世界糧食市場及能源市場影響較大，這也是事在人為，通過談判可以維持一定程度出口以減少對全球供應鏈的影響。

圖片來源於世界銀行

第二，有關美國經濟調整。美國是全球第一大經濟體，對世界經濟增長具有壓艙石的作用。由於美國通膨已接近1970年代前後「Great Inflation」（大通膨） 導致滯脹狀態的水平，因此美聯儲採取了即使犧牲部分經濟增長也不得不控制通膨的強硬政策措施。經濟調整的幅度會可能大於預期。

但是，美國經濟增長活力在於創新驅動，而美國的創新活力並沒有受地緣政治及高通膨的影響，可以理解美國經濟具有較高的韌性和自我修復能力。而且，數字技術本身也是應對不確定性及通膨的有利工具。總體上，美國的數字產業處於全球前沿地位，加速中的全球數字化對美國的IT供給提供了強大的需求，也會對沖經濟調整的幅度。

第三，有關中國經濟調整。作為第二大經濟體——中國的經濟增長備受關注。經過近40年的高速增長，結構性問題顯現，經濟發展的動能減弱，中國經濟增長對世界增長的貢獻也隨之降低。政府提倡的創新驅動機制仍在形成過程中，大力推動的數字經濟發展也在困難中前行。即使沒有地緣政治及全球通膨因素，國內經濟已處於調整過程中。

但是，由於中國的強大供應能力和完整的產業鏈佈局，給全球高企的通膨提供了降溫的有利工具，出口仍具高速增長的潛在可能。只要中國自身維持好國際物流能力，外需對中國經濟增長將提供有利支撐。另外，中國政府在應對新冠疫情過程中，沒有像發達國家一樣消耗太多金融、財政能力，這位對沖經濟衝擊提供了較好的應對能力。（作者為日本富士通研究所首席研究員）

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（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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