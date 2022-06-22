桃園市因為國民兩黨的黨主席，都專斷獨行地推出各自認為適合競選年底市長的人選，而搖身一躍成為目前關於年底選戰最有話題、熱度最高的一個縣市，應該所有人都始料未及。不過前有朱立倫強推張善政，後有蔡英文力挺林智堅， 兩黨推派的人選都是外地來的空降人士，現在才開始惡補地方事務，是否真的可以在有限的時間內，推出符合在地需求的實際政策？跳過在地經營多年的地方政治人物，是否真是比較好的選擇？

為什麼會不顧在地深耕已久的政治人物，而選擇要以空降的方式安排自己認為合適的人選，美其名當然可以說「讓更好的人選」造福地方百姓，可是追根究柢，就是先把目標放在打贏選戰，是以預期中的選舉結果當成派誰出馬的優先考量。畢竟朱立倫當時才以羅智強不該空降的方式，婉拒他的毛遂自薦，結果轉過頭又直接宣布要派出張善政角逐桃園市長。當過行政院長又當過副總統參選人的張善政當然具有全國知名度，也在宣布過後就馬上獲得全國關注。但在這個決定背後，犧牲的就是在地經營多年政治人物的一片熱情。

民進黨的蔡英文也是一樣，眼看國民黨在民進黨的桃園市長人選尚未出爐時候，就因為市長人選在桃園佔盡了媒體版面，才會不甘勢弱地趕快把去年因為大新竹升格爭議，惹得一身腥的愛將林智堅推出來選桃園。去年大新竹升格爭議時就有人解讀中央強推大新竹升格，是為了幫無法再度競選連任的林智堅解套，逼得林智堅只好出來宣布就算新竹升格，也不參選大新竹首長。當時林智堅話說得漂亮，說新竹還有許多未完成的政策和建設，要好好做完再說。還順便回應外界，說自己「沒有打算到桃園市參選。」結果才過不到一年，這句話就變成了黨中央徵召選桃園，是「責任來了，勇於承擔。」

先不管林智堅打臉自己臉紅不紅，也不管他當年批評韓國瑜是不是五十步笑百步，對綠營在桃園經營多年的在地政治人物來說，黨中央完全跳過民調、不顧地方意見的決定同樣不公平。現在不管是哪個黨派的桃園人都在感慨，桃園的重要性突然被看見當然很好，但兩黨黨主席各自推派屬意人選空降的做法卻失了人和，也無疑是在打擊地方人士為民服務並繼續經營的熱情。同時也顯示了台灣政治不分黨派、無論有意或是無意，都一樣在玩的把戲，那就是高高在上的黨中央，往往只在乎選戰的輸贏，而未必真正在意地方發展。

選舉炒得熱、選戰炒得熱，不代表議題也能炒得熱，也不代表與民眾有關的福利和政策能炒得熱。到頭來也只是政治人物收穫了鎂光燈和知名度，對地方百姓的生活真的有幫助嗎？（作者為口譯工作者）

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