今年度唐獎「永續發展獎」得主是國際知名經濟學家傑佛瑞．薩克斯（Jeffrey D. Sachs）。薩克斯被認為是天才型的經濟學家，二十八歲就獲聘為哈佛終身職教授，是發展經濟學的大師。發展經濟學不只研究，也研究人口、健康、教育和環境等因素。

儘管薩克斯先前已經獲獎連連，但這次唐奬的獎金是最高的，達到新台幣5000萬元，比諾貝爾獎的3000多萬還高出許多。

薩克斯獲得唐獎的永續發展獎，這不意外，因為2012年在巴西里約舉辦的第三次地球高峰會，首度依據他的理念，訂定17項永續發展目標。在永續發展這條路，薩克斯已經耕耘了50年。薩克斯也曾代表聯合國前秘書長安南，針對非洲主持千禧年計畫，有效減少貧窮問題。但可能是因為關注發展經濟，有人質疑他對中國太友善。

聯合國提出的永續發展指標，以及我國自訂的永續發展指標，其實都來自薩克斯的理念。

2015年聯合國永續發展會議，兼顧「經濟成長」、「社會進步」與「環境保護」三面向，提出17項永續發展目標（SDGs）。所謂永續發展，定義是：滿足當代人的需求，但是不危及後代子孫的發展。

世界各國在落實聯合國永續發展目標的同時，都會先鑑別最關鍵的發展目標。我國行政院2019年核定 18 項永續發展目標，關注六大面向：1. 強化人力資源能力、2. 循環經濟、3. 能源轉型、4. 永續食農與生態保育、5. 智慧城市、6. 永續導向的數位化革命。

目前金管會等部會最積極，金管會主委黃天牧指出，2016年以前全球重大風險多為經濟風險，但現在極端氣候、自然災害、氣候行動失敗、生物多樣性流失等環境因素，已成為前五大風險，顯見推動永續發展已是金融業迫切面臨的挑戰。他也強調隨著ESG（環境社會治理）發展，非財務面的公司治理、社會關懷、環境保護、節能減碳等都該重視。

回顧可知，聯合國的永續發展目標，相當程度上受到薩克斯發展經濟學的影響，從聯合國的角度來看，永續發展強調的當然是地球的永續發展。除了經濟議題之外，聯合國也關注社會與環境，但基本上還是經濟導向，仍有可以思考升級的角度。

舉例來說，當代的自由主義，已經受到社群主義的挑戰。自由主義強調個人主義，但個人絕對深受家庭、族群、社會與國家等社群的影響。

我們每一個人，都是地球社群的成員，所以要關心地球的永續發展。但在此同時，站在台灣的角度，我們又是台灣社群的成員，台灣要想永續發展，要思考的面向，除了經濟與環境之外，在社會的面向，或許還應該加入歷史人文等生命共同體的關注。

台灣要深化永續發展，除了內涵可以再補充，在具體成效上，政府與企業落實永續發展目標時，是否確實獲得內部成員與外部公民的認同，以及投入永續發展的具體績效如何，這些都是值得繼續研究的課題。（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）

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