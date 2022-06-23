食藥署新冠快篩試劑的採購案遭到社會嚴重質疑，已朝向貪污方向偵辦。但衛福部恣意妄為、目無法紀的行徑絕不止於單單這一项，從由院士級副總統背書的高端疫苗、無臨床數據卻特許EUA的特定疫苗、「五漢廢言」中央集中管控高價口罩實名制、快篩試劑管制、BNT採購事件、疫情擴散推卸責任、封建專制的領導風格等，已多次證明政府人謀不臧，甚至刻意違法、違背行政倫理的異常行為，不但有損官箴，更造成才剛萌芽的生技產業發展「不可承受」的負擔。因為被騙怕了，每次看到媒體或《生策會》發布的最新生物技術突破的新聞都帶著懷疑的眼光，實在是因為「狼來了」發生頻率太高了！

事實上，衛福部貓腻造假、特許既定廠商絶非政府部門的專屬事件，若説「生技因其產業特殊性而貓膩特別多」是錯估了台灣産業發展的現況，浮誇、內宣、造假事件每天都在各個不同部會上演中。生物科技是小眾團夥生態的産業，業內碎片化但分工縝密，只有很小一部分人瞭解特定技術的個中奧妙，雖設立有管制措施以防弊但外人不得其門而入，但其小眾隱密性增加了上下其手貓膩的機會，但也是因為功能效率明確，故也是最容易被內行人發現造假之處。

縱觀台灣目前產業發展的現況，不合常規、外行非專業當道強勢領導、一廂情願的規劃、虛幻誇大的願景就是「這個」政府治理的產業發展的標準作業模式，而生技、能源、國防等也是最令老百姓看不明白的三大産業。

像經濟部由法匠等非技術官僚「强勢」當道，在大搞再生能源、氫能及能源産業轉型的同時（院長、部長、能源局長都非能源專業），非但不顧其可行性是否合理，也不管所產生的外溢效果及「再污染」的問題，大內宣搞淨零減碳的愚民政策，令人嘆為觀止！除此之外，經濟部所屬的法人研發機構，三不五時就發表「世界第一」的技術突破，老百姓除了麻痺地不予置評之外，別無他法。

不懂能量轉換、熱力學及能源產業的人領導搞氫能源、不懂產業搞創新、不懂醫學搞快篩、不懂生態經營搞ESG及淨零碳排、不懂網路進程應用及科技發展搞數位發展、不懂生醫搞智慧醫療、不懂農業科技搞農經、不懂基礎科學搞量子計算、不懂科研搞國家隊，真是琳琅滿目族繁不及備載！

滿朝皆法匠，「全」非專業團隊組閣，大內宣、大內捲內行，精於政治算計但産業什麼都不懂，鼠目寸光的經營著台灣的未來。就如同台灣經營多年的人工智能及元宇宙産業，全球大咖競相投入超智能奇點優勢及市場區隔的布局，我們的數發部的天才政委及未來部長，雖防疫期間所架構的網路平台受到外界不少責難，但其有限的産業經驗與格局始終未能提出開創的策略與願景，令人難以信服。

我們在這裡可以粗略表列個大內宣「最多」清單以供参考：衛福部疫情管控失當疑雲最多、經濟部管控供電吃緊技窮但卻發展出「世界級」技術最多、科技部+教育部「產業國家隊」最多、數位發展部天才最多、法人機構「世界第一」創新科技最多。另外還有數位發展部業務最多範圍最廣、科技部「國家隊」最多、教育部「半導體産業學院」及護國神山最多、數位發展部的數位轉型及元宇宙網路科技能量最高，另外還有經濟部的生技發展項目也不少、中央研究院的量子計算以及其他一些族繁不及備載或酬庸大大小小的科技項目也不少。真的是說了「一嘴」好技術！

盛暑高溫難耐但斷電頻仍，照理說台灣不該陷入如此缺電的窘境。台灣創新能量不低人民也循規蹈矩，政府又宣稱經濟情勢一片大好、創新士氣高漲，是不是我們過度憂心了？筆者曾在《海纳百川》為文：「全民集體弱智是政府的責任」，現在政府無上限的吹嘘造假甚至貪婪腐败，不就是政府肆無忌憚的惡質的施政行為，而民間及在野政治領袖弱智、不作為將會把台灣推向一個萬劫不復的深淵。

世界局勢詭譎多變，年底選戰在即，又是一群政客買空賣空的時刻到了！台灣未來命運轉折的機會將由選民來作決定，廣大選民選擇維持「弱智」還是傾向「改造」，就看選民良知及台灣命運了。

（作者為陽明交通大學退休教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※