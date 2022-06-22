我曾經就讀的輔仁大學歷史學系，至今依然保留著一項傲人的傳統：所有同學都能在畢業時，交出一篇一萬餘字的學位論文。這是因為，輔仁大學歷史學系至今仍然開設論文寫作的必修課程「史學方法」，而其他很多台灣高校的歷史系，已將論文寫作課排為選修課。

我的第一篇學術論文《近代上海有軌電車與城市發展之關係（1908-1975）》，正是通過這門課程的完整訓練，加上自己努力收集資料，以及查閱各類研究文獻後寫就的。雖然現在回過頭看這篇不太長的文章，對於上海有軌電車發展變遷的分析還是欠了火候。不過，在寫完之後不久，那種興奮的感覺至今難忘。下文將和大家分享我寫作這篇本科論文的完整經歷，希望大陸高校歷史系的老師和同學們能從中有所參考。

課程

輔仁大學歷史學系由於通常一個年級分為兩個班，共招收120多個學生，因此史學方法課程被劃分為四個組別，按字母編排，由四位老師分別擔任授課老師。這門課程是論文寫作指導的學年課，在同學大三時修習，最後提交的論文即為每位同學申請本科學位的畢業論文。

我當時修習的是C組，由陳識仁教授負責授課。陳老師主要的研究方向為魏晉南北朝政治史與社會史，在我們C組，研究中國古代史的論文其實並不多，因為畢竟能夠熟練閱讀文言文對很多同學而言是不小的挑戰，大部分同學最後的選題主要集中於中國近現代史以及台灣史。不過，這並不妨礙陳老師對我們每位同學在論文寫作上的悉心指導。

在課程的規劃中，陳老師要求我們在上學期交出一篇研究計劃，且要在期末輪流上台用ppt報告，非常類似於碩博士的開題報告。而在下學期，我們每位同學需要繳交不少於1.5萬字的論文。因此，這個修課要求對很多同學而言難度不小，所以系上傳說他是「大刀」，這是因為如果選題不合適，或者修課態度不佳，很容易拿到不及格，需要在第二年重修。現在看來，對於一些未來志不在學術研究的同學而言，這種害怕是不難理解的。但是，對我這樣走上學術研究之路的同學而言，當年的訓練比較現在的寫文章壓力，真可謂「毛毛雨」。

至於課程本體方面，上學期會介紹學術論文的寫作入門，包括如何選題、如何使用學術數據庫，怎樣規範書寫註釋，以及避免抄襲等內容。下學期並不會上課，而是採取老師每週一對一指導寫作的方式，每位同學需要在當周跟老師預約時間，就論文寫作上遇到的問題向老師匯報，老師也會耐心地幫我們指出論文寫作上需要注意的一些地方，比如問題意識的強化、文字的精煉等等。

陳老師是一位平時幽默風趣，而在課程要求上一絲不苟的老師，這點從他授課的一些細節中便不難看出。在談到如何選題時，老師上課舉了個很有趣的例子：有位同學想研究「宋代乞丐的內心世界」，乍一看，這是個「視角向下」的有趣選題，但老師無情地給這個題目潑了冷水：乞丐由於普遍文化程度低下，難以留存屬於自己的文化資料，精英階層則不太可能關注這類群體，因此有關宋代乞丐的文字資料極其有限，難以形成一篇文章。用如此幽默且精當的案例來說明選題需要注意的可行性等要點，陳老師的功力由此可見一斑。

在這門課上，我第一次學會如何用知網、華藝線上圖書館等數據庫成系統地運用關鍵詞鏈等搜索論文。雖然大三之前，我在習賢德老師的課上用過這些庫，但也只是淺嘗輒止。由於需要寫一篇長篇幅的論文，就非常需要用關鍵詞、引用率等指標來搜索合適的論文。除此之外，陳老師也會發送一些「如何寫作學術書評」、一些學校學報的註釋規範要求等實用文件，幫助同學以學術風格而非之前習慣的高中寫作文式的寫作習慣來寫作論文。

選題

那麼，我又是如何確定我的論文選題呢？在此，我要向我的本科恩師之一的高郁雅教授深表謝意。高老師主要的研究領域是民國新聞史，我在大二的時候，修習的「中國現代史」必修課，授課老師正是高老師。高老師非常會上課，總是會將民國人物，包括一些政界、文化界的名人，他們的掌故說得妙趣橫生，也許我日後對民國社會史的興趣就是在那個時候燃起的。

高老師也是我大一時候的班級導師，她早已知道我是來自上海的陸生。所以她在我大一時就曾經建議我，一定要利用好來自上海的地利之便，可以選擇做民國史的題目。她說，她常常會到上海來看史料，上海是一個非常巨大的史料寶庫，錯過就太可惜了。

