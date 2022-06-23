在第三方面人士調解不成之後，蔣於1946年11月2日考慮：「可否電約毛澤東來京之研究」。並草擬致毛電文如下；

延安毛澤東先生勳鑒：握別經年，想念殊殷。此一年來國事紛紜，靡有寧息。和平建國之始願，迄未達成。鋒鏑餘生之同胞，更增痛苦。興念及此，昕夕不安。中共駐京代表於政治協商會議以後，對各項實際問題，均未能與政府為具體確定之解決，致使枝節叢生，紛爭無已。遂時日遷延，國家蒙受巨大之損失，良堪悵惋！中○（正）認未得從速解決紛爭，達成團結一致和平建國之目的，惟有賴於先生之來京一行，與中○（正）彼此罄談，面商一切。庶幾披瀝肺腑，增加諒解，促成問題之解決。國計民生，均所利賴。切望早日命駕，以便派機迎迓。不勝殷盼之至！蔣○○（中正）。

由此電文觀之，蔣氏謀和之意，至為懇切。此時正是蔣在軍事上取得優勢，可能認為「逼和」有達成之希望。惟此電未見發出，亦可能認為不為毛氏所接受。於此可見蔣氏陷於和戰兩難之境。

拖到11月7日，距國大開會（11月12日）只有5天，談判尚無結果。蔣於是晚約集王世杰等會商，王請蔣對和戰問題，應確定方針，並謂「政府決策應著重東北問題之解決，東北問題必須在最近3、4月內求一解決，無論為武力的解決，或政治的解決，斷不可延擱不決。」蔣謂當尋求和平解決之道，並允考慮由政府自動宣布停戰。因於11月8日發布停戰命令。這是希望和談能夠繼續下去。

9日，王世杰等在孫科寓所與周恩來及其他黨派諸人，直接談話。中共仍堅持國大必須延期。會後，王向蔣建議：如彼方明後日提出國大代表名單，國大開會不妨延期開議，蔣認為有困難。

10日，國、共及各黨派代表續行會談，名為「非正式綜合會議」。中共堅持國大須改期，行政院須於國大集會前改組。王世杰謂如中共能將國大代表名單立即提出，則可提請政府考慮延期數日。周恩來謂不能先提名單。會畢王語孫科，國大集會只餘一天，殆無協議之可能。青年黨曾琦、民主社會黨張君勵（民盟中一派）及無黨派人士擬即提出名單，參加國大。遂改定11月15日開幕。這是延後3天，以為緩衝，中共仍無參加之表示。

各方仍做最後之努力，12日，續行協商，共方代表表示：如不將國大暫時完全停止，則中共不特不願參加，且不願商談國大之事。此時民盟人士章伯鈞、沈鈞儒、張申府已簽名參加國大，因周恩來之勸告，勾去簽名。

至此，國共和談，乃告決裂。

11月13日，周恩來對馬歇爾說：「此一決裂，乃由政府而非由吾人（中共）所發動。整個問題，固繫於政府，而非繫於吾人也。」馬不以為然，認為共方不能無錯，說共方有「一種錯誤的畏懼」，對國方的建議及一切舉措，均不置信。

周率中共代表團李維漢等一行十餘人於19日飛返延安。21日，與毛澤東、劉少奇在棗園談話。毛說：中國人民中間以及我們黨內部有打不打的問題，但這個問題現在是解決了，剩下的問題便是勝不勝。毛在這次談話中，第一次提出做打倒蔣介石的工作。

馬歇爾的調處任務，至此可算終了。其失敗原因，魏道明和徐永昌有一段評論如下：

魏：渠（馬）來努力國共和解，本屬不可能之事。今日得此結果，雖云應有，亦必甚慍。吾人擬以渠失敗而去，蘇（聯）人必來；來必成功。蓋蘇人雖無善意，卻有地位力量，不似美之有善意，而無地位力量者。吾人處茲危局，亦只有暫屈與和而已。

徐：對馬之慍，應解釋以整個歐美國家不能左右蘇聯，馬翁如何能左右中共（原註：緣中共今日亦即蘇也）。伯聰（魏字）恐美國待我消極，故以蘇要之，至善。且恐為必然趨勢。似當老實告之。

魏氏之言，似非「空谷來風」，可能得自某方的訊息。即在馬氏退出調停之後的數日（10月15日），俄使館人員向蔣經國要求：

首先，希望國方懷疑美國對華政策。其次，希望對共黨從速停戰，否則將為美國所乘，將失卻自主地位。第三，中俄外交如能增進改善，則共黨關係可擱置一邊。第四，探詢蔣氏是否有訪俄之意。最後，表示俄方並未接濟中共。

顯然的，可能由於蔣經國主動向俄方徵詢，而俄方有此要求也。蔣介石乃有如下之考慮：

要經國再向俄方探詢：第一，問其如何著手改善中俄外交關係。第二，如何將共方擱置一邊。第三，中國決不受任何國家之控制，必取自主與主動地位。

截至12月2日，俄方始有回答。這天，蔣經國向蔣報告與俄使館人員談話經過，說俄方故意表示：

第一，中國政府如能不親英美，則俄亦不扶助中共。第二，政府軍隊如進攻延安，則中共總部必遷往東北。第三，中俄兩國有關東北之協定，希望早日實行；並應先由簽訂經濟協定著手。第四，希望政府對中共能迅謀妥協。

俄方上項條件，顯然徵得中共的同意，自非蔣氏所能接受。蔣曰：「此乃俄國與中共最近之企圖也」。

蔣之親美而遠蘇，美是成事不足，蘇是破壞有餘。反之，搞好對蘇關係，國共和解，或較美馬調解有效也。但蘇之條件，直要蔣氏屈服，亦非蔣氏所能接受。美則口惠而實不至，只是一味對蔣施壓。蔣氏處境，可謂難矣！

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】