中和男童恩恩案其實公道真相自在司法提告！如今恩爸要聽的錄音檔，直接問卓冠廷不就好？明明卓冠廷表明4月下旬就擁有錄音檔，為何還要歷經媒體炒作揭露錄音檔還原，這不顯得多此一舉的政治鬧劇？難怪被人質疑有失公允性。

隨著媒體揭露恩恩音檔譯文全曝光，可以清楚判斷新北市消防局處置SOP完全按照中央當初設定流程沒有疏失。這下卓冠廷真的欠辛苦的新北消防弟兄們一個公道，卓冠廷幫恩爸發聲卻不建議尋求法律訴訟途徑釐清真相，難道是選擇性甩鍋咎責？

中和男童恩恩案真相到底是？為何當事人不訴諸法律程序？不就是間接暴露這一路敲鑼打鼓充滿濃濃政治味。還是真相根本不重要？若想要追求真相，怎處理方式會讓人看得莫名其妙？奉勸這些見獵心喜打著幫忙追討真相的政客，不要到時真成為政治鬧劇中的跳梁小丑，應該要適可而止訴諸司法調查咎責。

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