我想起了高老師的這番話，於是在大二暑假就開始搜索各類選題。最開始的時候，我特別想做「大上海計劃」的題目，那是因為我從小喜歡看各種地圖，每當看到楊浦五角場附近「國」、「政」、「民」等打頭的路名，以及如蛛網般的道路系統，就想知道這個地區的路網為何會有如此有規律。到初中時，讀到《上海鄉土歷史》教材，方知這背後涉及一個民國時期系統的上海城市規劃：大上海計劃。到我後來要選擇選題的時候，我確實非常想細挖這個計劃背後的細節。然而，在修習課程過程中，陳老師說選題需要創新，我在知網上一看，好傢伙，這個選題已經被太多人做過了，自己一個小本科生，還能在從中能有所創新？最後不得不忍痛放棄了這個選題。

後來，我將關注的眼光投向上海的有軌電車。一來是因為我對上海公共交通領域的長期關注，小的時候就喜歡看地圖、看各個公交線路的走向。後來，我發現很多線路有非常悠久的歷史，但在市面上專門將之作為嚴肅學術問題加以討論的作品並不多，於是想壯壯膽子，想挑戰一下上海已經消逝的有軌電車（鐺鐺車）的變遷史之寫作。雖然事後想來，自己的這番「雄心壯志」未免大了些，如果要詳細分析有軌電車之於上海城市發展的意義，寫一本專著都夠了。但那時候，我真的就想拿鐺鐺車的故事「練手」，也顧不得太多。

二來是因為自己平時特別喜歡看老上海的各類掌故，特別是上海紀實頻道的《檔案》等欄目，經常會播放一些老上海城市記憶的紀錄片，我現在的導師蘇智良教授等上海史學界的前輩也多有出鏡。對於民國上海的歷史，我並不是完全陌生的，甚至本身就是帶有一些好感的。所以，我最終選擇了上海有軌電車與城市發展關係作為我本科學位論文的選題。當我把我的想法和高老師分享時，她也很贊成這個選題，並且熱心地幫我挑選了一些參考書目，例如蘇老師主編的《上海城區史》、曹聚仁的《上海春秋》等等。

寫作

就這樣，我在上學期把有軌電車的選題上交到陳老師這裡，他同意了我的想法。於是在上學期中後段，我就先開始寫作計劃的寫作。

寫作計劃當然要說明我選題的緣由，更重要的是要論證我選題的可行性。因此，這段時間主要的工作是先排摸上海電車相關主題的論文、專著，以確定相關研究進行的程度，從而確定自己論文可以創新的地方。此外，還需要排摸一手資料，如報刊、檔案、時人筆記等關於上海有軌電車的記載是否足夠撐到一篇1.5萬字論文的量。

幸運的是，在我寫作本科論文的時候，有關上海有軌電車與公共交通領域的論文還不能說很多。我就進一步鼓起了勇氣，堅定了自己做這個題目的決心。同時，我也查閱了不少圖書資料，發現有關上海有軌電車的歷史照片，以及當時人們針對有軌電車的回憶還不算少。

於是，我參考了陳老師發的一篇台灣「科技部」研究計劃申報的文章，寫了論文計劃，論證了我選題的可行性。當然，因為我之前的工作做得細，陳老師非常肯定了我的計劃，並直言「期待你下學期的作品」。

到了寒假回上海的時候，就需要開始論文正文的寫作。在聽了高老師前往上海市檔案館「尋寶」的建議後，我在2016年初到了上海市檔案館外灘館，辦理了閱檔手續。那時候，外灘館還是用卡式的閱檔證，是棕色的小卡片，上面會寫閱檔證號和密碼。辦完後，我就利用了寒假短短的兩個月不到的時間，經常來上海檔案館看檔案。我用「電車」等關鍵詞，在檢索系統中查閱，果然發現了一些有趣的檔案，例如1946年上海市都市計劃委員會關於建設有軌電車網的建議書（檔號Q417-1-1146）。後來，我以這份檔案為基礎，運用了我修習陳識仁老師上「中國歷史地理」課時用的CoralDraw軟件，自己畫了一幅上海1946年後的有軌電車規劃線網圖，有了一種小小的成就感。

另外，我也從高郁雅老師的「中國新聞史」課程中「偷師」如何使用報刊數據庫，例如《申報》數據庫等等。在確定了論文選題後，我就經常到高老師的課上旁聽，果然我聽到了我非常需要的一個技術，就是如何運用報刊數據庫，以特定關鍵詞作檢索，來尋找需要的史料。當然，高老師在課上與課後對我的「開小灶」時，也很多次強調「千萬不要迷信報刊數據庫」，用完數據庫之後「一定要找出原來的報紙加以比對」。於是，在使用數據庫之外，我也會去台灣大學圖書館、中研院近史所郭廷以圖書館等有收藏《申報》、《東方雜誌》等實體近代報刊的圖書館，把這些報刊原文找來一一核對。這個習慣我至今依然保持，可以說，好習慣就應該要在平時的工作中逐漸養成，萬不可偷懶！

