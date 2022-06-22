聽到民進黨政府為反制中國大陸，不排除削減對中國大陸晶片出口比重訊息，著實令人大吃一驚！雖然國際對峙或爭議時，放狠話場面也常見，但僅限於談判技巧。真要意識形態掛帥而不顧自己產業需求及國際供應鏈生態，驀然禁止或削減半導體晶片出口中國大陸，等同自廢武功；不但討不到便宜，反倒令台商企業把好不容易搶占的大陸市場拱手讓人，也幫大陸廠商收割失土。像極了一練七傷，傷人傷己的七傷拳，絕對本末倒置、得不償失！

簡言之，類似作法對大陸縱使有衝擊，但到底台資企業還是陸資企業誰先崩盤？高高在上的政府官員們對台灣半導體產業生態及國際供應鏈結構到底了不了解？難道不知道全球半導體廠商並不只有台灣！不知道台資企業在大陸市場的國際或對岸競爭對手平時早就虎視眈眈的嗎？台積電是強，是護國神山；但還有三星、美光、英特爾、英飛凌、海力士、東芝半導體等，都是強勢的國際競爭對手。

況且，許多在中國大陸的半導體產業鍵都是台商企業，包括：鴻海、緯創、華碩、日月光等；高科技產業鏈很大部分在大陸，呈現兩岸相互依存的狀態。例如鴻海是蘋果的CM，蘋果手機內晶片是台灣廠商賣到鴻海在中國大陸組裝後，再銷售到美國、歐洲或全球其他地區。政府不輔佐產業也就罷了，還出個自殺拳，是嫌台灣半導體太強了嗎？

試問，如今政府真來一招「為淵驅魚」，到底是哪家半導體企業會因此占到大便宜？要知道，畢竟大陸也有半導體業，例如中國最火紅的GD；雖然目前品質與技術仍不如台灣，但已在全球搶單、急起直追。蘇內閣現在是要台商把辛苦經營得來的成果拱手讓給GD、三星、還是別人？更別提聯發科等重要半導體設計公司的客戶多在大陸。

綠營高官們問過產業界沒有？這種國家大政、產業政策可以拿來賭氣的嗎？不知道這種威脅正好提醒對岸長痛不如短痛，迫使大陸加速半導體產業發展嗎？恐怕對岸反倒是短空長多。但台灣呢？台商企業馬上就會直接面臨衝擊，請問民進黨政府做了什麼準備？屆時闖禍，又是雙手一攤，要民間自行解決嗎？

再說，包括台積電等許多大廠都已在南京等地設廠，這種反制政策啟動下去，台積電和台商企業不會受影響嗎？政府是嫌電子產業賺太多，自己修理一下嗎？

說穿了，兩岸經貿相互依存早已是不爭的事實；加上兩岸紅利來得又多又快，雖然民進黨長期以來熱衷於販賣芒果乾，鼓吹扛著反中大旗向前衝；但口嫌體正直，別說遏止，台灣對大陸的依賴根本越來越深。農產品一面倒也就算了，去年我對大陸的經貿依賴度依舊超過42%，其中交易又以電子產品為主，甚至根據海關統計，過去兩年我對大陸及香港的出口總額裡，電子產品占逾半數，加上資通視聽、光學器材合計更超過七成。民進黨政府採取了什麼因應措施？

更糟糕的是，帶頭的製造業、高科技產業本來拜新冠疫情之賜，過去兩年產業興旺，也才勉強帶動台灣經濟成長率暢紅；2022年全球將飽受通膨及經濟蕭條之苦的同時，政府卻瞄準龍頭產業、指標產業丟下震撼彈？官員平時到底在做什麼？政策制定前不調查、研究或評估嗎？

民進黨政府有沒有算過，如果在政治掛帥和網軍意識形態牽制下，還真發動幼稚的晶片輸口制裁，對台灣半導體產業及整體經濟效益影響有多大？兩岸貿易順差消長？有沒有考慮過台灣天然資源有限及以出口為導向的現實？ 難不成，現在政府政策是要搞均貧嗎？

從俄烏戰爭發展可以發現，政府在國家安全上的最重要屏障，甚至認定台灣之所以不是烏克蘭，受國際關注、援助更要強過烏克蘭的地方，無非就是台灣半導體業、高科技產業。但我們不禁要問，如果半導體是國家珍貴資產，以兩岸產業分工之緊密，電子資訊產業相互依賴之深，怎麼會率先拿半導體開刀？怎麼會對手出張牌，就拿王牌回應？這應該不需要什麼談判經驗，只要會打牌也知道吧！

（作者為立委、律師）

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