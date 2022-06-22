指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，根據中央去年6月1日公布的「COVID-19緊急救護指引」，確診者若有意識不清情形，可先出動救護車再來聯繫衛生機關，因此認為恩恩案新北市府的處置，「不符中央指引」。

羅一鈞口中的「緊急救護指引」，全名是《消防機關因應嚴重特殊傳染性肺炎第三級疫情警戒救護應變指引》，顧名思義是一個「三級警戒」時期的特別規定，羅一鈞卻要套用在二級警戒時的恩恩案上，這是「用明朝的劍斬清朝的官」。

恩恩案時真正有效的規定，是2022年1月1日修訂的《居家隔離、檢疫或自主健康管理者接受醫療照護時之感染管制措施》，其中規定「居家隔離者若有出現任何症狀欲就醫時，應先主動與衛生局聯繫，禁止自行前往就醫」；「經衛生局同意外出就醫後，去回2程交通應依衛生局指定方式前往指定之醫療機構」；即便是緊急狀況，也要「直接撥打 119 及聯繫衛生局」，換句話說還是繞不開衛生局這一個程序。

指揮中心是直到恩恩案後的5月12日，才增加例外條款「居家隔離者於緊急狀況時，得自行前往就醫」，而無需先行通知衛生局，但恩恩已經回不來了。

恩恩案新北市政府是完全遵循中央指引，現在卻被中央倒打一耙，這就是侯友宜「歲月靜好」的下場。侯友宜以為不跟中央對抗，就能真誠合作，實在是太天真了。

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