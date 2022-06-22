國民黨主席朱立倫6月初的訪美之行大致來說是成功的，不僅重新恢復國民黨與美國政學界的往來溝通，還與拜登政府官員針對當前國際情勢及兩岸事務深入交換意見，並在布魯金斯學會演說裡重申國民黨的穩健立場。

若要雞蛋裡挑骨頭，此行的美中不足之處應該是朱立倫錯失了大好機會，將「九二共識」對穩定兩岸關係及鞏固台海和平的貢獻闡述清楚，畢竟連不想接受此兩岸默契、更不願付出的民進黨，現在都還坐收豐碩紅利，這是綠營政治口水戰都無法抹滅的事實。

事實上，國民黨從未偏離親美路線，因為美國是台灣捍衛國家安全、維護台海和平的最重要後盾，也唯有台美關係緊密互動，國人才有信心推動兩岸和解。馬英九時代已經證明，國民黨的「親美和陸」路線能在不矮化國家主權情況下，與中共當局進行對話協商。相較之下，提不出任何論述足以支撐兩岸互信的蔡政府只能消極應對、甚至藉仇中牌煽動民粹激情，雖有利其執政，實難為台海安全帶來長遠利益。

從錯綜複雜的台美陸三角關係來看，唯一被三方都接受的共識，就是台獨毫無實現的可能性。中共固然強烈反對，美國自始至終都表達不支持的態度，創立中華民國的國民黨當然也不可能贊成，連主張台獨的民進黨都龜縮不前，蔡總統不就死抱著中華民國這塊神主牌不放？顯然，反台獨可成為國民黨恢復對美溝通及重修與對岸互信的重要連結之一。

當務之急，國民黨應清楚闡明「台灣意識」不同於「台灣獨立」的差別。前者有人民當家作主、捍衛中華民國的重要意涵，後者則是蓄意破壞台海現狀、將為區域和平帶來巨大衝擊的不定時炸彈。因此，不讓民進黨點燃引信、戳破蔡政府維持台海現狀的假象，就成了國民黨無可推卸的責任。

猶記得國民黨去年10月底召開全國黨代表大會的時候，我就參與連署提案，請黨中央成立「反台獨工作小組」，業經全代會同意通過，期盼能帶領全體國人具體落實反台獨工作。連署名單包括中常委、中央委員及上百位黨代表，極具相當的黨意及民意基礎。

該提案的最主要目的是為了消弭台海緊張態勢、降低兩岸對抗風險，徹底根除會引爆雙方軍事衝突的導火線，不僅與美國不支持台獨的政策相符，更不讓中共有動武的藉口，算是從根搭建穩固台海和平的最佳方式。

為何說民進黨也不敢反對「反台獨」？自蔡英文上任以來，無時無刻不把維持台海現狀掛在嘴邊，甚至連鐵桿獨派的外長吳釗燮都多次向外媒坦言，「台灣正在極力避免戰爭且將維持現狀、不尋求正式的獨立」，更不用說副總統賴清德更早就說自己是「務實的台獨工作者」，這正是國民黨戳破民進黨謊言的大好良機。

經過多年的慘痛經驗，中共該有「敗事有餘」的領悟，尤其每當台灣有選舉時，中共對台打壓往往是綠營輕鬆得分的關鍵。無論喜歡與否，這是北京當局該當收斂的，否則只會讓民進黨坐享其成。

朱立倫應有破釜沉舟、不憂讒畏譏的勇氣，展現最大在野黨領導人的氣魄與遠見，重拾國人對國民黨以對等及互惠原則穩定兩岸關係的信心。俄烏戰爭已證明，戰火之下沒有贏家，台灣應以務實態度面對兩岸爭議，切莫再輕信永遠做不到的台獨神話了。（作者為大陸台商）

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