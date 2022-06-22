6月16日我在高雄提出「非戰和平區」做為未來高雄的國際定位。這個平地一聲雷的主張，綠營的當下反應是恐懼，認為這就是要投降；對於正在全面向美國一邊倒，配合美國「積極備戰」的國民黨中央而言，也不知如何反應。

俄烏戰爭殷鑒不遠，這場戰爭與所有的戰爭一樣，攻擊方的俄羅斯一開始就首先轟炸烏克蘭的重工業區、軍事要地，以及重要的海港。請問，如果兩岸不幸開戰，解放軍會先攻擊台灣哪一個地區？高雄當然會是首選。高雄獨特的城市結構，必然成為炮火下的第一個戰場。

高雄人民要了解，當全台灣都在高喊不惜一戰，而真正戰爭爆發時，卻是高雄人民要先扛下第一波的攻擊與毀滅，不論屆時台北做出和戰的選擇，高雄的家園已毀，如果你是高雄人，你願意嗎？

「非戰和平區」是我們主動宣示，高雄不願成為戰場，希望擁有和平。當然，這需要各方接受。國際通行的接受方式有二，一是利益相關各方能夠以條約保證。比如瑞士、奧地利的中立即是如此；一是自己主動宣示，而其他相關各方也願意相信自己的承諾，如瑞典與芬蘭的宣布中立，或者如當年八國聯軍進攻北京，李鴻章、張之洞等宣示「東南自保」一樣。

以高雄而言，由於不是中央政府，當然很難以條約來保證高雄的「非戰和平區」，因此高雄一定是以自我宣示的方式進行。就現實言，目前唯一對台灣或高雄可能引發戰爭的對象就是中國大陸。因此，如果能夠得到北京的認可是最為關鍵的要點。另外一個重要關鍵，就是在台北的中央政府是否會容許。

戰爭的發生取決於兩個要素，一是有戰爭的意圖，一是有戰爭的能力。我所謂的「非戰和平區」，不是建立在以強大的武力讓對方不敢發動戰爭，而是讓對方沒有動武的意願。如求高雄自保，高雄市長可做出「認同九二共識」、「不讓高雄成為外國駐軍與基地」、「高雄不部署攻擊大陸的中遠程飛彈」三大宣示，讓大陸接受高雄為「非戰和平區」。這等同於東南自保，絕不捲入戰爭動員。

面對中央的可能不同意，高雄的民意是唯一能夠對抗中央的方法。如果民意過半數，中央就不得不認真思考。另外，高雄市長的地方行政權力也可以落實「不讓高雄成為外國駐軍與基地」、「高雄不部署攻擊大陸的中遠程飛彈」的宣示。當然，這個市長必須是一個敢於向中央爭取高雄權益的市長。

主張「非戰和平區」，就保證永遠和平嗎？這我不能保證，就如同有結婚證書不保證不會離婚，愛的宣示也不保證不會反目成仇。的確，對方如果想打仗，我們主張什麼都沒有用，那只得自衛。但是，結婚證書與愛的宣示還是重要的，它可以減少相處成本，創造愛情紅利，如果彼此能互相珍惜與呵護，和平還是可以持久的。

當然，有的人就是認為「非戰和平區」太天真，那請想想，要做到能打贏解放軍的備戰，我們要花多少錢，要犧牲多少福利，如果戰爭開打，戰場會在哪裡？

非戰和平區，其實是我們最好的選擇。和平才能帶來安定與繁榮。「不惜一戰、稹極備戰」不是高雄與台灣應有的優先思維。換個思路，不要總是用軍事，轉用政治與智慧來解決兩岸難題。就把高雄做為開端，為高雄，甚而為整個台灣帶來和平與發展。（作者為孫文學校總校長）

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