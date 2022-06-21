這張圖（見首圖），每天在報，但，最重要的部分，指揮中心卻沒告訴你，也未試圖改善。

指揮中心每天記者會會念一個數字:重症致死率80+%。聽起來，重症8成根本沒救。如果是這樣，重症還值得送醫嗎？實情是什麽？實情是，人如果死了才算重症，當然救不回；但如果早點送醫，則相反，重症死亡率只有5-9%!那麼，多出來的那些死亡，是被誰害的？

來帶大家把這張圖「解剖」一下：

每天發布的死亡數，都有2/3至3/4不在已公布的個案中；是死了才被加到重症數字裡面去的。

每天公布的新增重症數當中，只有很小的部分是從中症轉重症的；大多數，是新案，而且新案中，又以不在已公布個案中的死亡數為大宗，而不是活著的新案。6月20日公布的148例新重症當中，只有37例是舊案，是由中症轉進來，有111例是新案，而這其中，包括99例是在同一天被公布為死亡數字、並被加入重症數字。大多數重症都是死後被加入，就算醫師是天仙下凡，也救不回來。

但如果把新、舊案分開計算，原本已在公布名單的重症個案（也就是只要不是公布日已死亡的），單日致死率是5~9%。

從5月1日以來，每天都是這樣的，每天公布的死亡數字，有2/3-3/4的死者不是已公布個案。

空床率那麼高，重症卻都發生在外面、死在外面，然後沒有救或來不及救就死了，所以，事實是，每天都有幾十個、上百個同樣的「基隆女」故事，在上演，而不是只有一個新聞個案。

到底是誰說醫療不崩潰，人就不會死的？這種蠢論調，到底是誰說的？？？到底是留著空床讓指揮官報績效比較重要？或是用來盡量救人、讓更多病人不要崩潰比較重要？蠢論調，藍綠都有喔。採用古時代的重症標準（缺氧）硬套在全新的變種上，病人瀰漫性發炎、血管阻塞、病情悶燒，沒有檢驗不知道，用舊石器時代的分流條件，把病人擋在外面，枉死。

更大的問題是，既然成為死亡數字了都還不在已公布個案中，何來及早用藥？他們的年齡與慢性病大多符合用藥條件。如果能在黃金時間內（發病五天內）發現、用藥，很有機會不演變成重症，免於一死。是誰剝奪了他們活下去的機會？

而想要在症狀輕微或無症狀時及早發現，有賴於：

1.普及的快篩，包括因為上班上學用餐參加群聚而被要求快篩陰性，或對醫院與長照機構病人每周例行篩兩次。

2.使用的快篩必須敏感度夠高（不然有感染也篩不出來，沒用）。偏偏，到現在快篩還在出包，而且也沒免費提供。

需要醫療資源，卻不擴充醫療資源，靠著嚴苛的住院條件來保持有空床，人卻死在外面；需要快篩試劑，卻必須排隊搶才有快篩試劑，等到不必搶了，拿到的卻是有病也驗不出來的空包劑。

每天瞎念稿，行屍走肉，對於問題視而不見，無腦指揮，只會濫權，擋人活路。

如果這不是政府殺人，什麽才是？（作者為健康永續教育基金會董事長）

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