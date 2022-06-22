人民要的不多，就是要一個，免於恐懼的生活環境！這幾年，國內發生了幾件可以上國際版的新聞，我們學到了什麼？俄烏的戰爭，小蝦米鬥大鯨魚，我們又學到了什麼？太魯閣、普悠瑪事件，造成多少家庭的破碎，政府除了高掛「台鐵公司化」的大帽，讓民眾摸不著頭緒之外，我們又學到了什麼？

2017年的815大停電，接下來，2021年的513、517及至今年3月3日的大停電，台電除了建立一個「未依SOP致重大事故最重免職解僱」來嚇唬基層員工及包商之外，我們真正學到的是什麼？

今年（2022年）6月14日下午，嘉義溪口一個畜牧埸太陽能電箱因不明原因突然爆炸，導致場內2000頭豬，有600多頭死傷，大家都還在推責任，豬隻已經幫我們受罪了，假如是學校、工廠、公共場所的光電設備，那麼受傷的又是善良的百姓！除了推責任之外，我們的政府又學到了些什麼？

今年6月，台積電董事長劉德音向股東表示「不擔心缺電，但跳電是現在看到的現象。」明白人都知道「台積電當然沒有停電危機」，目前科學園區得天獨厚的電力有很好保護，包括161kV高壓線路，專屬變電站及雙迴路。

我要強調的是，台積電以外的「一般工廠」呢？

我，一個退休的國營事業員工，對事故後官員的輪替視為理所當然！我盼望的是能落實一個更美好、更友善、更安全的環境！對於，曾犠牲多少社會成本或多少家庭的事件，盼望政府要虛心檢討記取教訓，在事故之後，做確實的改善，那麼國家、社會、環境才能更上一層樓！

這幾年，國際有俄羅斯與烏克蘭的戰爭，小蝦米如何對抗大鯨魚。先是叫陣、互罵，叫陣時小蝦米可以聲浪大也可以耍狠，可是真正要打仗，實際受害的是小蝦米！台灣諺語「錢沒二個，敲不響！」小蝦米，若沒有大哥在後面撐腰及鼓譟，也許會比較收斂！到如今，大哥們自己後院也開始著火！大哥們說：「早就警告過你了，你不聽！」從這個國際事實，我們學到了什麼？

2021年4月，台鐵近60年最嚴重意外：太魯閣號事故49死，213人輕重傷。大家若不健忘，造成此次事故的主因是：承包商將工程車停在工寮前，工程車卻溜下20公尺後，滑落至北迴線的軌道上，與疾駛的太魯閣號列車發生碰撞事故。這純粹是一個工安缺失，變成一個國際性的大事故，造成多少家庭的破碎……在一個偏遠的工地，包商承包了工作，工作地點在北迴鐵路幹線的上方，難道主辦單位都不會「預知危險」，不在乎釀成大禍嗎？這個震撼國際的大事故，我們的「公共工程」有改善嗎？在這個大事故後，我們又學到了什麼？

台鐵又出包，2021年12月1日，上午8點52分，207次太魯閣號行經宜蘭大里和福隆站間，突然被邊坡工地斷裂的鋼軌樁，砸中車頭，玻璃碎裂，幸好沒有人員受傷。但原本應該淨空的軌道，為何會出現斷裂的鋼軌樁？交通部長震怒，痛批這是重大疏失，也立刻下令撤換工務處長和段長。請問，我們除了會換基層官員之外，我們又學到了些什麼？

2018年10月，台鐵普悠瑪自強號列車經過宜蘭縣新馬站彎道時翻車出軌，造成18死、215傷的悲劇，宜蘭地院認定司機尤振仲擅自關閉ATP（列車自動防護系統）又超速行駛。此次事故，造成18死，215人輕重傷。

該司機員是二線支援一線，他那時候支援七堵司機員的調度，台鐵每個月會有一個段訓，他有受訓，但沒有考試，不是完整的訓練，怎麼能期待他能正確駕車？他認為，應該要考試及格才能操作列車設備。這段往事，我就曾真正聽過當時七堵台鐵員工的描述！

司機員不熟悉路況加上普悠瑪又發生故障，他必須撐到花蓮，就這樣，載有多少家庭的列車在急駛中發生事故了！這個事故是集維護、調度及單位文化等的多重加成因素，但，受傷最大的，仍然是那些無辜的民眾！

請問，我們除了官員懲處送法辦之外，我們學到了什麼？

2017年8月15日下午4點51分起，在台灣各地發生的大規模無預警停電，全台灣共17個直轄市、縣市共約592萬戶用電受到影響。

8月15日下午，卻因為中油包商在台電大潭電廠天然氣計量站更換電源供應器時的作業疏失，導致中油天然氣閥被關閉，供氣中斷導致大潭電廠6部機組跳脫，供電量頓時減少420萬瓩，造成電力系統頻率瞬間降低。

當天的分區停電直至晚間9點40分才正式解除。到底發生了什麼事？真的是因為台灣缺電嗎？電力系統調度到底做了什麼呢？這個事件，除了官員下台，我們又學到了些什麼？

去年5月17日及13日， 又來了二次大停電！

經濟部說5月13日事故肇因為台電執行路北超高壓變電所容量擴充工程時，測試人員誤操作開關造成接地事故，引發興達電廠跳機及通霄電廠降載，導致電網不穩，緊急於下午3時實施分區輪流停電，直到晚間8時才恢復正常供電。經濟部說517的停電事故是因為今年5月氣候異常炎熱、水情不佳、景氣熱絡及疫情居家辦公，及大修機組未歸隊，導致電力需求大增、供電能力不足，加上興達電廠一號機故障，因此造成分區輪流停電。

請問，每次事故，都會檢討，基本上都是「人為誤操作」再加上「恰好設備異常」！然後，大官輪流下台，下台後再待時機，安排個他可接受的位置！

我們這個社會又學到了什麼？

今年，3月3日，一個佔台灣僅僅3％的興達電廠，發不出電，南台灣，甚至於到雲林的麥寮電廠都跳脫了！也是董事長、總經理下台了事，主宰台灣電力輸送的電網如此的脆弱，展現無疑！這不是，官員下台可以解決的！那麼，我們又學到了什麼？

前幾天，嘉義一個豬隻養殖場，電死600多頭豬，真是令人心驚膽跳！光電設施，施工完送電前，電力公司不是應該會先檢查再送電？然而，這一個簽約20年的發電設備，這20年間誰來「管制」它的安全性？政府中的那一個單位負責管制的工作？總不能放任不管啊！假如，這情景換成了工廠的屋頂，停車場上方的光電設備，小學的風雨操場……這會是一個什麼樣的慘劇？豬會被電死，當然人也不例外！誠摯地拜託，豬隻已經替我們受罪了，政府快點想辦法，不能讓它再發生！不要再推了，不要再陶醉於「再生能源」？沒有好好的管理，到處是地雷？

請問在這狀況下，我們的政府又學到了些什麼？（作者為核四前廠長）

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