問：李登輝在「228事件」中保護你？

答：是的，那是我躲藏的第三站，我在成子寮躲了一個多星期後，李蒼降來找我，說李登輝說我沒地方躲，他家在三芝鄉，可以躲在那裡。於是，約好以後，李登輝就到淡水的長途汽車站帶我去他家躲。

他家是磚瓦蓋的，裡頭有一個木頭做的樓梯，李登輝住在閣樓裡，裡頭是他的書齋，平時他並不住在那裡，而是住在台北。他把我安置在那裡，裡面馬列主義的書很多，我拿了一本日文版《反杜林論》看，實在看不大懂。當時他家裡有他爸爸、嫂子、姪子3個人住在那裡。平常我不出來，吃飯的時候才叫我。

大約過了一個多禮拜，李登輝回來了，我看差不多了，要躲都是一個禮拜，頂多不超過10天，不然很快就有人會知道。於是，我離開李家又換了地方躲藏。後來我又到內湖，又到獅頭山等地躲，至5月間形勢比較穩以後，我又回到台北，在延平路上遇到郭琇琮。郭問我，你跑到哪裡去？廖瑞發找你，到處找不著。又說，廖瑞發要介紹我到高雄去躲，我以為是革命基地，第二天馬上去高雄，但迎接我的是葉紀東，而基地建設根本還沒有，久留葉家不是辦法。

二、三天之後，我看到報上說有輪船到上海，我就回台北託劉英昌買船票，就這樣我就搭船到了上海，先去找暨南大學的公費生，因正在鬧學運不便居留，我就請一位公費生帶我去台灣同鄉會，在那裡就碰到吳克泰和周青。他們是在林水旺那裡碰面後就過來了，我不知道這個情況，我是自己跑。又聽說吳克泰可能來上海，我聽說復旦、暨南大學的台灣留學生可以投靠，所以就去上海。

問：你是在上海正式加入中共的？

答：不是。上海正興起反內戰、反飢餓運動，吳克泰臨時在那裡當台灣同鄉會總幹事，加上幾個跑去那裡的台灣人，還有一些在樓下台光教書的進步外省老師，大家一起做飯吃，接著謝雪紅也過來了。大家等著要進入解放區，因為通過國民黨的封鎖線需要靠地下交通，所以必須排隊。後來，謝雪紅、楊克煌他們也沒進去，而是轉回香港成立台灣民主自治同盟，至於我呢，一個會講閩南話的福州人林崑時來找吳克泰接頭。

大概是7月中旬，林崑又來找吳後，吳就對我說，你就不要去解放區了。台灣那邊人少，你還是回台灣工作。當時我已下定決心，必須先建立新中國，才能建立新台灣，所以就欣然接受，放棄去解放區。回去之前，我們還辦了一份進步刊物，我走前已出了三期，我就帶了一堆刊物，還有受蘇新之託，順便帶他的老婆和一歲的女兒回台灣，我在船上抱著蘇慶黎逗他玩，為了幫他們搬行李，我的腰部都扭到了。

問：回台灣以後，你馬上就入黨了？

答：對。吳克泰問我，「228」中我主要是跟誰連繫？我說主要是跟李中志、葉紀東。吳說，你就找他們聯繫，於是回台灣以後，我先去找李中志，他人在台北，我說，我要入黨。他說，那你去找葉紀東，當時葉紀東已經回去了高雄，於是隔天早上我就想去高雄找葉紀東。「228」以前葉紀東就已經入黨了，是他自己跟我說的。結果我正要去找他的時候，楊廷椅來了，他就是「228」期間，我與李中志接頭時時常遇到的人，但我從沒跟他說過話，他說，你跑到哪裡去了？廖瑞發（編按：廖瑞發此時任中共台北市工委書記）到處找你找不到。他說，你現在趕緊寫自傳，辦入黨手續，我說好啊，於是一夜沒睡把自傳寫完，第二天就交給他，很快就批了。

