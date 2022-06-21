蘋果公司的訂單，一向是電子業討論的重點，市場傳言仁寶將退出蘋果供應鏈，因為訂單利潤率不佳，不過仁寶副董事長陳瑞聰卻表示「完全沒有這回事！」仁寶的消息雖無法核實，但2019年廣達因不堪龐大投資成本，卻遲遲無法回收，退出Apple Watch組裝業務，卻是不爭的事實。這在在印證了穿戴式分流目前仍難帶動未來數位經濟大局的說法，此刻，全球都需要一個新的數位匯流架構，以驅動數位經濟的再繁榮。我認為有兩大可能方向，一為車聯網，另一則與AR/VR相關，此兩者都能創造軟體硬體系統架構等等全面刷新。

環顧全球，可以帶動新匯流的國際巨擘，實在屈指可數，蘋果是其中之一。

2022年蘋果一年一度的開發者大會WWDC已於6月6日登場了，在此之前，全球產業殷殷期盼蘋果帶來的，與其說是各產品線全新的系統升級，以及搭載Apple M2晶片的新產品，倒不如說是蘋果對全球數位經濟困境的解方靈藥。

與上述新匯流有關、在WWDC上發表的，第一個叫做CarPlay。市場謠傳、引頸期盼多年的Apple Car屢屢傳出人事團隊解散、重組，讓人不禁擔心蘋果泰坦計畫（Project Titan）是否可能胎死腹中？還好，今年的WWDC，官方推出了新一代的 CarPlay，讓市場撿回了一些信心，期待Apple Car有望在2025年亮相。

問題是，CarPlay能等同於車聯網嗎？車聯網之所以可以成新匯流，其意義可能不只在於蘋果為車主換了一個新的服務系統，將原本iPhone上的許多體驗打包加上一些新的車用功能推出，而是在於車主及所有乘坐者都可騰出雙手，來充分享用開發者們所創造出之各種車用創新服務，開啟新數位新匯流經濟。換言之，這就是自駕車加車聯網所帶來的應用情境。自駕車的現況如何？眾所周知，似乎仍陷於馬斯克不斷跳票的泥淖中。

蘋果的另一個新匯流可能，就是AR元宇宙了。

之前隨著WWDC越來越接近，網路上有關蘋果新產品和新技術的爆料也越來越多，曾有開發者在蘋果App Store的上傳日誌和開源代碼中發現了蘋果對於「Reality OS」的引用。網路上的繪聲繪影，對這個所謂的Reality OS十分好奇，它到底是什麼東西，又會是什麼產品的作業系統呢？有人推測這個新作業系統就是為即將發布的蘋果VR設備所量身打造的。不論如何，業界對於此次WWDC會不會推出Reality OS的確是十分關注，因為它是上述新匯流的另一種可能，而為何蘋果能否在2022年這個特殊的時間點推出VR設備相關的OS是如此重要？綜合整理業界的看法有以下幾個重點：

其一，目前市面上已經有不少VR設備了，雖說沒達到改變業界的水準，但對於普通消費者來說也完全「夠用」。目前VR的應用還是以遊戲娛樂為主，尚未完全替代其他電子設備的體驗。再加上VR的受眾少、內容研發技術不夠成熟，內容製作的性價比並不高，導致內容資源一直不夠豐富，大大影響普及度。

其二，大家關注蘋果是否推出VR產品的原因，在於相信蘋果有足夠號召力和扶持力量去搭建一個開發者生態，讓大量應用開發者和內容創作者投身其中，好的APP跟內容持續湧現。

其三，蘋果雄厚的軟體技術實力，或許能夠在系統和功能方面，引領AR/VR行業的發展。蘋果立足於高端領域，負責研發和升級功能，其他廠商則想辦法學習和模仿，把成本降下來，做到性價比，如此不同價格帶的產品都具備，促進終端普及。

最後，無論是哪一種電子產品，只有在統一的標準下，各個品牌的產品才能夠一起推動行業的發展。蘋果的Reality OS是有機會讓大家有一個統一的標準的

WWDC已然落幕，可惜的是蘋果並未有任何VR/AR的著墨，好在，證券分析師郭明錤表示蘋果AR/MR將在明年初亮相，Q2開始出貨，也算是亡羊補牢了。

（作者為科技媒體專欄作家）