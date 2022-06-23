最近，中國國民黨主席朱立倫訪美期間拋出「親美就是親民主自由」，國民黨將堅定捍衛「中華民國」，不會改變「持續對抗共產主義」，聲明無論是台獨還是「一國兩制」，台灣都完全無法接受，提出九二共識就是「沒有共識的共識」等言論，在國際場合對國民黨的立場進行表述。此舉瞬間引發兩岸「網炸」。縱觀各方，圈內人士的評論，各有側重，網友的熱議，摩拳擦掌者眾，勢所難免。客觀地說，由於對國民黨缺乏瞭解，一些網評或多或少地有一些忽悠的成分。

這反過來也顯示出，國民黨的何去何從，至關重要。本文認為，兩岸關係史就是一部從內戰中一路走來的歷史。這是大陸處理台灣問題的基本立場，也是兩岸能夠實現融合的基本點。此外，也有必要指出，今天台灣海峽的局勢，並不是在國民黨能夠選定的條件下，可以自行決定，或者能夠左右其演變方向的。國民黨在對「親美反中」，或者「親美和中」進行算計時，對自己政黨集團的局限性，應該有所認識。對國民黨自身與中國實現統一，以及國民黨在亞太安全局勢中可以發揮的影響，也應該有一個系統的認識，提出自己的表述。

過去，國民黨曾經創造了自己的歷史，在中國大地上寫下了難忘的一頁。但今天必須看到，國民黨在台灣所處的境地，國際局勢的風雲變幻，大陸實力不可抗拒的增強，時空環境顯示，國民黨政治人物已經不能隨心所欲地、盲目地、杜撰地依靠所謂「和美和中」，一廂情願地「創造」或「規劃」國民黨的未來。意識到兩岸關係的束縛性，在國家統一大業上，及時審時度勢，成為必然。

朱立倫是台灣政壇一位過渡時期的政治人物。對他在華府的講話，應從政治人物的算計與對國民黨大陸的政策進行系統性陳述之間，存在搖擺空間的角度進行解讀。這樣的角度，或許能夠得出一些更加貼近現實的研判結論。不少評論指出，國民黨與中國歷史的關係正處在關鍵時刻，但都沒有具體展開，也許是因為這個問題太大，太難以回答。

朱立倫領導的國民黨團隊走向

本文認為，對朱立倫領導的國民黨團隊走向，也許可以從目前他們的「直接碰到的，一些內部既定的，以及從過去繼承下來的」這三個角度，進行觀察。相對而言，對這三個問題看法的不一致，限制了國民黨對自身進行再創造的能力。這一觀點還不成熟。

為進一步探討，本文就朱立倫華盛頓講話的相關評論，先做一些分析，然後就朱立倫講話與國民黨對這上述三個問題的關係，進一步展開。結論認為，如果能夠處理好與這三個節點的關係，國民黨仍然有機會參與兩岸關係和平發展的進程，發揮其應有的作用。

一、 對朱立倫華府講話的不同解讀

台灣方面有代表性的評論，大多來自國民黨內部，主要聚焦在台灣安全問題方面。表述上，國民黨部分人士強調，當前美中關係高度緊張，台灣如過度親美，將置兩岸關係於危險之中。這種觀點還強調，國民黨與民進黨相比，優勢在於能化解兩岸緊張局勢，因此大可不必跟民進黨比拼「親美反中」。言下之意，主張國民黨在「發揮地區和平作用上」，與民進黨進行所謂「差異性競爭」。

國民黨立場給人虛無縹緲感覺

實質上，這種主張體現出對台獨的容忍，此外，將國民黨的前途寄託於美國可能緩和中美關係，寄託於國民黨仍然可打「和中牌」的政治期盼上。就當前國際局勢激烈動盪，中美衝突升級，以及島內台獨勢力更加猖狂而言，這種主張只是戰略上的「一廂情願」，國民黨的立場，給人以虛無縹緲的感覺。

大陸方面的評論，學界和網友主要關注集中在國民黨是否會加速退出歷史舞台方面。一些評論指出，朱立倫在2021年當選國民黨主席時提出「親美和中」，現在中美對抗加劇，朱立倫又跟著美國遏制中國大陸，用「親美反中」路線引導國民黨，認為這種選擇，不僅無法討好美國，更無法取得島內選民的支持。如此下去，國民黨在島內的政治影響將每下愈況。此外，認為這種趨勢的危險性在於，綠營勢力將順利進入「政治正確」的收穫期，帶來民進黨在台灣長期執政的可能性。