到了1947年8月，我們就先成立台灣省學生工作委員會籌委會，最初有4個，楊廷椅、劉沼光、陳水木和我。陳水木是師範學院、楊廷椅是日本留學回來的、劉沼光是台大醫學院的，後來又加入一個外省同志劉登民，他是台灣電力公司總經理劉晉鈺的兒子，於是9月就正式成立省學工委會。廖瑞發告訴我，你認識他，因為我們反美遊行時在一起，他叫我去看看他，於是我就去了。他們全家請我吃中飯，我就跟他借了幾本書，一回去馬上向葉瑞發回報。沒多久，劉登民就正式入黨。

問：你實際參與地下黨的操作以後，面臨了什麼樣的局面？

答：「228」以後，我是最早入黨的一批。「228」期間，一些我領導的數名建國中學學生被抓，他們說帶頭的是陳炳基。另外，我已經被學校開除了，聽說把我列了十大罪狀，所以我的活動還是很受限制，隨時都會抓我，後來我就躲到林水旺繼父楊仁壽擔任院長的樂生療養院。那是一個好地方，警察不太敢進到醫院，當時我負責在台大工學院和法學院成立黨支部，後來成功中學的黨支部也是我發展的。

問：可不可以說，台灣大學是中共學生黨員最活躍的學校？

答：台灣大學當然黨員很多，其他像台南工學院、台中農學院都有相當的發展。這跟人脈也有關係，台北二中出身的參加黨的很多。因為台大工學院、法學院、成功中學是我負責的，所以後來被捕的、被槍斃的好多是我的同學，我們那學級的很多。不過，我待的不算長，因為不久我就又參加新民主同志會的工作，成員包括李蒼降、李薰山、林如堉、李登輝共5人。

問：你在台大發展黨支部以後，你和李登輝接觸的機會是否更多了？

答：上海回來以後，我就常去他的住所「普羅寮」。不久，李蒼降找我，說他們李熏山、林如堉、李登輝幾個人要組織一個進步團體，希望我參加。因為我已入黨了，便趕緊向廖瑞發請示，問這個怎麼辦，要不要參加？他說沒關係，你參加嘛！至於學工委這邊，我先發展了法學院黃雨生、工學院王子英、成功中學黃弘毅入黨，之後他們3人都各自發展了不少同學入黨。後來為了新民主同志會，1947年底我就離開了學工委，擔任新民主同志會的工作。雖然如此，工學院、法學院和成功中學的黨支部是我打下的基礎。

問：新民主同志會的主要任務是什麼？在你印象中，李登輝的思想狀態如何？

答：我們每一個禮拜都開一次會，我記得李登輝發言不太活躍，不像我哇啦哇啦，好像他有這個習慣，就是歪著腦袋思考問題。我是實踐型的，他比較是學者型的。最初我們討論新組織的名稱，選了好多名字，最後定了新民主同志會，還搞了一個章程。第一件事便是翻譯新民主主義論，是毛主席寫的，因為當時台灣青年好多人中文都看不懂。主要由林如堉翻譯，他到上海學習過，中文日文都非常好，我負責印刷。

至於李登輝的思想狀態，由於當時的環境是認為大家的目標是一致的，所以我不會特別去考究他的思想狀態，一碰面就是開會。譬如在這之前，我到他的宿舍，時常有好多人在那裡，包括後來成為法學院黨支部書記的葉城松。葉成松並不是李登輝發展入黨，李發展葉參加的是新民同志會。葉成松是我即將調離省工委時，楊廷椅叫我把葉介紹給他發展入黨的。

問：「228事件」當中，中共地下黨武裝行動失敗後，你們幾個人怎樣決定接下來的因應辦法？

答：每一個人泥菩薩過江，自身難保。不過，第一次失敗之後，我們還想幹第二次，又積極組織學生隊伍。國民黨軍隊一來，就不行了。我就跑到林水旺家，我和他家都住台北橋，很近。黃雨生到我家找我一起去的。不期而遇，周青、吳克泰也在那裡。我們光談一些局勢。有一個插曲，一個姓顏的人，後來也跑來林水旺家。

