恩恩爸近日持續追查當初恩恩送醫的事情經過，從已知的資訊發現，有2個延誤恩恩就醫的環節。

第一個部分是1922防疫專線在接到恩恩爸的求助電話後，花了168分鐘才通知新北市衛生局；第二個部分是新北市119接到恩恩媽報案電話後，轉接相關單位花了81分鐘。

無論是81分鐘還是168分鐘，都是造成這起不幸事件的關鍵，也都有相關責任。然而，綠營政客和名嘴僅不斷炮轟新北市長侯友宜「政策殺人」，卻絕口不提1922耽誤的時間更長；防疫指揮官陳時中更稱「1922沒有公權力」，卸責企圖明顯。

黑心快篩劑事件爆發後，外界強烈要求衛福部食藥署長吳秀梅下台負責。吳秀梅辯稱，「不是應該要譴責違法廠商嗎？」但種種證據已清楚顯示，食藥署所核准的ACON公司快篩劑都是山寨生產的，吳秀梅明顯說謊。

近日大陸因禁藥等問題暫停台灣石斑魚輸入。而後引發外界質疑養殖場與出口商之間有所謂的「借牌」問題，也就是出口商向未持有登記的養殖場進貨以湊到足夠的出貨數量。這種不合法也不合理的現象已有多年，造成有牌的人被無牌的人拖累，也影響台灣整體的漁業出口形象。

對此，農委會主委陳吉仲不思從嚴處理，反而怪罪陸方，稱是ECFA造成的陋規，因為大陸只讓獲准的養殖戶輸入石斑魚，未獲核准者只好借牌。這個說法簡真是莫名其妙。違法借牌反而理直氣壯？

1922、黑心快篩劑、石斑魚借牌，這3件事都暴露出民進黨死不認錯、轉移焦點的劣根性，實在是可惡至極。