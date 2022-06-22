「恩恩事件」是天人同悲的不幸，小小生命，在還未來得及成長之前，就遽告殞落，真的令人遺憾傷心。但事情演變至今，似乎已經完全走了樣，民進黨徒鍥而不捨、針對侯友宜市長窮追猛打，已然不是出於悲憫的考量，而是在做殘酷慘烈的政治鬥爭，其步步為營、擠牙膏式的逼進，完全都是縝密的政治鬥爭手段，毫無疑問，這就是蘇貞昌口中所說的，是在打「防疫選戰」。

稚兒何辜？竟成為政治消費、利用的對象，這才是台灣目前社會最令人痛心的事。

疫情至今，單單從今年4、5月起算，因疫而身亡的民眾，已超過5600人，更有許多小孩也走了，每日還以140人以上的死亡數疊增，受冤枉死者，何止小恩恩一人？這些人的「公道」，又能向何處、何人去討？

很明顯地，將矛頭對準侯友宜，是民進黨徒的移花接木之計，移轉焦點，企圖為中央的防疫漏洞卸責開脫，既可打擊政敵，又能包庇中央，一石兩鳥，其用心之奸險，相信明眼人、稍具良心的人，都能夠看出來的。

稚子不幸，已是可悲，而踩踏著稚子未寒的屍骨，喋血而行，更將是整個社會深入骨髓之痛，孰令為之，而又孰令致之？

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