1936年，林水旺、李沛霖、楊友川和顏等人台北二中先輩，曾組織驅逐日本為宗旨的「中國急進青年黨」，因為打日本人而暴露被捕。（註：又稱「紅毛巾事件」因每人腰間都掛紅毛巾）。台北二中在校學生有兩個事件，一個是林水旺他們被捕，另一個就是1944年我和黃雨生、郭宗清三人被捕。但是反日的仍然很多。這個顏呢，吳克泰認為他是特務，一聽到顏來林水旺家，他們都躲起來，我和黃雨生沒躲。林水旺的媽媽過去是舊台共的同情者。等到顏走了，我們看見國民黨兵在台北橋頭附近站崗在那兒，砰！砰！看到人就射殺。

問：那是10號？

答：應該是9號。不是9號就是10號。8號是登陸。那個時候，我們在林水旺家沒談什麼，就各走各的。我都是自己跑的。回家以後，我馬上就跑了。先跑到社子，很近嘛！在這以前，我通知教國語的外省人徐征，徐也因受台大反日事件的牽連而被捕過。叫他跑，他不跑，他說我又沒做什麼壞事。後來他被抓犧牲了。我先到了社子，然後再到成仔寮我堂叔那兒，駱水源在那裡也有一間別墅。

我躲藏第一站是社仔蘇廷旭同學家，第二站是成子寨，接著還在獅子頭山腰、三芝鄉（即李登輝家中）、大龍洞二姐結拜姐妹楊姐的米粉寮，後來又去楊姐內湖的小山地果園，還有基隆東町劉英昌處等，又回台北，在延平路上碰到郭琇琮。他說你跑哪裡去啦？廖瑞發老找你。他又說有一個地方可以躲，但是很艱苦。我以為是什麼礦山之類的基地，那我就要去。一去，到了高雄，葉紀東把我接到他家裡。實際上，他計畫在附近山上租一塊官地，另外找一些青年在山上燒木炭，做掩護，培養青年。呵呵，不過八字都沒一撇，就打消了。

因為這件事情需要找一個高雄市議員向政府申請一塊地，根本沒辦法。葉紀東就叫我一起做生意，哈！我想做生意的話，這樣子搞，我不幹。然後他介紹我到九曲堂的小學教書，但是校長不敢收，因為我連台北二中的文憑也沒有，而且校長說當局已派青年軍出身的人進校工作了。葉家裡也不富裕，我待在那裡做食客不行。這種情況下，我一看報紙，有到上海的船，就自己去了。

問：這段逃亡過程大概多長時間？

答：約兩個半月。

問：你怎麼認識李蒼降的？

答：是在日據時期認識的。我們都被捕，我是「謝娥事件」被捕，他是「雷燦南、李蒼降」那個事件，另外還有一個台大「蔡忠恕、郭琇琮台大事件」，三個事件之間沒有組織聯繫。有些學者專家把它們分為兩個事件，不是這樣。

問：為什麼你需要逃跑，而李登輝不需要逃跑？他不是有參加反美的「沈崇事件」遊行嗎？

答：「沈崇事件」之中，李積極參加籌備會議，遊行時他站在台大隊伍前頭扛大旗，但有否被列入黑名單就不得而知了。「228事件」之中，我不知道李是否參加了鬥爭的行列？「228」失敗之後，從他可以繼續上學來看，他沒有被通緝。

問：你住在李登輝家裡的時候，曾文惠有過來他家嗎？

答：沒有。1996年我見李登輝的時候，他好像搞錯了。見面的時候，曾文惠在場，李登輝跟她說：「妳怎麼不認識他啊！」實際上我沒見過曾文惠，他記錯了。

問：李登輝在活動的時候，沒把曾文惠帶進來？

答：沒有。

問：當時在李登輝家，還有看到誰？

答：李金龍、李登輝的嫂子和李登輝的侄子。當時我住閣樓，那個房子相當大。

問：李登輝把你帶去後，他就走了？

答：他就走了。

問：你被安置的那個閣樓，也就是他的書房？

答：嗯，他的書房也可以住。

問：書房本來是誰住的？

答：就是他。那時他在台北啊，所以沒人住。

問：你在那裡待了多久？

答：起碼一個禮拜。一個禮拜多一、兩天。

問：「228」時期中，你躲在他家的時候，都做些什麼？

答：根本不敢出來。到吃飯的時候，他們叫我下去。

問：閣樓下就3個人？

答：3個人。

問：他們現在都過世了？

答：幾個都得了癌症。1996年我與李登輝會見時，他跟我說：「3人都是得癌症，都死了，我的孩子也癌症，就我一個人沒有。」我1994年回去的時候，想要找李金龍，不知道怎麼找，後來就聽說他過世了。李說李金龍對我印象應該很深，因為我在那裡躲著嘛！那個時候藏著我這種人，是要殺頭的，不然也會被抓去。那時候李登輝主動要我去他那兒躲，而不是我要求。這真不容易！

