20年前，中國大陸施行改革開放，遍地開花。幾十年的文革紛擾結束，讓人才產生了斷層。那時候，許多在大陸設公司辦工廠的外商，紛紛到台灣找管理人才。

外商覓才的要求，除了英文說寫流利外，具有國際觀、跨國公司管理經驗的人才，就是他們的首選。 從台灣頂大畢業、留學美國、在美國具有多年工作經驗的筆者，就很幸運地被外商公司遴選成為首批派駐大陸合資公司的總經理。

在那時候，能說中英文的台籍管理人才，簡直是外商眼中的香餑餑，除了給予豐厚的駐外津貼外，連跟著到「艱苦地區」陪伴的配偶，都用美金支付令人艷羨的生活費。外加台灣有許多人挾帶巨金到中國大陸投資置產，成為大陸人眼中的金主，與香港人一樣受到吹捧，飄飄然忘了自己是誰。

20年過去了，台灣去的人才有如浪淘沙，去了一批、回來一批，留下來的，很多是回台沒有適合工作，在對岸又找不到可以糊口的機會，只能變成盲流，到處找台商蹭飯吃，有一頓沒一頓。

而這20年，恢復高考的中國大陸，年輕一代十分珍惜這個讀書的機會，各個力爭上游，三更燈火五更雞； 有出國當交換學生或留學讀研的機會，更是不會放棄。我就讀過的美國大學研究所，後來就收了不少中國留學生，在AI領域有不少的攻關突破。他們後來成立了校友會，在國內外保持者密切的聯繫。像蔡英文這樣，自從英國研究所畢業後，就不再與任何校友聯繫，實在是不可思議。

最近這幾年，再到中國大陸，住在北京的五星飯店中，偶爾會在大堂酒吧遇到比鄰而坐的當地年輕人，他們衣著光鮮、談吐優雅，夾雜的美式英文十分流利。我坐過去主動與他們攀談，他們也大方地與我聊起來。原來這幾位都是到美國留學的海歸，被美國創投公司派到中國尋找新的新創投機會。他們手握大筆基金，眼光穩狠準，幫總公司攻城掠地，收穫頗豐。他們都是北大、清大、交大畢業的高材生，留學歸國以後，更是如虎添翼。

最近在網路上看到一張照片：北大圖書館在晚上10點半依然高朋滿座，每人低頭做功課，幾乎無人在滑手機或趴桌上睡覺。我才驚覺，這群來自個地、萬里挑一的學霸，並沒有因為考進北大就開始玩樂打混，而是兢兢業業地埋首苦讀。

這些學霸，外文能力更是讓人刮目相看。網路上常看到他們與外國人交談，一如馬雲一樣，雖然未曾出過國，但是他們所說的英文，不輸在美國已經生活一輩子的華僑。也難怪，這些海歸學霸，除了撐起了中國的創投經濟，更為太空、尖端科技，做出卓越的貢獻，讓中國的國力，快速騰飛到幾乎與美國並駕齊驅的地步。

回首看看台灣的台清交頂尖大學，圖書館裡很少埋首苦讀的學生，只有在學生會、社團活動、學運社運，看到他們熱切地投身政黨活動的身影；他們參與蔡政府發動的支持香港反送中運動、反兩岸服貿學運，卻無法讓台清交全部擠進全球大學排名前百大。

台灣許多優秀的高中畢業生，選擇到外國留學，或到香港、中國大陸去讀大學，外加上台灣出生率年年下降，許多大學熱門科系已經招不滿學生。往後如此下去，台灣的所謂「人才」將逐年萎縮，而對岸的優秀人才則是不斷超越自己、超越國際。

我相信，再過5年、10年，兩岸人才已經沒有什麼可比性了；台灣除了在美食上還能不斷創新、勝過對岸，在高科技創新獨角獸方面，恐怕連對岸的車尾燈都看不見了！（作者為自由撰稿者）

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