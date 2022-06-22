日本防衛省統合幕僚監部6月21日繼續反應俄、中海軍遠海編隊，分從日本東面海域，以及日本海進行的「繞日」舉措。共軍於21日早上罕見組織海空軍空中兵力共計29架在台灣西南至東南國際空域演練。情況特殊，引發台灣島內軍民高度關注。

首先，我國防部於21日晚間公布，共軍組織，運-9通信對抗機1架、運-8電偵機1架、轟-6機6架、運油-20機1架、空警-500機2架、運-8反潛機1架、殲-16機8架、蘇愷-30機4架、殲-11機5架等共29架，在台灣西南國際空域活動；其中運-9通信對抗機、運-8電偵機、運油-20機各1架，轟-6機6架，續經巴士海峽，往菲律賓海後折返。

從近年，統計共機大編隊經島鏈、巴士海峽出海往西太平洋、菲律賓海演訓，係中共東部戰區，為維護領土主權完整、打擊外國勢力介入「一中問題」、打擊「台獨勢力」，進行實戰化聯合火力打擊演練。並針對下列三種情況進行反制：1.美日等軍事同盟國家航母編隊兵力反應。2.外國訪問團抵台訪問。3.台獨勢力發展，並強調類似「頭一探就打」的威脅言論！

其次，依據前述，發現近期5月底，共軍曾組織30架海空軍空中兵力僅在台灣西南國際空域演練，針對美海軍雙航母在日本沖繩以南海域演練。雖6至17日「雷根」號、「林肯」號航母2個打擊群，以及「的黎波里」號兩棲突擊艦曾在菲律賓海、帛琉、關島，與塞班島等一帶海空域，進行「英勇之盾2022」大型演習，以及模擬打擊共軍「東風」系列導彈部署陣地。並隨著，月底美軍主導在關島等「環太平洋2022」多國海上軍演即將到來，照推斷，前述美海軍兵力應該僅留少許兵力在菲律賓海附近海域，引發共機轟6機群多波次，以及空中後勤支援與特種電子戰兵力，協同往菲律賓海方向進行模擬對海攻擊演練。

最後，從外國訪問團抵台訪問，共機多數出現在台灣南部周邊空域有關觀之。去（2021）年11月立陶宛、愛沙尼亞、拉脱維亞之「波海3國」國會議員團抵台訪問，共軍總計派遣海空軍空中兵力27架等經巴士海峽後折返。因此，推斷21日共機29架次，不排除與我外交部稱立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）22日至24日率領官員及企業代表訪問台灣有關。

再者，去年「波海3國」訪台期間，適逢11月21至30日由日本主辦以及美國、加拿大、澳洲和德國等國在菲律賓海「ANNUALEX 2021」聯合軍演，亦與今次月底美軍主導在關島等「環太平洋2022」軍演時機敏感相似，或可作為觀察指標。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※