問：李登輝主動跟李蒼降講說要你去躲嗎？李蒼降曾對你說是李登輝主動的嗎？

答：當然說了！我之前就認識李登輝了。李登輝肯定跟他說可以去住。至於究竟是李登輝主動說的，還是李蒼降跟他提議的，這個不大清楚。不過李蒼降的口氣上是說，李登輝說你可以到他家裡來躲。

問：無論如何，那還是很義氣的、很勇敢的。

答：是啊！那時候他可能沒公開地參加「228」的活動，因為他仍然上學。他帶我去閣樓，就去上學了。

問：你是在什麼考量之下，決定離開他家的？

答：那個時候是這樣的，任何地方，我大概躲一個禮拜、十來天，就不能待啦！那時候連保制度，附近的人馬上會知道我。後來躲在內湖山上的時候，我到那裡根本就不出來。那裡雇一個老頭兒幹活，我名義上就是幫工。老頭也不問我的來歷，一聲不吭。我每天早上起來就割草，哈哈！然後就吃飯、天黑睡覺，早上幹活。大概也待一個禮拜，就走了。聽說我走的第二天，馬上有人去抓老頭，問他有人躲著，跑哪去了。老頭什麼都不知道。

問：你離開李登輝家之前，有沒有特別的交談？

答：沒有。

問：你們談到外面的情勢？

答：記不住了。也許有問。應該外面還是緊。實際上一直緊。直至5月上旬我回台北，當時比較鬆了，我才看看市面上怎麼樣，就碰到郭琇琮了。那時候相對鬆了一點。

問：李金龍知道你是什麼原因住他那裡嗎？

答：那肯定是知道啦！當時整個大氣候是恐怖的，抓人嘛！他肯定知道我在「228」有參加活動，但是具體的情形，他不知道。

問：1996年你見李登輝的時候，兩人曾談到「228」躲在他家的事嗎？

答：有啊！他說那個時候是要殺頭的。我當然感謝他，他也感謝我這麼多年沒有說出他的新民主同志會那段歷史。我當然感謝他當時的照顧，李說，我們真是撿回一條狗命。他說你們幾位朋友真是保護我，沒有說出去。然後，他罵吳克泰和方生，說他們兩個「胡說八道」。李又說：「有人給我吳克泰最近寫的一分材料，此材料替我說好話。」我即乘機說，吳多次申請回台，台灣這邊都不批，應該讓吳克泰回台探親。李說：「不要用吳姓名，用原姓名申請嘛！（編按，吳的本名為詹世平，後因參加革命而改姓名。）」我說：「申請表，現名、原名都得填寫」。李說：「噢，今後申請就可以回來啦！」

緊接著我又提到一個意見。我說：「『228事件』傷亡已經要賠償了，白色恐怖是否也應該依照『228』的規定賠償。」李說：「當前兩岸關係比較緊張，待比較緩和就要研究解決。」果然1997年間公布了白色恐怖賠償條例。

剛會面時是李登輝夫婦與我3人一起在沙發上敘舊。而用餐時另有幾位與我不相識的人也參加。中餐西吃，每人一分。可能是因剛當上「民選總統」，李興高采烈邊吃邊講了好幾個小時。李談了準備在總統就職典禮上演講的一些要點，也順口談了對大陸的一些評論和看法。我主要是傾聽，只在覺得李的大陸觀有偏時插幾句予以否認，而避免與他爭論。李卻笑著說：「你身在大陸但『燈台的下面反而黑暗不明』。我的情報來自四面八方各地，比你瞭解的更多。只要有錢，什麼情報都能拿到。」

【未完待續】