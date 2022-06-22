柯文哲近日提出了興建金廈大橋，希望能獲得金門同胞的支持，讓民衆黨獲得更多金門籍選民的認同。但是他的話卻引起了民進黨上上下下和國安單位的抓狂，說什麼事吳三桂引清兵入關。

如果說這會引起國安問題，本人有幸與多許多金馬仁人志士推動小三通，而且是主導者之一。小三通到今年爲止21年了。單單運送的旅客就高達2208萬人次，而馬祖運送的旅客也達到85萬人次。以金門來說每月帶來的觀光產值約4億台幣，每名陸客平均在金門消費總金額達到16000台幣，每年的總消費金額高達130億台幣，比金門的年度全縣收入125億還要多出5億。

這幾年來，不但沒有發生國安問題，而轉到台灣去以後也沒發生國安問題，民進黨講這種話，不是睜着眼睛說瞎話嗎？再說，金門通水從2018年8月5日通到現在已經將近4年，大陸的通水佔了金門70%的消費量，也就是說70%的水都是來自中國大陸。當初民進黨也高喊木馬屠城記，大陸會把毒藥放在水裡。現在喝了3、4年，金門有聽說因爲喝了大陸的水出了問題嗎？

當年我們推動小三通，包括現在的通水，李登輝以及民進黨的陳水扁、蔡英文都百般阻撓，但終都在強烈輿論及金門鄉親的壓力下，勉強同意了。

套句台獨大老呂秀蓮說的，大陸跟你們有什麼深仇大恨？抗中保台這麼久，你得到了什麼？你又失去了什麼？如果說跟大陸有仇，我們被打過古寧頭、八二三等等戰役，我們都覺得應重歸舊好，而你們呢？我們再冷靜的看看，近日石斑魚事件，以及當年的鳳梨、釋迦、蓮霧，幾乎9成賣到中國大陸，你動不動去WTO提告，卻不知檢討自己。你如果有良心的話，你不覺得你這種行爲是喪心病狂嗎？得了便宜還賣乖，樹下乘涼從不懂得感恩植樹人。再說，中國大陸不是沒有好水果，但他們有賣一顆到台灣嗎？他們有去WTO提告嗎？

我們再回頭看看國外歷史，英法有世仇，但是他們從1802年到1993年，幾乎用了191年的時間，在許多有心人推動放下仇恨，促進和諧交流，一定要興建英法隧道，今天英法的處境足以讓我們學習，足夠讓我們反思。

大家都知道星星之火可以燎原，我們一定要用善念，要用仁心，共同來努力推動兩岸的和諧。我們相信這種能量一定會成功的，我們的也堅信，金廈大橋會在台灣統派朋友和金門40萬鄉親的努力下，像英法隧道一樣，很快的會實現的。（作者為馬祖前立法委員）

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