同時，我也借閱了大量上海城市史的相關專著，以及專門志、文史資料等資料來輔助文章的寫作。在寫作的過程中，我第一次接觸了張仲禮等史學名家的專著，當然，我也認真閱讀了現在的導師蘇老師主編的《上海城區史》。現在才知道，大部分涉及上海城區（如閘北、曹家渡等街區）文章的寫作者，是我師門中的學長姐，當然，這是後話。

事實上，事後檢視我的這篇文章，原創性的內容並不算多，更多是前人著述觀點的搬弄，文字帶著明顯的模仿痕跡。不過我還是借助這次寫作的實踐，算是初步摸清一篇學術論文從想法發端，到收集資料，再到動筆寫作，這一誕生論文的全過程，我至今仍從中獲益匪淺。

文章初稿從2016年的1月開始正式動筆，到3月底寫完，一共花了三個月左右時間，寫了2.2萬字。在師生每週交流的時候，陳老師對我行文內容倒沒有太多的糾正，反倒是在意我文字的精練程度，他一直認為我說了太多的「圈話」，行文有些囉嗦。他教我避免行文囉嗦的辦法，其實也很簡單，就是高聲朗讀自己的文章，覺得不對勁就需要修改、潤色。這是一個非常實用的方法，在我今天寫論文的時候，我每寫完一個段落，也總是會把寫好的文字念出來，去檢查通順的程度。

終章

到了4月初的時候，我們就進入到論文的評議階段。陳老師的上課方式也非常有巧思，是模仿學術研討會的形式，每週上課針對一篇論文，設置主持人、報告人與評議人，主持人進行開場說明，報告人會用幾分鐘時間說明行文內容與討論問題等，評議人針對文章內容和優缺點等方面加以評述。並且為了增加真實性，陳老師特意從系辦公室借來學術研討會會用到的鈴鐺，按鈴一次說明時間快到，需要報告人注意時間，按鈴兩次說明時間已到，報告人必須中止發言，進入到評論環節。

每一位同學經過排序，都會經歷主持人、報告人與評議人三個身分，因此我也需要閱讀其他同學的論文。我最先拿到的身分是評議人，當時我收到了其他同學的論文，在閱讀的過程中，我心裡其實還是有些不滿意的，因為一看照搬照抄的痕跡太明顯。當然，礙於同學的情面，我當時的評論還是很保留，只是點到了行文中的不少瑕疵。不過陳老師就沒那麼客氣，我記得他當時板著臉，直接說這位同學的行文態度有問題。我那時才發現，原來系上「陳大刀」之名誠不欺我，面對態度不認真的同學，「大刀」自然地會向他們頭上「砍」去。寫論文、評論文的經歷也提醒了我，為人處世需要認真以待，不認真終究是糊弄不過去的。

到了六月底，終於輪到我做報告人了，我當時做了一份事後看來有些花俏的PPT來做報告。今天看來，學術PPT還是簡潔、乾淨地好，用些花裡胡哨的字體、排版往往效果適得其反。我主要從我行文的動機、所講的一些問題來開展論文的說明，當然，時間把控稍微弱了點，最後有些問題要點沒來得及說完，鈴聲就響了。不過好在，因為之前細緻的工作，老師和同學對我的論文總體很滿意，我還記得我的同學說，讀我的論文「讀到一處會發現前面已經交待好了背景」。這是因為，我在寫文章的時候很注重邏輯的「布線」，一定要做到嚴絲合縫、環環相扣。陳老師則說我的論文「問題意識偏弱，更像是一篇上海有軌電車的變遷史，這是另一種論文寫法」。最後，我的學期總評分數很好看，論文也入選了輔仁大學歷史系「王任光神父獎學金」第一名，編入本科生刊物《史苑》第76期，算是個皆大歡喜的結果。

這兩天，我終於找回了我當時本科論文的電子檔，以一位博士生的視角重新讀了讀當年的作品，不免感到行文還是有些幼稚了，而且引用的參考文獻量還不足，像盧漢超《霓虹燈外》這些經典作品沒納入行文的考量，非常可惜。不過，我依舊懷念當時寫完時，那種對文章誕生的欣喜與期待。這就猶如一位父親，在產房中看著自己孩子降生一樣的興奮感。雖然，這篇文章只是我學術論文的起點，但我永遠無法忘記每次寫論文時，那種視自己論文為孩子的熱情與悸動，享受著如同十月懷胎般，打磨論文的快樂感覺。我的論文當然不可能十全十美，然而我相信，只要在寫作的過程中，帶著虔敬的心動筆，把心刻進了論文，那麼她一定是最甜美的果實。

（陸軼雋/上海師範大學人文學院博士生、政治大學歷史系碩士）

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