兩年一度的唐獎又公布了新一批得主，由於它的獎金特別高（每一項獎勵新台幣5000萬元），自然而然引起媒體的關注。但「唐獎非唐」的文化困境，卻令人擲筆三嘆！

為什麼「唐獎非唐」？因為崇洋、缺乏文化自信和文明底氣，也不具備多元文化的國際視野，更繞不過「英語獨尊」的文明框限。基於此，唐獎只能以狹隘的西方價值觀，亦即美、英世界的「盎格魯-撒克遜文化」為尊，不但缺乏對中華文化的真實敬意，甚至連漢學獎得主都必須熟悉英文，在得到西方肯定之後，才能繞一圈回到東方接受獎勵。但在中國學術界真正有貢獻，那些勤勤懇懇、努力不懈的學者和思想家，卻完全得不到青睞。

在歷屆30多位唐獎得主當中（包括雙重國籍在內），英語世界的美、加、英、澳籍共25人，若再加上印度、南非、孟加拉等前殖民地，則逾三分之二。但日耳曼、斯拉夫、拉丁、伊朗、突厥等非英語系的重要文明圈，卻幾近闕如！至於大唐盛世接觸最多的中亞、中東、北亞等地區，也不見蹤影。

至於海外華人得主，總共兩位。台海兩岸的知識界與學術界，竟然完全缺席。這反映出一種「文化單一化」、「西方崇拜論」的執拗偏見，也透露出所謂的「中華文化偉大復興」，絕不是現階段備受肯定的現實。

以本屆漢學獎得主，專研青銅器與玉器的英國藝術史家潔西卡．羅森為例，她在接受訪問時表示「震驚、驚喜和快樂」！她自認是對物質文化感興趣的考古學家，而非專精中國語文的「漢學家」。這反映出傳統的漢學研究和當代的中國研究，有可能與中國語言文化的嫻熟，無必然的密切關係。

至於法治獎得主，到2020年為止前後一共有6位，卻無任何一人涉及東亞、中亞、東歐或前蘇聯的民主轉型與法治實踐，也與中華文化圈無涉。這種缺乏「東方元素」的給獎方式，一方面避免了可能引發的爭議，但也失去了「大唐文化」的氣魄承擔；對於台海兩岸的人權保障、法治建設和憲政發展，更缺乏積極的影響。

由此可知，唐獎既非真正「另類諾貝爾獎」，也不是在中國崛起之後凸顯亞洲價值的「東方大獎」。它是長期處於文化殖民地位的台灣，在富足之餘、一心一意回饋國際社會的「亞洲版盎格魯-撒克遜大獎」。

因之，唐獎既非「大唐盛世」的文化表彰，也不是「中國價值」的如實呈現。它要告訴華人世界，儘管我們豐衣足食、教育文化也日漸發達，但離先進、優越、自豪的西方文明卻還有很遠的距離。甚至連我們對自身文明傳統的研究，都遠不如西方人和英語民族。不管這是不是文化偏見或自卑感作祟，但卻反映當前的知識界與文化界，的確有一些人作如是觀，崇洋而抑己！這才是「唐獎非唐」的關鍵所在。（作者為中國文化大學教授）