新北市兩歲男童「恩恩」今年4月成為台灣第一個兒童確診新冠死亡案例，對社會、家庭造成的震撼及恐慌都相當大。包括恩恩的父母在內，各界都希望知道恩恩死亡的真正原因，一來作為防疫機制上的參考與改善，二來也給恩恩家一個公道。但在近日事件演變到新北市消防局橫向錄音檔被媒體人曝光，還有議員參選人透過消防員同學私下取得錄音檔，引起社會譁然。

現實是，在藍綠極端對立的台灣，所有事件，不管是簡單或複雜的，只要有藍綠政治介入，原本易得的真相都會變得混淆難清，最終導致真相不可得。可以預見的，恩恩死亡的真正原因若持續淹沒在藍綠陣營的政治口水中，甚至被利用來做選舉素材，真相將難以見天日。

新冠病毒沒有政治成分，恩恩感染的病毒當然也沒有藍綠之別。他從感染，病情由輕轉重，送醫過程是否有不當或致命的延遲等這些真相，也不是由藍營的發言，綠營大聲叫陣來決定。當然，像媒體人周玉蔻在節目中曝光新北市消防局聯絡醫院的錄音檔的做法，除了把恩恩案搞成藍綠對抗外，並無實益。

說實在的，這件事情鬧到藍綠混打到一處，也不能怪恩恩爸。畢竟恩恩爸非政治人物，不知道藍綠政治對立一旦介入，將會讓恩恩之死的真相訴求變得混淆不清，甚至可能賠上了自己的清白。

尤其今年是選舉年，一大堆需要找議題增加知名度、曝光率的政治人物，正苦於找題材。如今，恩恩爸向新北市政府要求真相，自然很容易被飢渴刺心的政治人物當成獵物般地急撲而上。

身處這樣的環境，恩恩的父母應當先看清這個「殘酷的政治真相」，避免被藍綠政治人物所利用，才有機會尋得恩恩死亡的真正原因。但或許，恩恩爸會覺得，若是不鬧出個政治動靜，誰會關注他們的訴求。

如若恩恩家人有這種想法，那就錯了。事實很明顯，恩恩是全台兒童因新冠疫情死亡的首例，各媒體對恩恩死亡的真實狀況自會窮追不捨，即使沒有政治人物的介入，相關單位也無法掩蓋這件事的真相追查。

因為恩恩死亡案本身就是一件牽涉到民事或刑事的案件。在恩恩爸質疑衛生局、119勤務中心等救護單位，有延誤送醫導致恩恩死亡的狀況下，檢察官依職責就必須立案偵查相關人等的刑責。如若恩恩家人向法院提起賠償訴訟，法院也會調查相關人等的責任。

屆時，檢察官就會調取、查扣衛生局、119等單位的相關電話記錄，調查相關人員因應求救電話的狀況，疏理出恩恩送醫的過程是否有延誤。如有延誤，是出在哪個環節或誰該負責任。最重要的是，這一延誤是否與恩恩後續病重到不治有關聯。

上述幾個待解的疑問，檢察官都可依職權追查及認定，就只有恩恩的死亡結果是否為可能的延誤導致，這是必須由醫學專家及法醫來認定。但無論如何，可以肯定的是，恩恩的死亡真相，若交由藍綠政治人物噴口水，只會治絲益棼，沒有真相。

（作者為資深媒體人）