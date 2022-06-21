摸著良心先把話說清楚，本人不認識彭文正教授，也不認識張靜和李震華2位律師。因為，平時從事南韓政治研究，比較南韓與台灣的民主政治發展，尤其，關心台灣與南韓總統施政優劣等。總覺得台灣不夠了解南韓，甚至，「瞧不起」。

我是透過彭文正主持的《政經關不了》節目才知道蔡英文的「論文門」案。不僅蔡彭2人你來我往口舌紛爭不斷已有2年多時間，連台北地方檢察署的檢察長、檢察官多人牽連，台北地方法院、高等法院的法官大名也屢見不鮮。

其實，南韓歷任總統擁有博士學位的人少見，大概只有李承晚總統於1910年在美國普林斯頓大學獲得國際政治博士。其他人大部分是當選總統後，就有人為了「買官」，利用自己的特殊關係，自動送來名譽博士。僅以陳水扁為例，就有南韓慶南與龍仁2所大學榮譽博士學位，媒介人後來都坐上總統府國策顧問等職。

有趣的是，類似蔡英文的「論文門」案也曾發生在南韓。在盧武鉉執政期間鬧得滿城風雨的東國大學美術系教授申貞娥，以美國耶魯大學博士學位身分被該校特別任用，後來經東大正式向耶魯大學函詢，確認為「假博士」，東大在美國法院提起訴訟，要求耶魯大學道歉，並且賠償相當韓幣500億元。

「大官」卞良均青瓦台政策室長介入本案。卞良均不僅是耶魯大學碩士，並且是申貞娥的「小王」。因卞良均的太太長期臥病，加上男人的「生理需求」，2人過往密切。後來，卞良均與申貞娥2人都受到法律的制裁，至今無法「東山再起」。

從以上事件可以看出，南韓司法與台灣司法最大差異在於南韓追求正義、社會公平。近日來，尹錫悅政府的檢察官和警察，競爭式的在調查文在寅執政5年期間的弊案，甚至把文在寅鎖在總統記錄館的潘朵拉箱子打開，案件越挖越多，涉案官員包括擔任文在寅忠犬的法官和檢察官多人。韓國人每天觀賞比連續劇還刺激的劇情上演。

國人不了解的是，一本博士論文或博士學位不僅是個人在學術上的榮耀，也是祖宗八代的光榮資產。除了博士論文之外，請問蔡英文能不能拿出一張個人博士照或畢業典禮合照，可以在法庭上來佐證確實獲得倫敦大學政經學院博士學位無誤，也可以一拳擊退彭文正。

這麼「簡單」的事，怎麼搞成台灣每日天空籠罩烏煙瘴氣？把全台灣人民的臉丟向國際？實在不敢苟同蔡英文的作法。說實話，蔡英文聲嘶力竭要打贏南韓企圖心無比強烈。但是，蔡英文僅僅「論文門」一案無法早日解決，對蔡英文剩下的1年多執政，以及卸任後的各種官司纏身，都不是國家與台灣人民之福。

（作者係韓國昌信大學榮譽教授）

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