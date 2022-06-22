1868年日本明治維新精神導師福澤諭吉提出脫亞入歐為明治維新之精髓，所謂入歐即入盎撒，並與英國結盟。當時日本社會崇尚歐洲，流行歐洲古典音樂，在榻榻米上跳華爾滋，樂此不疲。學習了英國的生活方式、工業革命，建起了強大的軍工產業及海軍。

日本在1894年打敗了大清帝國的北洋艦隊及陸軍，1902年締結英日同盟後，提升了聲望與自信心，1904年兩次打敗了沙俄帝國的太平洋艦隊及波羅的海艦隊，同時擊潰了俄在遼寧旅順的陸軍。日本隨著戰爭勝利，領土擴張，又東施效顰，承襲了盎撒帝國主義的手段，在東亞及太平洋區域侵略擴張。

1918年第一次世界大戰之後，蘇俄及德國在遠東對英國的威脅已經消除，反而日本取而代之，在遠東坐大，英國心懷不安，故在1923年解除英日同盟。英美盎撒國家嚴重低估了日本的陸海空軍，致1941年12月7日日本成功偸襲美國珍珠港海軍基地，次日再襲擊麥克阿瑟領軍的菲律賓軍事基地，造成美國重大損失。日本擊敗了英國在香港的駐軍後，接著進軍其在新加坡強大的亞洲海軍基地，不意竟脆弱不堪一擊，迅即攻破，被納入日本版圖。至此日本與盎撒國家在亞洲完全敵對作戰，大日本帝國儼然成形。

日本想挑戰美國及歐洲殖民主義在亞洲建立的勢力範圍，確立以日本為中心的亞洲秩序，遂爆發了以美國、中國、日本為主的二次大戰的亞洲戰場。日本國力經不起短期内劇烈損耗，最終吃了美國兩顆原子彈後，無條件投降，結束了大日本帝國的夢想。

戰後的日本被美國牢牢掌控，從和平憲法，禁止核武，國防武力，美國駐軍，甚至汽車工業，半導體產業都被以美國為首的盎撒國家制約。日本大和民族的民族性就是欺軟怕硬，即使吃了美國兩顆原子彈，死難無數，又被美國以廣場協議長期抑制了經濟發展，卻對美國更加膜拜，跟隨美國參加印太戰略、四邊安全對話、印太經濟框架，以「台灣有事就是日本有事」公然干涉台海，叫囂中國，俄烏開戰後日本更響應盎撒，積極制裁俄羅斯。

日本除了與美國在1952年簽定了軍事同盟，甘為美國的亞洲爪牙，最近更與英國相互靠近，兩國防務合作不斷深化，英國航母將配備兩艘軍艦，全球部署，並在印太地區部署一支瀕海快速反應部隊，都將以日本為軍事基地，大有恢復1902年英日同盟的態勢。

日本是天生不幸生錯了地方，淪為亞洲國家，恨不得成為歐洲盎撒的一員，盎撒五眼聯盟＋1的一員、北約的一員，日本的脫亞入歐的心態貫穿150年，不是始自岸田文雄。

俄羅斯盎撒膜拜的大徹大悟

自西歐崛起後，俄羅斯的英主如彼得大帝Peter the Great，凱薩琳大帝Catherine the Great都仰望膜拜西歐，模仿西歐。彼得大帝更因此從無到有建立起最大城市聖彼得堡 St. Petersburg，號稱西歐的窗戶。但俄羅斯只能模仿而加入不到西方社會。

拿破崙征俄的失敗後，俄軍直搗巴黎，希特勒征俄被蘇聯紅軍痛殲後，俄軍直搗柏林。史達林建立強大的共產主義蘇聯帝國，霸權世界。因此盎撒及歐洲人長期對俄羅斯懼怕、仇恨，對斯拉夫人心懷鄙視，俄羅斯人應該明白。

1991年導致蘇聯瓦解主要肇因於內部知識份子追崇盎撒的自由民主，鄙視自己國家的制度與生活方式。對蘇聯的解體，盎撒及歐洲人於歡欣鼓舞額手稱慶之餘，還對俄羅斯落井下石，極力踐踏，幸而2000年出現了普丁，經其力挽狂瀾，俄羅斯才得以恢復國力，重回世界強國地位。

但是普丁起初也是仰望盎撒，曾經三次表意加入北約，希望融入歐洲。但是盎撒及歐洲人對蘇聯的思維就是恐懼、厭惡，加上鄙視，繼續踐踏俄羅斯，不遺餘力，背棄過去的諾言，北約連續五次東擴後，再計劃拉攏烏克蘭加入北約，若如此，北約武力的威脅距莫斯科將僅有600公里。備受屈辱的普丁，最後忍無可忍，忿然掀翻桌子，對烏克蘭採取軍事行動。

俄烏開戰之後，盎撒及歐洲集團，率領日本、韓國、台灣、新加坡亞洲嘍囉，對俄羅斯砸下5400項匪夷所思，殘酷無情的制裁，讓俄羅斯三百年歐化的大夢，徹底破滅，普丁決心與中國抱團，脫歐入亞。

白雲蒼狗世事變遷

大家都沒想到，中國從1992年迄今卅年間能夠從一個敗落不堪的國家，迅速發展成世界第二大經濟體，而且經濟、軍事、農業、工礦、製造、科技、交通、太空、教育，各方面都發展成了世界強國。中國國內傳統的「打倒帝國主義」的反抗吶喊明顯沉寂，轉變為國際上來自盎撒的「中國威脅論」的警惕叫聲。

大家都沒想到，日本在帝國崩潰之後，隨即恢復盎撒膜拜的初心，甘為美國鷹犬，匍匐至今。再看中國，現已是GDP三倍於日本的龐然大物，日本只有緊抱盎撒國家美國、英國、澳洲，淪為附庸，才敢與中國為敵，大日本帝國的氣勢煙消雲散。

大家都沒想到，中國人喊了幾十年的蘇聯老大哥，凡事向蘇聯老大哥學習，夢想今天的蘇聯就是明天的中國。到1991年忽然蘇聯帝國宣告崩坍解散，原主宰蘇聯後落單獨立的俄羅斯貧病交加，凌夷不堪，若非2000年普丁出任總統，力圖振興，幾乎亡國。

但是原本一心歐化的普丁，在22年來受盡了盎撒及歐盟的歧視、背信、霸凌之後，終於大悟覺醒，要帶領俄羅斯人走出300年來的歐化大夢，再環顧身邊的中國小老弟，早已成了龐然大物，敢於抗衡美國的世界第二強國，兩國有共同的盎撒敵人，普丁遂與中國結為沒有上限的合作夥伴。

（作者為中美論譠社理事）

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