恩恩事件連日來吵翻天，與其揪出誰有錯，不如相關各方自問誰沒錯？與其聽錄音找延誤送醫貓膩，不如把制度修得更好，恩恩事件應該留給台灣更多反省，而不是誰該負責、誰又應該下台，一陣亂咬之後，然後嘞？

4月14日2歲的恩恩（化名）確診等待81分鐘，才盼到救護車送往雙和醫院，經過6天搶救，19日不幸往生。爭點在於119、1922功能失效，6天之後「一個孩子走了」！亂象猶未止。爆料洩密者搖身一變成勇敢的吹哨者、相關人員態度輕忽、演來演去、中央、地方政府互踢皮球、誰該下台……，講難聽一點「你們大人很噁心ㄋㄟ」！

先說正規作法，根據前馬英九政府時代防疫官員指出，1922是指揮中心調度專責病床專線，應先設立簡單的333就醫指南，民眾只要符合標準就可以立即找1922調床，1922因為直通中央疾病管制署，染疫者就近送到哪裡，119接收到的指令都是明確的，無須到處喬來喬去，在街頭亂竄。這是2003年SARS後排除就醫障礙的作法，歷經2013年的H7N9流感、2016年腸病毒大流行考驗，殆無疑義。

反觀，恩恩事件的相關各方誰沒有錯？早知道1922是指揮中心調度專責病床專線，就不該搞成抒發民怨的客服中心，還找阿兵哥支援人力，專業功能蕩然無存；早知道，119救護車不能在街頭亂竄，必須先確認哪裡有專責病床，難怪需要81分鐘漫長的等待，又何須事後還原現場情境交代責任？早知道，恩恩情況危急，恩恩爸媽顧不得確診隔離，也得帶著恩恩衝到步行只有5分鐘的雙和醫院，何來有後續延誤送醫之虞？但千金難買早知道。

是否究責，情境是關鍵。根據指揮中心14-19日這6天的統計數據，本土確診數累計7508例，死亡2例。23日陳時中與6高風險縣市開會，地方政府已反映疫調人力不堪負荷；27日指揮中心宣布取消實聯制，當天本土確診數來到單日8822例，死亡2例。

由此可見，當時地方政府應付確診數飆高與疫調追蹤困難，且死亡數還不多，老百姓相信指揮中心所說99%是輕症或無症狀感染者，死亡者多為老人、未打疫苗、慢性病等高風險族群。中央、地方政府防疫體系包括恩恩爸媽在內，應該沒有人會料到恩恩會因確診病危而死亡，否則步行5分鐘就有專責病床，何必苦等救護車81分鐘？

基於同理心，基層防疫人員長期以來超時、超量工作，政府防疫一團亂導致恩恩成為腦癌致死首例，這個不幸如能喚醒政府、全民明白：調度專責病床「1922恩恩專線」比究責更有意義，恩恩事件之於台灣應能重於泰山，恩恩爸媽何不作此想？

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