值得推究的是大陸國台辦發言人馬曉光的表態。發言人除了強調「九二共識」是兩岸在1992年以口頭形式達成的，兩岸堅持「一中」的基礎上達成的之外，同時還強調，希望島內政治人物在涉及民族大義的問題上，保持清醒頭腦，站在歷史正確的一邊，而不是相反。

發言人沒有直言的是，對中美關係的走向，中國希望避免衝突，但也做好了在台灣問題上應對美國挑起事端的準備。此外，也在於提醒國民黨，不要開口「民主自由」，閉口「普世價值」，這實際上是站在台獨勢力的立場上看問題，是有意激化兩岸衝突。應該說，台灣政治人物這種處理兩岸事務上的不清醒、搞模糊，是十分危險的。

二、在算計與系統性陳述之間搖擺

朱立倫是在2021年9月25日當選中國國民黨主席的。這也是他第二次出任國民黨最高領導人。當選當天，朱立倫就兩岸關係發表了「求同尊異」的簡單講話，中共中央給國民黨中央發了賀電。

從當選到現在，8個多月來，朱立倫基本上沒有系統地闡述過國民黨的大陸政策，也很少談及中美關係與美國對台政策。這次去美國，事由是國民黨在華盛頓設辦事處。根據藍營媒體的解讀，是國民黨在政治上向美國表明：「我們回來了」。那為什麼說，朱立倫在華盛頓的講話包含了其個人的政治算計？這裡舉兩個理由。

其一，俄烏戰事以來，人們天天都可以看到美國在世界範圍內進行戰爭的布局和動員。近日，態勢發展為威脅要將戰火燒到台灣海峽。而民主黨拜登政府內，主戰派仍然不斷在台灣問題上挑事，民主黨內的反戰派則認為，維持亞太地區的穩定符合美國利益。因此，在這種時候訪問華盛頓，按照邏輯，朱作為政黨領袖在美國最應該說的話，是指出從烏克蘭危機的教訓看，台灣人民認為台灣海峽需要和平，以及反問美國對此如何做。為什麼不說？

其二，國民黨對「一國兩制」的態度，一向以迴避、擱置、沉默為主。依靠這種歷史性做法，國民黨保持對內「一中各表」的空間。這次朱立倫在華盛頓，算計變了。除了絕口不提反對台獨，還進一步公開挑明國民黨不接受「一國兩制」。這讓人回想起兩年多前，台灣大選如火如荼之際，國民黨上層很有代表性的泛藍人物，就拋出過「一國兩制失敗論」。

可見這次朱立倫在華盛頓的講話，打破了過去執行的，國共兩黨針對兩岸核心敏感議題，通過默契以保持政治互信空間的內部既定做法。顯示對於從國民黨先輩繼承下來的一個中國，成為現在國民黨政治人物可以算計的對象。為了能夠討好美國、討好民意，為了能夠在台灣贏得選票，國民黨將全然不考慮付出的代價。而這種代價，極有可能是分裂中國領土，讓兩岸陷入永久性的「分治」和對立。

歸納起來，這就是前面提到的，朱立倫領導的國民黨在直接碰到的，內部既定的，從過去繼承下來的三個問題上，始終含混不清，對這三個問題看法的不一致，較大的限制了國民黨對自身進行再創造的能力。

進一步觀察和分析是，朱立論可能想強調，他所代表的藍營內部那一部分力量，即那些自我標榜為「維護自由民主」的親美派、知識精英，「中華民國派」，他們實際追求的大陸政策，不同於民進黨的台獨，是「沒有九二共識」的中華民國。與此同時，國民黨內部對這樣的大陸政策還沒有形成共識，因此，國民黨表現為在政治算計與系統性大陸政策的陳述之間，搖擺不定。

希望事情不是如此。如果真是這樣，這意味著國民黨將推行公開的「獨台」或者「華獨」路線。如果朱立倫領導的國民黨團隊做此選擇，除了國民黨在台灣社會意識形態與政治格局中將被進一步邊緣化外，此舉導致的其他後果，也將是十分危險的。

如何站在歷史正確的一邊？國民黨當三思！

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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