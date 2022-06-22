台北市長柯文哲指出，兩岸應該建設金廈大橋，以便金門百姓與廈門的交流，從而觸發了反中的民進黨政府全力反撲。執政黨反撲的打手，當然是負責兩岸政策的陸委會。陸委會本著職掌，社會大眾原本期待，它應該本著專業與理性，且虛心地回應百姓的訴求，只不過令人大感訝異的是，號稱對大陸向來採取溫和態度的鴿派主委邱太三，竟然出乎意料的以非常粗暴、毫不謙虛，更是一副如同君父的嘴臉，對柯市長的建言，痛斥為「無知荒謬，指鹿為馬」，如同古代老師恣意羞辱一位學生。對於邱太三形同「惡奴欺主」的不理性回覆，吾人期期以為此風不可長，必須給予嚴厲的讉責，以正視聽。

一，素來以反中保台意識型態為護身符的民進黨，邱太三完全無法針對建橋議題本身，進行政策辯論，以說服社會大眾，說清楚講明白，為何昨是今非，反對他們所曾經主張的金廈大橋。

二，邱太三捨這種開大門走大路的政策說明的正道不行，卻擺出一副氣勢凌人的惡僕姿態，傲慢地指責主人「無知荒謬，指鹿為馬」。想要藉此修理民選市長，並抑阻堅持設置金廈大橋的百姓。

聽聞惡僕邱太三此話一出，令吾人實感，真是此生難見，一齣官場現形記，大開眼界。竟然在21世紀的台灣，且引起自豪的民主社會裡，高大陸一等的優越政治體制下，出現了這種舉世罕見的官員邱太三，他的言論猶如秦朝皇權時期的趙高。他是一人之下，萬人之上，居高臨下，任意斥責民選市長愚昧無知，荒誕不經。殊不同，即便在古代社會裡，孟子仍然再三強調：天聽自我民聽，天視自我民視。如何任令當官的作賤黎民百姓？

退而言之，即使在當代社會，要求師生平等對待，相互尊重的教育環境裡，究竟有哪位老師膽敢公然地在大庭廣眾之下，任意斥責學生無知荒謬，指鹿為馬？若有這種老師，不老早就被人本基金會亂棍打死？

總之，邱太三這一惡僕完全不把主人放在眼裡，僅憑一人之私、一黨之好惡，即隨意羞辱百姓，踐踏民意。更違背了蔡英文曾誓言謙卑的莊嚴承諾，顯然邱已經不適任陸委會主委，必須盡早解職，以儆效尤。總之，邱太三這一惡僕一日不下台，兩岸關係永無和諧之日！（作者為嘉義大學應用歷史學系教授）

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