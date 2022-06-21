近日大陸福建號航母舉行下水典禮，我認為最持平的解讀應該是「這將從品質上提高解放軍海軍的實力並將軍力平衡向有利於中國的方向改變。」

福建號航母採用平直通飛行甲板，配備2具升降機、3部電磁彈射器、採用電磁彈射起飛／電磁攔阻降落的方式運作。飛機在飛行甲板的動線與空間運用均作了最佳化規畫，使得在運用電磁彈射器的情況下，可以讓甲板的三個起飛點同時具備滿載起飛的能力。這一改動讓航母在執行編隊攻擊任務時出動節奏顯著加快，執行作戰任務時也能攜帶更多的彈藥升空，提升艦載航空兵部隊整體作戰的持久性。

福建號滿載定翼機可能達到50架左右。這一編組和「尼米茲」級和「福特」級航母略接近，雖然絕對數量上來看依然是尼米茲級占優勢，但就機隊組成而言，福建號和美國航母一樣會搭配隱身艦載戰鬥機、固定翼預警機、艦載電子戰機、直升機和無人機，在艦載機編組上已經與世界領先水準看齊了。我們判斷在追求單波次放飛戰機能力的情況下，福建號航母全攻擊狀態應會加強兩架預警機、兩架艦載電戰機與24-26架戰機。

最明顯不如尼米茲級航母的就是燃料和彈藥搭載量，雖然排水量與尼米茲級航母僅差10%，但航空燃料和彈藥搭載量不到尼米茲級航母的2/3，尼米茲級航母可搭載1萬噸航空燃料和3000噸彈藥，但不需要搭載艦用燃料。福建號航母至少要裝載7800噸艦用燃料，航空燃料只能搭載5800噸，彈藥只能搭載2000噸，持續作戰能力上更依賴後勤補給艦隻，而且是成補給鏈的補給船隊。

說福建號航母打擊支隊過不了第二島鏈那是個笑話，但這個支隊也絕非無人能敵，大陸對台「圍點打援」的戰略重點是在台海作戰區包圍台灣，以逸待勞打擊援軍。而屆時這個「援」軍是聲援（口頭）還是敢接近戰區的援助，還是未知數呢？

對美軍而言，福建號在戰鬥力上與美軍核動力航母的接近程度，帶給美軍的焦慮將會空前巨大。美軍海上霸權的基石──美軍航空母艦載機隊的技術與戰術優勢，甚至有可能在共軍新銳艦載機服役以後被追平。

而巧的是，一個專為反制解放軍反介入／區域拒止的美軍「英勇之盾-2022」實兵演習剛剛結束，美海軍出動了兩艘航母、一艘兩棲攻擊艦和琉球群島的陸、空軍參演。但是我認為美軍希望在菲律賓海再創造一次航母對航母的大勝是絕不可能的了。未來解放軍航母編隊的戰術、戰法也絕對不會是美國「航母打擊支隊（CSG）」的複刻，可能會引用跨時代科技，採用前人未曾探索過的未知領域的全新軍事思維。

（作者為海軍退役中將）