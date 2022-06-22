民進黨選對會終於確定把新竹市長林智堅空投到桃園市長選局，而林智堅遺留的市長位子由現任新竹市副市長沈慧虹接棒，沈慧虹原本是文官體系的事務官，日前證實已經申請加入民進黨，推薦人是柯建銘。泛英系「智慧連線」搞定派系，未戰已小勝國民黨。

民進黨派系一向視地方縣市長選舉為派系地盤，舉凡派系人才培訓歷練，首長可以動用的金脈、人脈，以及基層動員的組織網絡，每次選戰都派得上用場，重要性可想而知。既然派系視為「寸土不讓」的地盤，自然要交棒給最放心的自己人，顧好地盤。

2018年新系高雄市長陳菊北漂總統府秘書長力挺劉世芳接棒，最終民調慘輸給英系陳其邁才不甘心地讓出路來；陳菊一上來台北直接牽起蘇貞昌的手「登壇拜將」，長期經營地方的正國會氣得牙癢癢，11名市議員一字排開力挺游錫堃，向「新蘇連」叫板，最後蘇貞昌慘敗30萬票，寫下藍綠史上最大差距，蘇貞昌為何慘敗？不必問侯友宜，要問的人是陳菊！

這次北台灣提名延宕，蔡英文總綰兵符做最後定奪固然沒錯，但前提是派系要先喬好，避免2018重蹈敗選覆轍。鄭文燦、林智堅在本身派系之外，早被歸為英系人馬，桃園鄭寶清、前副市長黃適卓等人布局桃園大半年，仍無法成為鄭文燦的接班人，以及鄭宏輝、李妍慧無法讓林智堅放心交棒，都是因為非派系「自己人」，沈慧虹半路殺出「入黨推薦人是柯建銘」說明了這一切都是可以合理化的。

沈慧虹是文官體系出身，早年是台鐵阿里山奮起湖站長，也是台鐵第一位女站長，而後到台北市政府交通局停管處兼任府會連絡人，富有交通專長、善於溝通協調、身段柔軟，台北市副市長黃珊珊稱讚她是跨黨派市議員的好朋友。

沈慧虹轉任新竹市交通處長搞定多年塞車沉痾的難題，旋即升任林智堅的副市長左右手，成為新竹市首位女性副市長，可見得沈慧虹「會紅」不是沒有原因。不過，擔任副手最大的罩門還是知名度不足，這不是她個人的問題，即使台北市、新北市幾位副市長，可以唸得出名字的除了黃珊珊，恐怕也不多了。

柯建銘、林智堅、沈慧虹如今已是一脈相承，進可攻桃竹二市，退有柯總召罩著，只要民進黨還是執政黨、鄭文燦有望接下閣揆，何愁他倆選後沒有下一步？

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