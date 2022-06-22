2歲男童恩恩案延燒近4周，綠媒、名嘴及政客逮著錄音檔曝光機會，集中火力猛攻新北市政府。侯友宜市長22日雖強調「會負起全部責任」，年底選戰在即，政媒暴力串燒的這把火怎可能放過他？侯應省思這把火延燒的真正原因，是侯大身影不見了。

侯友宜由警從政，國人印象最深刻的是1997年11月19日，時任台北市刑警大隊長，單槍匹馬進入白案綁匪陳進興劫持的南非武官官邸，用最土直語言與陳談判，鬆懈其心防，最後雙手緊抱著嬰兒人質走出官邸，溫馨震撼畫面感動無數人。

3年前侯友宜首次參選，挑戰新北市長大位，面對民進黨推出「老縣長」蘇貞昌應戰，侯勝蘇高達29萬多票。當時主打侯大鐵漢柔情形象，溫暖身影著實擄獲無數選民的心。

侯友宜施政戰戰兢兢，維持高民調，成了藍營最亮眼的政治明星。3年來侯本人或許沒變，卻在幕僚過度包裝下，和藹親民形象淡了，反而堆疊出市長官架子。一件單純的恩恩醫療案，戳中侯團隊傲慢的要害，讓人懷念與民眾「搏撚」的侯大身影。

從洪仲丘事件到恩恩案，政客必然使勁操縱，侯團隊迄今還在怪罪政治操弄，根本就在狀況外，才會有神隱衛生局只會發莫名其妙聲明、消防局演了齣惹眾怒模擬戲，及新聞局面對媒體挑釁採訪竟不知所措，暴露出團隊危機處理不及格、侯家軍潰不成軍。

恩恩到底有無延誤送醫各說各話，2歲小生命消逝是任何父母都無法承受之慟。侯友宜身為新北市父母官，莫忘從政初衷，即使是一分一秒的延誤，都應對恩恩父母誠摯致歉。