我對蔡總統將來的下場不會有任何同情，因為她是一個陰險邪惡的政客。但是我為那些支持她的選民感到同情，他們因為仇恨中國而失去理智，他們的下一代，會因為這樣的錯誤而付出極大的代價。

蔡總統說了許多的謊言，包括她的博士論文、選舉承諾、政治立場與國家認同。但是有一點是確定的，那就是她對反對她的「庶民」們有著深深的不安全感與恐懼，因為她知道這些升斗小民，一輩子都會討厭而且看不起她。

蔡總統用盡一切的努力製造出兩個階級。「跪舔她的」可以享有更多的權力與資源，「反對她的」會受到更多的限制與壓迫。這會造成得勢者跟不得勢者之間的鴻溝加深，社會的對立深化，人民的分裂日益嚴重。

這種社會與政治上的不平等，也會加劇貧富的差距與階級的懸殊，使得富者愈富，窮者愈窮，得勢者愈靠勢，不得勢者愈無助。到最後，一定會產生階級矛盾與社會動盪，終結民進黨的執政。

亞當·史密斯在《國富論》中指出，消費是一切生產的目標和終結。所以經濟是一個國家的首要。蔡總統不斷地自誇台灣經濟現在是最好的時刻，卻無視政府財政與國內景氣的急速惡化，在東協「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）簽訂以後，台灣的產業只會更邊緣化，這只會逼著蔡英文往更極端封閉的民粹主義靠攏，讓台灣未來的經濟變的更壞而不會更好。

另一方面，《古典道德派》的政治思想家如亞里士多德則認為，人類的繁榮取決於鍛煉教養我們的能力來實現我們的本性，培養公民自治的美德。所以教育是一個國家的根本。現在台灣的教綱以意識形態掛帥，亡史忘本。須知文化是一個民族生存的根基與底蘊，去之而國祚衰敗。這種偏差的教育，只會讓台灣的人文素養越來越低落，思想水平越來越貧窮，到最後只會讓國家越來越沒有競爭力。

所以台灣的衰亡，如果沒有奇蹟發生的話，幾乎已經是不歸路了！

這是我對蔡總統未來結局的預測：今日歡呼擁戴支持她的群眾，恐將是未來丟她石頭、審判她的支持者。而率先對蔡總統的路線進行批判的，一定是那些背骨投機、見風轉舵的偽台派。只要中國持續強大，如同所有國際觀察家所預期的會在2050年超越美國，那麼這些如蟻附羶的牆頭草必然會毫不違和的從塔綠班瞬間成為小粉紅。

所以中共的領導層如果有智慧的話，根本不需要浪費兵力以武逼統，只要等著民進黨和那些台派愚眾把台灣玩爛了，到時候就會有數不清的吳三桂們開城跪迎，能夠輕易地不戰而屈人之兵。對兩岸人民而言，或許這也是最好的安排，因為生靈塗炭，終究是最愚蠢的選擇。但是誰能想到，當初口口聲聲喊著「愛台灣」的，其實把台灣送給大陸的最佳推手呢？！

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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