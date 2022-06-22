戰爭與和平的發生，可以是偶發、挑釁，與被建構出來的。第一次世界大戰的發生，是由波士尼亞塞族民族主義者普林西普暗殺奧地利大公費迪南所觸發；當前的俄烏戰爭是烏克蘭不斷的反俄、去俄羅斯化的挑釁所引發；冷戰結束後的1990年代聯合國大量派出維和部隊，希望能在衝突的國家與地區間建構和平。

所以，一個國家想要過戰爭或和平的日子，政客可以決定，人民也可以決定，唯一難以幫忙決定的反倒是國際社會。但是，台灣當前的執政者卻選擇寄望國際社會，尤其是美日能夠干預兩岸的和戰，而不思考如何去自行建構和平。

兩岸的衝突對峙，從1949年國民政府遷台至今，雖然見得到戰火的日子不多，但是聞得到硝煙的日子卻很長。兩岸真正和平相處與往來的時間，真的還只有馬英九執政那8年。也難怪歷史戰略學家會估算，一部人類的發展史，戰爭時期要比和平時期長得多，兩岸的和戰，難道不是人類發展史的縮影？

當然，社會學家也許會說，人類的劣根性就是內心裡有一個衝突的影子，所以要不斷衝突才能稀釋掉內心的陰影。這是導致人類社會衝突不斷之因。但看當前台灣的執政者，衝突絕非是他們內心有衝突的陰影和因子，反而是權力的慾望，像是吃了春藥一樣，讓他們見不到衝突，就會憂心失去權力，內心不安。

於是，當民眾黨主席柯文哲造訪金門時，倡議應該興建「金廈大橋」，以解決金門往返廈門交通問題的構想時，讓民進黨政府像是鯊魚群聞到鮮血，猴急的以陸委會的發言系統，大力抨擊柯文哲的構想。

陸委會說，建設「金廈大橋」符合大陸基於統戰思維的單方面設想，目的是在模糊金門和廈門的界線，並矮化台灣，進而讓金門融入廈門，成為中國大陸福建省的一部分。陸委會並認為，「金廈大橋」所衍生的巨大國家安全風險和小三通完全是兩回事，批評柯文哲「指鹿為馬、心態可議」。

不過是一座連通兩地大橋，有那麼嚴重嗎？猶記得當年還是民進黨主席的施明德，他曾高聲量倡議「金馬撤軍論」；台獨人士也曾認定，毛澤東留給蔣介石金門、馬祖，就是一種「睪丸理論」，讓兩岸有一段割不斷的臍帶，所以恨不得把金馬還給中國，以實現台灣獨立的目標。

如果還不糊塗，金馬「小三通」可是蔡英文擔任陸委會主委時實現的，當時民進黨還敲鑼打鼓的宣傳他們的功德，怎麼現在可以辯說「金廈大橋」和小三通對國家安全的意義不同。真正「指鹿為馬」的應該是民進黨，怎會是柯文哲？

民進黨政府不要「金廈大橋」，是害怕「抗中保台」的意識型態破功，讓他們利用選舉掠奪權力時，無牌可打。但是，金門人希望建設「金廈大橋」要的是通行方便；台灣人期望的「金廈大橋」，要的卻是一條「和平之橋」。民進黨人害怕「金廈大橋」，其實是擔心兩岸和平的到來，讓他們內心衝突的陰影無處發洩。

台灣人民既然支持民進黨，那就繼續活在民進黨人衝突的陰影下吧！（作者為台灣國際戰略學會理事長）