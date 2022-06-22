進口快篩劑接連爆出弊端，獲得食藥署2.4億劑快篩劑緊急使用授權（EUA）的大鑫公司執行長黃南競，13日遭新竹地檢署約談後，檢方向法院聲請羈押獲准。大鑫以販售墨水匣為主業，資本額僅500萬元，卻能得到食藥署EUA，並獲得十餘件政府採購標案，但試劑屢屢傳出無法呈現T線（測試線）或C線（品管線）的品質問題，因而遭到民眾檢舉，檢調搜索約談後，果然發現罪嫌證據。

快篩劑金權鏈浮現

快篩劑採購已經不是第一次出包，5月間就有一家「高登環球生醫」獲得16.5億元採購合約，卻被國民黨踢爆其前身是資本額200萬的「小吃店」，卻能接下這麼大的訂單，懷疑有圖利行為，業者因而宣布棄標。大鑫與高登類似，原本是資本額很小的普通公司，0micron疫情爆發後才變身生醫公司，很快就得到食藥署的進口授權與政府訂單，坐享厚利。食藥署一次出包可能是不小心，兩次出包絕對事出有因，背後不單純。

果然，經過民意代表追查，快篩劑的「特權與金錢鏈」浮現，而且不只高登與大鑫，目前已知共8家公司有類似的鏈結，如白千層公司，今年4月還是資本額50萬元的多層次傳銷公司、因思銳公司是剛倒閉的遊戲公司、弘朗原本賣動物用藥，而4月申請設立的標準生技公司，原先是社區藥房，都獲得食藥署EUA，另外一家獲得食藥署授權的福又達，創辦人為高端總經理，被質疑圖利特定廠商。這其中又以邵博士顧問公司為關鍵，該公司負責人邵明遠自稱曾任食藥署審查員，執行長黃南競先後在醫優科技與大鑫公司負責快篩劑EUA，這幾家公司互有牽連。

大鑫弊案早有跡可循，食藥署卻視而不見，一意孤行給予緊急授權。早在大鑫提出富樂試劑緊急授權申請前，醫優公司早已取得代理權，並獲准輸入600萬劑，但醫優公司後來向食藥署申請廢止許可，並示警衛福部，稱富樂並非美國製而是中國製，而且有仿冒品。事實上，美國FDA及大陸艾康生技都曾警示，富樂出現仿冒品。富樂試劑品質明顯有問題，醫優公司也提出警示，但衛福部不加處理，這不是放水，什麼才是放水？

審查備查曲解法條

大鑫弊案爆發後，食藥署長吳秀梅神隱數日才出面受訪，卻做無辜狀表示，「廠商送來的資料不正確，不是應該要譴責違法廠商嗎？」還搬出「EUA專案核准製造辦法」（第九條）稱非EUA醫材才需要查廠，EUA期間改用「實質審查」取代。

那麼，請問吳秀梅署長，「實質審查」是什麼意思？是廠商送的文件照單全收嗎？明明「審查」不是「備查」，身為署長的吳秀梅不但背棄職務責任與保障人民健康的天職，還曲解法條要民眾去譴責廠商，這是何等不知恥又傲慢的心態，人民為什麼要納稅養你，讓你作威作福呢？

要知道，在363家提出快篩緊急使用授權申請廠商中，只有33家獲准，通過率僅1成，食藥署在准否之間掌握絕對的權力，絕對的權力帶來絕對的腐敗，果然這33家獲准廠商中有8家傳出疑竇，而且情節非常離譜，開小吃店的、賣墨水匣的、開社區藥房的、做直銷的、遊戲公司的、銷售動物用藥的，都在4月間變身生技公司並獲得EUA與採購標案。其中或許有巧合，但疑點太多，食藥署理應自清，並對社會解釋清楚，部長陳時中、院長蘇貞昌也應該出面釐清真相，而不是遮掩護航。

食藥署在吳秀梅強勢領導下，去年就演出一場醜陋的高端疫苗護航秀，疑點未能釐清，因而造成民眾對高端疫苗的信任危機，3月初立委質詢陳時中，高端疫苗仍有庫存279萬劑無人青睞，屆時若因過期全數銷毀，將造成近23億元的國庫損失。現在又爆發快篩弊案重重疑雲，吳秀梅仍然仗勢權勢，並無自省之心，民進黨政府若繼續縱容吳秀梅無恥，那將是民進黨之恥，國人若縱容吳秀梅，就是國恥。