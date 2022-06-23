快篩之亂又一樁，這幾天又爆出資本額僅500萬，且主營業務為販售印表機耗材的大鑫資訊，進口的美國快篩品牌「富樂Flowflex」快篩試劑，其實混用大陸劣質品，出現驗不到品管線C線、測試線T線（即無法測出陽性）。這樣的篩劑，這樣的防疫，台灣人民花錢買再多快篩又有何用？

此事受害的豈只是小老百姓？內政部、交通部、國防部、桃園市政府、高雄市政府、台北市政府等，也都買了富樂的快篩試劑。光高雄市政府就向富樂購買了近億元新台幣的無效試劑。

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大鑫資訊無醫療背景，但卻輕易取得政府的EUA（緊急使用授權），食藥署居然核可其進口2.4億劑。讓人質疑莫非這又是綠友友們的傑作，不然怎可能又如此神通廣大？

事發後，中央流行疫情指揮中心在記者會上，解釋食藥署審查很嚴格，但很多措施是「防君子不防小人」。指揮中心這種完全不負責任的言論，又引來輿論一片撻伐，但我恰恰認為這次指揮中心難得說出真心話！

想起去年5月疫情爆發，郭台銘、台積電、慈濟秉持著人飢己飢的精神，急著贈送政府原廠疫苗，指揮中心卻用各種安全理由、行政程序，寧犯眾怒也要處處阻撓刁難疫苗進來，郭台銘也是千辛萬苦才拿到政府給的疫苗EUA（緊急使用授權）。對比現在政府卻又輕放大鑫資訊驗不出陽性的假快篩進口。造成眾多確診者誤認自己是陰性，不只是沒辦法及時治療，甚至還會傳染給身邊的親朋好友，對疫情擴散造成嚴重後果。

對比去年郭台銘等民間贈送疫苗政府嚴格態度，兩者寬嚴差距如此巨大，不正好說明指揮中心、食藥署真的「只防君子、不防小人！」只嘆台灣人民在疫情期間，不只要防疫，還要防政府這個豬隊友扯後腿！豈不可悲、豈不可憐？

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