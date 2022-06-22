柯文哲在金門重提修建「金廈大橋」，綠營冷嘲熱諷，群起圍攻，國民黨生怕被抹紅，反應平淡。柯文哲的主張雖無助於實質工程的推動，但台海風雲詭譎此刻，卻成為兩岸和平難得的亮點，可以提醒包括對岸在內的所有人，台灣社會支持兩岸和平與合作的聲音仍在。

柯呂認同中華文化母體

民進黨執政6年來的反中操作，加上疫情對兩岸交流、民間感情的重創，大陸民間或涉台學界對兩岸和平發展前景日趨悲觀，這是近期不少參與兩岸線上會議的台灣學者的共同感受。當然，看在希望兩岸盡早攤牌、「長痛不如短痛」的速統派眼中，可能是相反的「樂觀」情緒。無論立場如何，許多人都非常困惑：為什麼這些年激進勢力裹挾兩岸輿論？曾經支持兩岸和平發展的力量去哪了？

兩岸政治分歧超過70年，並未改變台灣社會對中華文化的認同，民主化40年，也未改變對和平解決政治分歧的期盼，也不是部分名嘴或政客所炒作那樣的「綠化」、「獨化」。

柯文哲墨綠出身，擔任台北市長後持續推動兩岸交流，並非全然出自政治現實的考慮，他深層思維中的中華文化元素才是主要動力。同樣，原本被視為台獨前輩的呂秀蓮，提出以「一個中華」化解兩岸分歧，這不也說明呂秀蓮認同兩岸同屬中華民族嗎？

柯文哲、呂秀蓮在泛綠出身的政治菁英中絕非孤例，就像蔡總統在20年前說「我是中國人，因為我念中國書長大」那樣，民進黨「抗中保台」，多出於政治立場與選舉利益的考慮。只要卸下政治魔咒，相信大部分綠營人物還會回歸中華文化的母體認同。

兩岸政治尖銳對立，但台灣支持兩岸和平的「民意基本盤」仍然穩固。以今年3月陸委會的兩岸定位民調為例，「盡快獨立」與「維持現狀以後再獨立」兩項總和29.6%，顯示「廣義獨」絕非主流；再以今年5月親綠智庫民調為例，支持疫後兩岸開放交流者高達68.5%，陸委會6月最新民調也顯示，71.6%支持疫情穩定下恢復大陸人士來台灣交流。相比一些具有「抗中保台」色彩的誘導式民調提問，台灣社會多數支持兩岸交流、少數力挺台獨的主流民意一目了然。

由統獨二分回歸辯證法

由於俄烏戰爭的刺激，兩岸關係突然被推到「戰與和」的終極拷問，大陸對台討論也陷入「直接武統」還是「以武逼統」的選擇題，這無疑極大縮小了兩岸和平化解分歧、走向融合的空間，同時也讓過去10年來兩岸在和平發展軌道上構建的既有機制得而復失。這時候大陸更應該思考，支持兩岸和平與合作的台灣主流民意，絕非「不存在」，而是「抓不住」，如果無視或錯判這股民意，會令和平統一的希望更加渺茫。

大陸近年來對台措施或言行，或許出發點都是「抓住」或「穩住」台灣民意，讓台灣社會更接受大陸和平統一的主張，但為何經常無效、無感，甚至適得其反？除了因長期歷史因素形成的意識形態差異以外，大陸與台灣打交道愈來愈固執於「二分法」，卻愈來愈偏離「辯證法」。過去在和平發展時期，大陸對台「二分法」固然以九二共識為界，但對綠營則寬泛畫出一條「只要願意推動兩岸和平發展都歡迎」的界線，陳菊、謝長廷、賴清德都成為對岸座上賓，也成功引導「白色力量」積極投身兩岸交流，甚至差一點觸動綠營內部凍結台獨路線。

若以「辯證法」思考，民進黨愈是在台灣掀起「抗中」，大陸對台灣交往「二分法」的那道線反而應該畫得愈廣，而不是簡單限縮為「非統即獨」。

「維持現狀」可以理解為「不統」，也可以理解為「不獨」，基於兩岸本以一中憲法確立彼此定位，「不統即獨」在辯證法轉換下難道不就是「不獨即統」？兩岸情勢之艱困眾所周知，但只要一個轉念，山窮水盡就會柳暗花明。

東升西降是歷史大潮流，大陸對台在「和平統一」的方針下，策略操作的空間可更開放。