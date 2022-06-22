這篇文章寫在16年前，現在看來，有些地方過於激烈。我就是為了郝柏村講「土匪」，而寫了一大堆。

其實郝柏村與我的關係蠻深遠的，一開始就是其妻郭婉華，她發我的第一筆薪水。

我64年進中國電視公司新聞部，郭婉華是會計室的出納，我每個月薪水就是向她領的。

當時只知道她先生好像是個陸軍將領。

郭婉華對我很好，後來我在中視時結婚，她對我夫婦都好。我以後一直想去看她，也向郝龍斌說過。但他說母親身體不好，也就沒成。

郭的叔父是郭寄嶠，她好像在叔父家裡長大。郭是我國最傑出的三大參謀長之一，後來做過國防部長，蒙藏委員會委員長。

他的一生經歷輝煌，其中在民國14年，郭松齡在灤州倒戈反奉，在宣布會議上，只有上校可以入場，郭以少校記事混入會場，就坐在郭松齡對面，親見到這件影響中國近代史的大事。

後來我還給郝柏村做了一個很長的錄影訪問，為了我的張學良紀錄片《世紀行過》。郝把他的一生都講到了，也談到國共內戰，蔣先生的錯誤。

民國37年郝瀋陽作戰，在碉堡裡，他說東北的天氣很冷了，他給太太寫情書，那時還是女朋友啦，寫著寫著，鋼筆竟然涷起來了。

郝的重要幹部郭天祐，也幫我為張學良講過話，我一直記得。

有人說郝龍斌是新派，不太聽他爸爸的。只有一件事，郝柏村認為市政府的會計余文，為了台獨攻擊馬英九的特支費，竟然把余給關到監獄裡面去一年多，這太不公平。後來余文放出來終得在市府復職，還算有一點公道。

可有件事情我對謝啟大蠻抱歉的，就是103年我在省政府做事，台獨大怒，陳其邁還在立法院裡，大罵省主席林政則王八蛋3次，極為凶惡。

結果又扯出說謝啟大也在市政府裡做事，與我一樣都是不對，如何如何等。

後又攻擊謝在香港接受鳳凰衛視訪問，批評了台灣的太陽花，是反對神聖的學生運動，實在不可饒恕。

結果謝啟大一氣就辭職不幹了，正遂了台獨的心意。

過了一周，我在新同盟會大會上，就聽到郝伯村痛罵太陽花，什麼學生運動？根本就是暴力叛亂。

最後郝柏村在他敦化南路的陽明基金會辦公室，對藍天行動聯盟的武之璋說：「之璋啊！說實在的，我們中華民國已經滅亡了！」

然後眼淚掉下來。

我的那篇「敗將言勇」文如下：

賀龍（1896年3月22日－1969年6月9日），中國共產黨領導的武裝力量中國工農紅軍、八路軍、中國人民解放軍的主要創始人和領導人之一、中華人民共和國十大元帥之一。圖為1937年10月，八路軍120師師長賀龍等人在晉西北前線察看地形。（新華社）

我在張家界的賀龍銅像前，想起了郝柏村。

郝柏村是國民黨中一位不錯的的將領，蔣經國晚年時對他信任之專，無人能及。他是唯一能領國民黨推翻李登輝的人，但李當時叛跡未著，國民黨人也互有利害，欠缺遠見，郝還成了李所用的最後一個墊腳石，後來的發展實令人扼腕。

但郝此人有民族情感，主張統一，對兩岸關係的看法較正確，惜他為反共觀念所限，對中共仍有點歷史成見，雖屬瑕不掩瑜，仍可一談。

郝柏村有位副官說他有次陪郝回大陸，一路還有記者相隨。此副官說其間《自由時報》記者發稿，無一字批評郝，即證郝並未降共賣台。另外在張家界賀龍像前，地方人士提家鄉人賀之功業，郝則說賀不過土匪耳，弄得全場尷尬。

我對此二點非常不同意。首先，《自由時報》根本是台獨反中崇日報紙，整天以煽動胡扯為能事，郝又豈要這種報紙肯定？如果這種報紙對郝無一點批評，以此證郝通過「忠貞」考驗，豈不說明了郝是「反中親獨」嗎？此不反是對郝的污辱嗎？

郝柏村又豈是要以「愛台」、「愛本土」來肯定其人格的人？其餘生已無政治慾望，又豈要靠那違心之論來否定其愛國的立場呢？

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】